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ЗЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на Дальнем Востоке СССР.
Образована в составе Дальневосточного края в июле 1934 года из упразднённого Зейского округа. Административный центр - город Рухлово (ныне город Сковородино Амурской области).
Делилась на районы: Зейский, Могочинский, Рухловский, Тыгдинский. Площадь 185,6 тысяч км2. Население 55,3 тысяч человек 26.09.1937 года Зейская область ликвидирована, её территория вошла в состав Читинской области, с 1948 года (кроме Могочинского района) находится в составе Амурской области.
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