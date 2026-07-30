ЖАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРИАНОВНА

ЖАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРИАНОВНА - русская писательница, переводчица.

Дво­рян­ка , дочь во­ен­но­го. Пер­вая пуб­ли­ка­ция - «Пись­мо из Яро­слав­ля о по­се­ще­нии го­су­да­ря им­пе­ра­то­ра» (журнал «Мо­ск­ви­тя­нин», 1841). В 1843 году де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт. Ав­тор двух при­жиз­нен­ных сборников сти­хо­тво­ре­ний (1846, 1858). Ис­крен­ность и не­по­сред­ст­вен­ность лю­бов­ной ли­ри­ки Жадовской сни­ска­ли ей по­пу­ляр­ность у чи­та­те­ля и при­влек­ли вни­ма­ние ком­по­зи­то­ров: му­зы­ку на её сти­хи пи­са­ли А.Е. Вар­ла­мов, М.И. Глин­ка , А.С. Дар­го­мыж­ский, А.Т. Гре­ча­ни­нов. Ран­ние по­вес­ти Жадовской: «Про­стой слу­чай» (1847), «От­рыв­ки из днев­ни­ка мо­ло­дой жен­щи­ны» (1848), «Пе­ре­пис­ка» (1848), «Не­при­ня­тая жерт­ва» (1849), от­ли­чав­шие­ся эк­заль­ти­ро­ван­ным ме­ло­дра­ма­тиз­мом, не име­ли осо­бо­го ус­пе­ха. Ав­тор во мно­гом ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «В сто­ро­не от боль­шо­го све­та» (1857), бла­го­склон­но встре­чен­но­го Н.А. Доб­ро­лю­бо­вым , а так­же ро­ма­на «Жен­ская ис­то­рия», по­вес­ти «От­ста­лая» (все 1861) и др. Пе­ре­во­дчи­ца немецкой по­эзии (Г. Гей­не, Л. Уланд, И.К. Зейд­лиц, Ф. Фрей­ли­грат).

Сочинения:

Полное собрание сочинений СПб., 1894. Т. 1-4; Сти­хо­тво­ре­ния. Ко­ст­ро­ма, 2004.