ЖАБОТИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Российский и еврейский общественный и политический деятель, один из идеологов сионизма, писатель.

В 1898–1901 учил­ся в Берн­ском и Рим­ском ун-тах, экс­тер­ном окон­чил Де­ми­дов­ский юри­дич. ли­цей в Яро­слав­ле (1912). С 1901 ве­ду­щий фель­е­то­нист газеты «Одес­ские но­во­сти». Как пи­са­тель де­бю­ти­ро­вал па­ци­фи­ст­ски­ми пье­са­ми «Кровь» (1901) и «Лад­но» (1902). В юно­сти был дру­жен с К. И. Чу­ков­ским, ко­то­рый счи­тал Ж. од­ним из сво­их учи­те­лей. Под впе­чат­ле­ни­ем евр. по­гро­мов 1903–05 Ж. примк­нул к сио­ни­стам, в даль­ней­шем стал од­ним из гл. про­па­ган­ди­стов сио­низ­ма в России. Кри­ти­ко­вал стрем­ле­ние евр. ин­тел­ли­ген­ции к ас­си­ми­ля­ции, до­ка­зы­вал, что толь­ко ощу­ще­ние при­над­леж­но­сти к евр. на­ро­ду мог­ло из­ба­вить ев­ре­ев от чув­ст­ва сво­ей не­пол­но­цен­но­сти. Ос­но­ва­тель (1904) и ак­тив­ный пуб­ли­цист ж. «Ев­рей­ская жизнь» (с 1907 ж. «Рас­свет»; до 1919 вы­хо­дил в Мо­ск­ве и Пет­ро­гра­де, с 1922 – в Бер­ли­не, в 1924–34 – в Па­ри­же). Пе­ре­вёл на рус. яз. по­эму «Ска­за­ние о по­гро­ме» и мн. др. про­из­ве­де­ния Х. Н. Бя­ли­ка (впер­вые от­дель­но из­да­ны в 1911). Один из соз­да­те­лей Сою­за для дос­ти­же­ния пол­но­пра­вия евр. на­ро­да в Рос­сии (1905). В 1908 опуб­ли­ко­вал се­рии ста­тей «О ев­ре­ях и рус­ской ли­те­ра­ту­ре» и «О чи­ри­ков­ском ин­ци­ден­те», по­свя­щён­ных про­бле­мам вхо­ж­де­ния ев­ре­ев в рус. лит-ру. В 1910 на­пи­сал ко­ме­дию «Чуж­би­на» (за­пре­ще­на к по­ста­нов­ке цен­зу­рой), в ко­то­рой Ж. по­ле­ми­зи­ро­вал с пье­сой Е. Н. Чи­ри­ко­ва «Ев­реи». То­гда же Ж. на­чал про­па­ган­ди­ро­вать ив­рит как разг. язык ев­ре­ев. В 1911 от­крыл в Одес­се изд-во «Тур­го­ман» («Пе­ре­во­дчик»), в ко­то­ром вы­хо­ди­ли пе­ре­во­ды на ив­рит ев­роп. ху­дож. лит-ры. С нач. 1-й ми­ро­вой вой­ны вы­ехал в Зап. Ев­ро­пу как кор­рес­пон­дент газ. «Рус­ские ве­до­мо­сти». В го­ды вой­ны про­па­ган­ди­ро­вал сре­ди ев­ре­ев (в т. ч. и бе­жен­цев из Па­ле­сти­ны, ко­то­рые на­хо­ди­лись в Егип­те) идею соз­да­ния на­цио­наль­ной доб­ро­вольч. во­ин­ской час­ти в со­ста­ве брит. ар­мии, на­де­ясь, что уча­стие ев­ре­ев в вой­не по­зво­лит им по­сле по­бе­ды стран Ан­тан­ты пре­тен­до­вать на соз­да­ние собств. го­су­дар­ст­ва в Па­ле­сти­не. С раз­ре­ше­ния брит. ко­ман­до­ва­ния из евр. доб­ро­воль­цев сфор­ми­ро­вал ба­таль­он ко­ро­лев­ских стрел­ков, в его со­ста­ве в 1918 уча­ст­во­вал в бо­ях про­тив тур. войск в Па­ле­сти­не (ис­то­рия т. н. Ев­рей­ско­го ле­гио­на опи­са­на Ж. в кн. «Сло­во о пол­ку», 1928). Про­тес­то­вал про­тив ук­ло­не­ния брит. ад­ми­ни­ст­ра­ции от вы­пол­не­ния Баль­фу­ра дек­ла­ра­ции и де­мо­би­ли­за­ции «Ев­рей­ско­го ле­гио­на». В кон. 1919 ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил в Па­ле­сти­не евр. воо­руж. от­ря­ды для за­щи­ты от ара­бов, на­па­дав­ших на евр. по­се­ле­ния. В 1920 аре­сто­ван, при­го­во­рён к 15 го­дам ка­торж­ных ра­бот, под дав­ле­ни­ем про­тес­тов со сто­ро­ны евр. на­се­ле­ния вско­ре от­пу­щен. В 1921–23 вхо­дил в чис­ло ру­ко­во­ди­те­лей Все­мир­ной сио­ни­ст­ской ор­га­ни­за­ции, в от­ли­чие от её ли­де­ров, опа­сав­ших­ся кон­фрон­та­ции с брит. пра­ви­тель­ст­вом, от­ка­зал­ся при­знать Бе­лую кни­гу 1922 У. Чер­чил­ля. На­стаи­вал на ор­га­ни­за­ции ши­ро­ко­го по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тич. дав­ле­ния на брит. пра­ви­тель­ст­во, за­кре­п­ле­нии в про­грам­ме сио­низ­ма тре­бо­ва­ния о соз­да­нии евр. го­су­дар­ст­ва по обе сто­ро­ны р. Иор­дан, вы­сту­пал за без­ус­лов­ный при­мат нац. ин­те­ре­сов над клас­со­вы­ми (и, та­ким об­ра­зом, про­тив со­циа­ли­стич. со­став­ляю­щей в сио­низ­ме) и ор­га­ни­за­цию эко­но­ми­ки бу­ду­ще­го евр. го­су­дар­ст­ва на прин­ци­пах сво­бод­но­го рын­ка. Взгля­ды Ж. по­лу­чи­ли на­зва­ние сио­низ­ма-ре­ви­зио­низ­ма. Ор­га­ни­за­тор (1925) и гла­ва Все­мир­но­го сою­за сио­ни­стов-ре­ви­зио­ни­стов (с 1935 Но­вая сио­ни­ст­ская ор­га­ни­за­ция), а так­же мас­со­вой мо­ло­дёж­ной ор­га­ни­за­ции при нём – Сою­за им. Ио­си­фа Трум­пель­до­ра (Бе­тар). Был убе­ж­дён, что при соз­да­нии евр. го­су­дар­ст­ва столк­но­ве­ния по­се­лен­цев с араб. на­се­ле­ни­ем не­из­беж­ны, при­да­вал боль­шое зна­че­ние во­ен. под­го­тов­ке евр. мо­ло­дё­жи. В 1920–30-х гг. жил гл. обр. в Ие­ру­са­ли­ме и Па­ри­же. По­сле при­хо­да к вла­сти в Гер­ма­нии А. Гит­ле­ра (1933) Ж. при­зы­вал ев­ре­ев, про­жи­вав­ших в Ев­ро­пе, к не­мед­лен­но­му пе­ре­се­ле­нию в Па­ле­сти­ну. В 1940 вы­ехал в США для про­па­ган­ды там идеи соз­да­ния евр. ар­мии.

Ав­тор ро­ма­нов «Сам­сон на­зо­рей» (1926–27) и «Пя­те­ро» (1932–34; об Одес­се 1900-х гг.), ме­муа­ров «По­весть мо­их дней» (1936) и др.

Сочинения:

Из­бран­ное. СПб.; Ие­ру­са­лим, 1992;

Пя­те­ро. Ро­ман. Рас­ска­зы. М., 2002;

Пе­ре­во­ды пе­сен и по­эм Хаи­ма-На­хма­на Бя­ли­ка. Од., 2000;

О же­лез­ной сте­не. Ре­чи, ста­тьи, вос­по­ми­на­ния. М., 2004.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Л. Ф. Ка­цис.