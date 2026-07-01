ЗЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная еди­ни­ца на Даль­нем Вос­то­ке СССР .

Об­ра­зо­ва­на в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­но­го края в ию­ле 1934 года из упразд­нён­но­го Зей­ско­го ок­ру­га. Административный центр - город Рух­ло­во (ны­не город Ско­во­ро­ди­но Амур­ской области).

Де­ли­лась на рай­оны: Зей­ский, Мо­го­чин­ский, Рух­лов­ский, Ты­гдин­ский. Площадь 185,6 тысяч км2. Население 55,3 тысяч человек 26.09.1937 года Зейская область ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Чи­тин­ской об­лас­ти, с 1948 года (кро­ме Мо­го­чин­ско­го района) на­хо­дит­ся в со­ста­ве Амур­ской об­лас­ти.

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