ЖАБУАТАН

ЖАБУАТАН (Жабуатан-дус-Гуарарапис) - город на северо-востоке Бразилии, штат Пернамбуку, в 18 км к югу от Ресифи.

Население 756 тысячи человек (2007, вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род шта­та по­сле Ре­си­фи), вхо­дит в аг­ло­ме­ра­цию Боль­шо­го Ре­си­фи. Рас­по­ло­жен на реке Жа­буа­тан.

Ос­но­ван в 1593 году; название от ин­дей­ско­го «yapoatan» - по­ро­да де­ре­ва, ис­поль­зо­вав­шая­ся для из­го­тов­ле­ния ло­док. В 1648 году и 1649 году на го­ре Гуа­ра­ра­пис (ны­не в чер­те го­ро­да) про­изош­ли круп­ные сра­же­ния ме­ж­ду пор­тугальскими ко­ло­ни­ста­ми и ни­дер­ланд­ца­ми, пы­тав­ши­ми­ся за­кре­пить­ся на по­бе­ре­жье, в ко­то­рых ко­ло­ни­сты одер­жа­ли по­бе­ды. Ста­тус го­ро­да с 1884 года. В 1989 году пе­ре­име­но­ван в Жа­буа­тан-­дус-­Гуа­ра­ра­пис в па­мять о сра­же­ни­ях XVII века.

Со­хра­ни­лись церк­ви XVI-XVII веков, в том числе церковь Но­са-Сень­о­ра-дус-Пра­зе­рис (1565, фа­сад ук­ра­шен азу­ле­жу - ке­ра­мическими из­разца­ми, рас­про­стра­нён­ны­ми в Пор­ту­га­лии с XV века), Сан­ту-Ама­ру (1691). Му­зей куль­ту­ры шта­та Пер­нам­бу­ку, му­зей ре­лигиозной куль­ту­ры Сан­ту-Ан­то­ниу. Национальный ис­то­рический парк Мон­тис-Гуа­ра­ра­пис (с 1971 года, площадь 363 га; еже­год­но про­хо­дят тор­же­ст­ва в честь по­бе­ды над ни­дер­ланд­ца­ми).

Раз­ви­вал­ся как спут­ник го­ро­да Ре­си­фи, где ра­бо­та­ет зна­чительная часть на­се­ле­ния Жабуатана и по­треб­ля­ет­ся большая часть промышленной про­дук­ции. За­мет­ную роль в эко­но­ми­ке игра­ет сфе­ра ус­луг (в основном тор­гов­ля, ту­ризм). В пре­де­лах му­ни­ци­па­ли­те­та Жа­буа­тан, на Ат­лан­ти­че­ском по­бе­ре­жье - пес­ча­ные пля­жи (дли­на около 8 км), раз­ви­та ту­ри­стическая ин­фра­струк­ту­ра. Морской центр (под­вод­ное пла­ва­ние, морские ви­ды от­ды­ха). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (про­изводст­во са­ха­ра, на­пит­ков и др.); пе­ре­ра­бот­ка ме­ст­ной сельскохозяйственной про­дук­ции (хлоп­ка, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, та­ба­ка). (смотри Предпринимательская деятельность ).

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