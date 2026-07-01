ЖАБУАТАН
ЖАБУАТАН (Жабуатан-дус-Гуарарапис) - город на северо-востоке Бразилии, штат Пернамбуку, в 18 км к югу от Ресифи.
Население 756 тысячи человек (2007, второй по численности населения город штата после Ресифи), входит в агломерацию Большого Ресифи. Расположен на реке Жабуатан.
Основан в 1593 году; название от индейского «yapoatan» - порода дерева, использовавшаяся для изготовления лодок. В 1648 году и 1649 году на горе Гуарарапис (ныне в черте города) произошли крупные сражения между португальскими колонистами и нидерландцами, пытавшимися закрепиться на побережье, в которых колонисты одержали победы. Статус города с 1884 года. В 1989 году переименован в Жабуатан-дус-Гуарарапис в память о сражениях XVII века.
Сохранились церкви XVI-XVII веков, в том числе церковь Носа-Сеньора-дус-Празерис (1565, фасад украшен азулежу - керамическими изразцами, распространёнными в Португалии с XV века), Санту-Амару (1691). Музей культуры штата Пернамбуку, музей религиозной культуры Санту-Антониу. Национальный исторический парк Монтис-Гуарарапис (с 1971 года, площадь 363 га; ежегодно проходят торжества в честь победы над нидерландцами).
Развивался как спутник города Ресифи, где работает значительная часть населения Жабуатана и потребляется большая часть промышленной продукции. Заметную роль в экономике играет сфера услуг (в основном торговля, туризм). В пределах муниципалитета Жабуатан, на Атлантическом побережье - песчаные пляжи (длина около 8 км), развита туристическая инфраструктура. Морской центр (подводное плавание, морские виды отдыха). Предприятия пищевой промышленности (производство сахара, напитков и др.); переработка местной сельскохозяйственной продукции (хлопка, сахарного тростника, табака). (смотри Предпринимательская деятельность).