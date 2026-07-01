ЖA УМЕ II АРАГОНСКИЙ, ЖАУМЕ (ХАЙМЕ) СПРАВЕДЛИВЫЙ

Жауме II Арагонский, Жауме (Хайме) Справедливый (катал. Jaume II el Just, исп. Jaime II el Justo) (10.08.1267, Валенсия — 02.11.1327, Барселона) — король Арагонской Короны.

Король Арагонской Короны (см. Арагон ) с 1291, король Сицилии (1286—1296) — король Сардинии (1324—1327). Младший сын Педро III , внук Жауме I . Был наместником отца в Сицилийском королевстве (доставшемся тому после событий Сицилийской вечерни 1282). После смерти Педро III (1285), был коронован в Палермо как сицилийский король (1286), за что, как и отец, был отлучен от Церкви папой римским Гонорием IV, поддерживавшим Анжуйскую династию. При помощи сицилийского флота отразил организованную папским престолом попытку вторжения французов на Сицилию (1287).

После смерти старшего брата Альфонсо III (1291), стал королем Арагонской Короны. Отказавшись исполнить завещание Альфонсо III и передать Сицилию своему младшему брату Фадрике (Федериго), Ж. II А. также объявил Балеарские острова своими неотъемлемыми владениями (в 1276 острова достались младшему сыну Жауме Завоевателя Жауме II Мальоркскому, но в 1285 были захвачены у него племянником Альфонсо III за отказ признавать вассалитет и союз с Анжуйской династией и папой римским).

Решив исправить враждебные отношения старшего брата с кастильцами, Ж. II А. помог им в захвате у маринидов Тарифы и заключил с Кастилией мирный договор (1291), предусматривавший помимо прочего раздел сфер влияния в случае завоеваний в Африке. Дружеские отношения скреплялись браком Ж. II А. и кастильской инфанты Изабеллы.

В 1295 Ж. II А. резко изменил внешнеполитический курс: ради мира с французами и не благоволившим им папой Бонифацием VIII, король заключил договор в Ананьи, по которому отказывался от Сицилии, вновь признавал вассальный статус Мальорки, отпускал заложников — сыновей Карла II Анжуйского. Взамен Ж. II А. приобретал богатое приданое дочери Карла II Бланки Анжуйской (с кастильской инфантой король вынужден был развестись) и права на Корсику и Сардинию, с него и его брата Фадрике снималось отлучение от Церкви. Фадрике договор не признал и был в 1296 коронован как сицилийский король. После признания Карлом II (1302) Фадрике правителем островной части Сицилийского королевства, там до 1409 установилась власть младшей ветви арагонского дома.

После развода с Изабеллой, отношения Арагонской Короны и Кастилии резко ухудшились. По итогам последовавшей Арагонско-кастильской войны (1296—1304) Ж. II А. удалось получить северную часть королевства Мурсия (вместе с портом Аликанте). В 1309 король подписал договор с кастильцами о совместных действиях против сарацин на суше и на море. В том же году Ж. II А. предприняв поход против Гранадского эмирата , осадил гранадский порт Альмерия, а также вместе с кастильцами и марокканцами отвоевал у Гранады Сеуту (захваченную эмиратом в 1306), которая в итоге досталась Маринидскому султанату.

Поддерживал Каталонскою кампанию (1302—1311) — поход нанятого Византией каталонского войска Рожера де Флора против турок. После последовавшего предательства византийцев и герцога Афинского, каталонцы, захватив часть земель в Греции, создали там свое герцогство Афин и Неопатрии и объявили себя вассалами арагонского короля.

В 1324 Ж. II А. осуществил одно из своих главных внешнеполитических начинаний — с помощью своего наследника Альфонсо завоевал у пизанцев и генуэзцев Сардинию, куда переселилось множество каталонцев (об их присутствии и сегодня напоминает языковая ситуация в корсиканском городе Альгеро, где часть жителей говорит по-каталански). После этого события генуэзцы стали едва ли не главными врагами каталонцев на Средиземном море.

При Ж. II А. был упразднен орден тамплиеров в Арагонской Короне, а его члены с 1308 стали подвергаться преследованиям. Часть их имущества, а также значительные владения, конфискованные у госпитальеров (см. Иоанниты ) в Валенсии (хотя в отличие от тамплиеров они не преследовались), были переданы созданному в 1317 Ордену Монтеса, которому была поручена защита южных границ страны от сарацин. Членом этого ордена был даже старший сын Ж. II А. инфант Жауме, отрекшийся от престола.

Стремясь сохранить в целостности свои владения, Ж. II А. издал указ (1319), согласно которому королевства Арагон и Валенсия, а также Барселонское графство объявлялись нераздельными коронными владениями. Умер в 1327, ему наследовал второй сын — Альфонсо IV.

Лит.: История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца XVII века. М., 2012; Hinojosa Montalvo J. Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón. San Sebastián, 2005.