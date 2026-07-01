ЗEЙПЕЛЬ, ИГНАЦ

Зейпель (Зайпель, нем. Seipel), Игнац (19.07.1876, Вена — 02.08.1932, Перниц) — австрийский политический и государственный деятель, прелат (1921).

Ученик профессора моральной теологии Венского университета Ф. М. Шиндлера. Доктор теологии (1903). В 1909—1917 преподавал моральную теологию в Зальцбургском университете. В октябре 1918 — министр социального обеспечения в правительстве Г. Ламмаша. В 1921—1930 лидер Христианско-социальной партии Австрии. В 1922—1924 и 1926—1929 — федеральный канцлер. В 1924 был тяжело ранен в результате покушения и был вынужден покинуть свой пост, но через два года вернулся к активной политической жизни. В 1926—1929 занимал также пост министра иностранных дел. В октябре 1922 правительство З. подписало Женевские протоколы об отсрочке репараций, налагаемых Сен-Жерменским мирным договором 1919 , и о кредите в 650 млн золотых марок, благодаря чему уже к концу 1924 удалось стабилизировать финансовую систему страны. Выступал против аншлюса Австрии, способствовал установлению дипломатических отношений с СССР в 1924.

Соч.: Nation und Staat. Wien, 1916.

Лит.: Reimann V. Zu gross für Österreich. Sipel und Bauer im Kampf um die Erste Republik. Wien, 1968.