ЗЕЙПЕЛЬ ИГНАЦ

ЗЕЙПЕЛЬ ИГНАЦ - австрийский государственный и по­ли­тический дея­тель, ка­то­лический свя­щен­но­слу­жи­тель, тео­лог.

Изу­чал тео­ло­гию в Вен­ском университете, с 1899 года свя­щен­ник (с 1921 года пре­лат). В 1909-1917 годах профессор тео­ло­гии в университете Зальц­бур­га, с 1917 года - в Вен­ском университете. В октябре - но­ябре 1918 года министр со­ци­аль­ной за­щи­ты. В 1919-1920 годах член Национального со­б­ра­ния, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке австрийской кон­сти­ту­ции .

В 1920-1932 годах депутат Национального со­ве­та. В 1921-1929 годах воз­глав­лял Хри­сти­ан­ско-со­ци­аль­ную пар­тию (ХСП). В 1922 году на­зна­чен фе­де­раль­ным канц­ле­ром. От име­ни австрийского пра­ви­тель­ст­ва зая­вил об от­ка­зе от ан­шлю­са, что от­кры­ло путь к под­пи­са­нию Же­нев­ских про­то­ко­лов о пре­дос­тав­ле­нии Ав­ст­рии иностранных кре­ди­тов, по­зво­лив­ших са­ни­ро­вать фи­нан­сы стра­ны.

01.06.1924 года тя­же­ло ра­нен в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния, был вы­ну­ж­ден ос­та­вить свой пост. В 1926-1929 годах вновь за­ни­мал долж­ность фе­де­раль­но­го канц­ле­ра, в 1930 году министр иностранных дел. Ини­циа­тор соз­да­ния ан­ти­мар­кси­ст­ско­го Гражданского бло­ка, объ­е­ди­няв­ше­го ХСП, Ланд­бунд и Пан­гер­ман­скую народную пар­тию и при­зван­но­го про­ти­во­дей­ст­во­вать уси­ле­нию влия­ния Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии Ав­ст­рии (смотрите Со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия Ав­ст­рии). Сто­рон­ник ук­ре­п­ле­ния хейм­ве­ра как ин­ст­ру­мен­та борь­бы с со­ци­ал-де­мо­кра­ти­ей и ком­му­ни­ста­ми.