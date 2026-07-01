ЖАКЕРИЯ - БРЭ
Крестьянское восстание во Франции 1358.
Назв. получило от прозвища крестьян – Жак-простак, Жак-добряк (Jacques Bonhomme). Причины Ж. – экономич. разруха, вызванная Столетней войной 1337–1453, действия которой разворачивались на территории Франции, общее усиление феод. гнёта, грабежи наёмных солдат. Восстание охватило наиболее развитые регионы Франции, в него была вовлечена также влият. социальная группа сельских арендаторов, чувствительно отреагировавших на увеличение налогов. Ж. отличали стихийность, отсутствие у восставших чёткой программы, крайнее ожесточение противоборствующих сторон. Непосредств. поводом к началу Ж. стали новые денежные обложения (для выкупа короля, пленённого в 1356 при Пуатье) и введение весной 1358 дополнит. повинностей по восстановлению замков, разрушенных в ходе воен. действий. 21.5.1358 в окрестностях г. Компьень группа крестьян дала решительный отпор отряду наёмников, промышлявших грабежом. В последующие дни восстание распространилось на сев. районы Иль-де-Франса, Вермандуа, Бри, на Пикардию и частично Нормандию. Восставшие убивали представителей знати, разрушали и сжигали их замки и поместья, уничтожали документы с записями повинностей. Ряды «жаков» пополнялись за счёт гор. бедноты, мелких рыцарей, деревенского клира. Восставшие призывали к «уничтожению всех дворян», в ряде мест требовали подтверждения исконных обычаев. Наибольшей силы восстание достигло в области Бове и вокруг городов Клермон, Компьень и Санлис. Самый крупный отряд крестьян возглавлял быв. солдат Гийом Каль, который попытался придать действиям восставших некоторую организованность, привлечь на их сторону горожан. Ему удалось заручиться поддержкой Э. Марселя, руководителя начавшегося в 1356 восстания парижан (см. Этьенна Марселя восстание), который, однако, использовал «жаков» в своих интересах – с их помощью была прорвана «голодная блокада» Парижа, организованная дофином Карлом (будущим королём Карлом V), осаждён замок в Мо, где укрывались близкие Карла, после чего парижане покинули ряды повстанцев. Для подавления Ж. дворяне собрали войско, которое возглавил король Наварры Карл Злой. Отряды «жаков» и дворянская армия 8.6.1358 сошлись близ Клермона и два дня не предпринимали никаких действий. 10.6.1358 Карл Злой предложил заключить перемирие и пригласил Г. Каля на переговоры. Во время переговоров Каль был схвачен и обезглавлен, после чего дворянская конница нанесла внезапный удар по крестьянскому войску и разгромила его. Летом 1358 дворяне расправились с не имевшими общего руководства др. отрядами восставших, тысячи крестьян были убиты. Ж. потерпела поражение.
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Архив БРЭ.
Автор статьи: С. К. Цатурова.