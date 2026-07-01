ЖАБОТИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Российский и еврейский общественный и политический деятель, один из идеологов сионизма, писатель.
В 1898–1901 учился в Бернском и Римском ун-тах, экстерном окончил Демидовский юридич. лицей в Ярославле (1912). С 1901 ведущий фельетонист газеты «Одесские новости». Как писатель дебютировал пацифистскими пьесами «Кровь» (1901) и «Ладно» (1902). В юности был дружен с К. И. Чуковским, который считал Ж. одним из своих учителей. Под впечатлением евр. погромов 1903–05 Ж. примкнул к сионистам, в дальнейшем стал одним из гл. пропагандистов сионизма в России. Критиковал стремление евр. интеллигенции к ассимиляции, доказывал, что только ощущение принадлежности к евр. народу могло избавить евреев от чувства своей неполноценности. Основатель (1904) и активный публицист ж. «Еврейская жизнь» (с 1907 ж. «Рассвет»; до 1919 выходил в Москве и Петрограде, с 1922 – в Берлине, в 1924–34 – в Париже). Перевёл на рус. яз. поэму «Сказание о погроме» и мн. др. произведения Х. Н. Бялика (впервые отдельно изданы в 1911). Один из создателей Союза для достижения полноправия евр. народа в России (1905). В 1908 опубликовал серии статей «О евреях и русской литературе» и «О чириковском инциденте», посвящённых проблемам вхождения евреев в рус. лит-ру. В 1910 написал комедию «Чужбина» (запрещена к постановке цензурой), в которой Ж. полемизировал с пьесой Е. Н. Чирикова «Евреи». Тогда же Ж. начал пропагандировать иврит как разг. язык евреев. В 1911 открыл в Одессе изд-во «Тургоман» («Переводчик»), в котором выходили переводы на иврит европ. худож. лит-ры. С нач. 1-й мировой войны выехал в Зап. Европу как корреспондент газ. «Русские ведомости». В годы войны пропагандировал среди евреев (в т. ч. и беженцев из Палестины, которые находились в Египте) идею создания национальной добровольч. воинской части в составе брит. армии, надеясь, что участие евреев в войне позволит им после победы стран Антанты претендовать на создание собств. государства в Палестине. С разрешения брит. командования из евр. добровольцев сформировал батальон королевских стрелков, в его составе в 1918 участвовал в боях против тур. войск в Палестине (история т. н. Еврейского легиона описана Ж. в кн. «Слово о полку», 1928). Протестовал против уклонения брит. администрации от выполнения Бальфура декларации и демобилизации «Еврейского легиона». В кон. 1919 организовал и возглавил в Палестине евр. вооруж. отряды для защиты от арабов, нападавших на евр. поселения. В 1920 арестован, приговорён к 15 годам каторжных работ, под давлением протестов со стороны евр. населения вскоре отпущен. В 1921–23 входил в число руководителей Всемирной сионистской организации, в отличие от её лидеров, опасавшихся конфронтации с брит. правительством, отказался признать Белую книгу 1922 У. Черчилля. Настаивал на организации широкого политико-дипломатич. давления на брит. правительство, закреплении в программе сионизма требования о создании евр. государства по обе стороны р. Иордан, выступал за безусловный примат нац. интересов над классовыми (и, таким образом, против социалистич. составляющей в сионизме) и организацию экономики будущего евр. государства на принципах свободного рынка. Взгляды Ж. получили название сионизма-ревизионизма. Организатор (1925) и глава Всемирного союза сионистов-ревизионистов (с 1935 Новая сионистская организация), а также массовой молодёжной организации при нём – Союза им. Иосифа Трумпельдора (Бетар). Был убеждён, что при создании евр. государства столкновения поселенцев с араб. населением неизбежны, придавал большое значение воен. подготовке евр. молодёжи. В 1920–30-х гг. жил гл. обр. в Иерусалиме и Париже. После прихода к власти в Германии А. Гитлера (1933) Ж. призывал евреев, проживавших в Европе, к немедленному переселению в Палестину. В 1940 выехал в США для пропаганды там идеи создания евр. армии.
Автор романов «Самсон назорей» (1926–27) и «Пятеро» (1932–34; об Одессе 1900-х гг.), мемуаров «Повесть моих дней» (1936) и др.
Сочинения:
Избранное. СПб.; Иерусалим, 1992;
Пятеро. Роман. Рассказы. М., 2002;
Переводы песен и поэм Хаима-Нахмана Бялика. Од., 2000;
О железной стене. Речи, статьи, воспоминания. М., 2004.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Л. Ф. Кацис.