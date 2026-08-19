ЖАК-ДАЛЬКРОЗ ЭМИЛЬ
ЖАК-ДАЛЬКРО́З ЭМИ́ЛЬ (фр. Emile Jaques-Dalcroze) - швейцарский музыкальный педагог, композитор, общественный деятель.
В 1877–83 учился в ун-те и в конс. в Женеве, в 1884–90 – в Вене (1886, у А. Брукнера) и Париже (1888, у Л. Делиба).
С сер. 1880-х гг. начал писать и издавать свои муз. сочинения (тогда же изменил фамилию). В 1892–1910 преподавал в конс. в Женеве. Исследовал влияние муз. ритма на формирование психики. Разработал систему ритмич. гимнастики (ритмики), включавшей комплекс разнообразных движений (ходьба, бег с соблюдением изменяющегося ритма и т. п.).
Предложил новый метод обучения музыке, согласно которому для полного и быстрого овладения ритмикой, постижения эмоционального характера и образного содержания муз. произведения оно должно быть «телесно пережито» и претворено в движение. Ритмика Ж.-Д. приобрела популярность не столько у музыкантов, сколько у людей, интересующихся худож. движением, в т. ч. танцем.
В 1910 Ж.-Д. открыл Школу музыки и ритма в Хеллерау (близ Дрездена), в 1915 – Ин-т Жак-Далькроза в Женеве. Предложенная им система содействовала развитию слуха, способности к муз. и пластич. импровизации. Теории Ж.-Д. получили сценич. воплощение в ритмопластич. интерпретации разл. муз. произведений: от фуг И. С. Баха до его собств. сочинений (мимодрама «Эхо и Нарцисс», Хеллерау, 1912).
Школы и институты, подобные созданным Ж.-Д., были открыты в Стокгольме, Лондоне, Париже, Вене, Барселоне, Нью-Йорке и др.
В 1912 посетил Россию, где его педагогич. идеи начал пропагандировать С. М. Волконский, основавший в С.-Петербурге Курсы ритмич. гимнастики (1912). Среди учеников Ж.-Д.: Н. Г. Александрова, М. Рамбер, М. Вигман, Р. Сент-Денис, Х. Хольм и др.; его система оказала влияние на творчество В. Ф. Нижинского, К. Йосса и др.
Автор комич. опер и оперетт, кантат (в т. ч. «Праздник в кантоне Во», 1903), оркестровых сочинений, концертов для разл. инструментов с оркестром, песен.
Сочинения:
Méthode Jaques-Dalcroze. Neuchâtel; P., 1906;
La musique et nous. Gen., 1945;
Le rythme, la musique et l’éducation. 2 éd. Lausanne, 1965;
Ритм. М., 2006.
Иллюстрации:
Ритмическая гимнастика Э. Жак-Далькроза. Архив БРЭ.
Авторы статьи: Л. С. Мухаринская, Е. Я. Суриц