ЖАКЕРИЯ - БРЭ

Крестьянское восстание во Франции 1358.

Назв. по­лу­чи­ло от про­зви­ща кре­сть­ян – Жак-про­стак, Жак-до­б­ряк (Jacques Bonhom­me). При­чи­ны Ж. – эко­но­мич. раз­ру­ха, вы­зван­ная Сто­лет­ней вой­ной 1337–1453 , дей­ст­вия ко­то­рой раз­во­ра­чи­ва­лись на тер­ри­то­рии Фран­ции, об­щее уси­ле­ние феод. гнё­та, гра­бе­жи на­ём­ных сол­дат. Вос­ста­ние ох­ва­ти­ло наи­бо­лее раз­ви­тые ре­гио­ны Фран­ции, в не­го бы­ла во­вле­че­на так­же вли­ят. со­ци­аль­ная груп­па сель­ских арен­да­то­ров, чув­ст­ви­тель­но от­реа­ги­ро­вав­ших на уве­ли­че­ние на­ло­гов. Ж. от­ли­ча­ли сти­хий­ность, от­сут­ст­вие у вос­став­ших чёт­кой про­грам­мы, край­нее ожес­то­че­ние про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон. Не­по­средств. по­во­дом к на­ча­лу Ж. ста­ли но­вые де­неж­ные об­ло­же­ния (для вы­ку­па ко­ро­ля, пле­нён­но­го в 1356 при Пу­а­тье) и вве­де­ние вес­ной 1358 до­пол­нит. по­вин­но­стей по вос­ста­нов­ле­нию зам­ков, раз­ру­шен­ных в хо­де во­ен. дей­ст­вий. 21.5.1358 в ок­ре­ст­но­стях г. Ком­пь­ень груп­па кре­сть­ян да­ла ре­ши­тель­ный от­пор от­ря­ду на­ём­ни­ков, про­мыш­ляв­ших гра­бе­жом. В по­сле­дую­щие дни вос­ста­ние рас­про­стра­ни­лось на сев. рай­оны Иль-де-Фран­са, Вер­ман­дуа, Бри, на Пи­кар­дию и час­тич­но Нор­ман­дию. Вос­став­шие уби­ва­ли пред­ста­ви­те­лей зна­ти, раз­ру­ша­ли и сжи­га­ли их зам­ки и по­ме­стья, унич­то­жа­ли до­ку­мен­ты с за­пи­ся­ми по­вин­но­стей. Ря­ды «жа­ков» по­пол­ня­лись за счёт гор. бед­но­ты, мел­ких ры­ца­рей, де­ре­вен­ско­го кли­ра. Вос­став­шие при­зы­ва­ли к «унич­то­же­нию всех дво­рян», в ря­де мест тре­бо­ва­ли под­твер­жде­ния ис­кон­ных обы­ча­ев. Наи­боль­шей си­лы вос­ста­ние дос­тиг­ло в об­лас­ти Бо­ве и во­круг го­ро­дов Клер­мон, Ком­пь­ень и Сан­лис. Са­мый круп­ный от­ряд кре­сть­ян воз­глав­лял быв. сол­дат Гий­ом Каль, ко­то­рый по­пы­тал­ся при­дать дей­ст­ви­ям вос­став­ших не­ко­то­рую ор­га­ни­зо­ван­ность, при­влечь на их сто­ро­ну го­ро­жан. Ему уда­лось за­ру­чить­ся под­держ­кой Э. Мар­се­ля, ру­ко­во­ди­те­ля на­чав­ше­го­ся в 1356 вос­ста­ния па­ри­жан (см. Эть­ен­на Мар­се­ля вос­ста­ние), ко­то­рый, од­на­ко, ис­поль­зо­вал «жа­ков» в сво­их ин­те­ре­сах – с их по­мо­щью бы­ла про­рва­на «го­лод­ная бло­ка­да» Па­ри­жа, ор­га­ни­зо­ван­ная до­фи­ном Кар­лом (бу­ду­щим ко­ро­лём Кар­лом V), оса­ж­дён за­мок в Мо, где ук­ры­ва­лись близ­кие Кар­ла, по­сле че­го па­ри­жа­не по­ки­ну­ли ря­ды пов­стан­цев. Для по­дав­ле­ния Ж. дво­ря­не со­бра­ли вой­ско, ко­то­рое воз­гла­вил ко­роль На­вар­ры Карл Злой . От­ря­ды «жа­ков» и дво­рян­ская ар­мия 8.6.1358 со­шлись близ Клер­мо­на и два дня не пред­при­ни­ма­ли ни­ка­ких дей­ст­вий. 10.6.1358 Карл Злой пред­ло­жил за­клю­чить пе­ре­ми­рие и при­гла­сил Г. Ка­ля на пе­ре­го­воры. Во вре­мя пе­ре­го­во­ров Каль был схва­чен и обез­глав­лен, по­сле че­го дво­рян­ская кон­ни­ца на­нес­ла вне­зап­ный удар по кре­сть­ян­ско­му вой­ску и раз­гро­ми­ла его. Ле­том 1358 дво­ря­не рас­пра­ви­лись с не имев­ши­ми об­ще­го ру­ко­во­дства др. от­ря­да­ми вос­став­ших, ты­ся­чи кре­сть­ян бы­ли уби­ты. Ж. по­тер­пе­ла по­ра­же­ние.

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Автор статьи: С. К. Ца­ту­ро­ва.

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