ЗЕЙПЕЛЬ ИГНАЦ
ЗЕЙПЕЛЬ ИГНАЦ - австрийский государственный и политический деятель, католический священнослужитель, теолог.
Изучал теологию в Венском университете, с 1899 года священник (с 1921 года прелат). В 1909-1917 годах профессор теологии в университете Зальцбурга, с 1917 года - в Венском университете. В октябре - ноябре 1918 года министр социальной защиты. В 1919-1920 годах член Национального собрания, участвовал в разработке австрийской конституции.
В 1920-1932 годах депутат Национального совета. В 1921-1929 годах возглавлял Христианско-социальную партию (ХСП). В 1922 году назначен федеральным канцлером. От имени австрийского правительства заявил об отказе от аншлюса, что открыло путь к подписанию Женевских протоколов о предоставлении Австрии иностранных кредитов, позволивших санировать финансы страны.
01.06.1924 года тяжело ранен в результате покушения, был вынужден оставить свой пост. В 1926-1929 годах вновь занимал должность федерального канцлера, в 1930 году министр иностранных дел. Инициатор создания антимарксистского Гражданского блока, объединявшего ХСП, Ландбунд и Пангерманскую народную партию и призванного противодействовать усилению влияния Социал-демократической партии Австрии (смотрите Социалистическая партия Австрии). Сторонник укрепления хеймвера как инструмента борьбы с социал-демократией и коммунистами.