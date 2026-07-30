ЖАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРИАНОВНА
ЖАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРИАНОВНА - русская писательница, переводчица.
Дворянка, дочь военного. Первая публикация - «Письмо из Ярославля о посещении государя императора» (журнал «Москвитянин», 1841). В 1843 году дебютировала как поэт. Автор двух прижизненных сборников стихотворений (1846, 1858). Искренность и непосредственность любовной лирики Жадовской снискали ей популярность у читателя и привлекли внимание композиторов: музыку на её стихи писали А.Е. Варламов, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Т. Гречанинов. Ранние повести Жадовской: «Простой случай» (1847), «Отрывки из дневника молодой женщины» (1848), «Переписка» (1848), «Непринятая жертва» (1849), отличавшиеся экзальтированным мелодраматизмом, не имели особого успеха. Автор во многом автобиографического романа «В стороне от большого света» (1857), благосклонно встреченного Н.А. Добролюбовым, а также романа «Женская история», повести «Отсталая» (все 1861) и др. Переводчица немецкой поэзии (Г. Гейне, Л. Уланд, И.К. Зейдлиц, Ф. Фрейлиграт).
Сочинения:
Полное собрание сочинений СПб., 1894. Т. 1-4; Стихотворения. Кострома, 2004.