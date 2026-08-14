ЗЕЙН ФРАНЦ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗЕЙН ФРАНЦ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ФРАНЦ АЛЬБЕРТ) - российский государственный деятель.
Из прибалтийских дворян. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1889 год). Служил в штабе Финляндского Военного округа (1890-1899 годы), активно участвовал в подготовке военной реформы в Великом княжестве Финляндском (ВКФ; 1901 год), в соответствии с которой национальный вооруженные силы ВКФ ликвидированы, финнов стали призывать в российскую армию. Начальник канцелярии генерал-губернатора ВКФ (1900-1905 годы). Из-за конфликта с политической элитой княжества, связывавшей его деятельность с политикой Н. И. Бобрикова, по настоянию генерал-губернатора Н. Н. Герарда Зейн был удалён из ВКФ. Губернатор Гродненской губернии (июнь 1906 года - октябрь 1907 года).
Помощник финляндского генерал-губернаторов Герарда и В. А. Бекмана (1907-1909 годы), в отличие от которых был сторонником свёртывания автономии ВКФ (возвращение Зейн на службу в княжество связывалось общественным мнением с подготовкой определённых мер в этом направлении). Генерал-губернатор ВКФ [11(24).11.1909 года - 03(16).03.1917 года]. Считал, что обеспечить порядок в ВКФ, ликвидировать предпосылки для распространения сепаратистских и революционных настроений можно путём полной унификации законодательства княжества с общероссийскими нормами, распространения русского языка, экономической интеграции княжества и России и т. д. Позиция Зейна приводила к постоянным конфликтам российской администрации с Сеймом и Сенатом ВКФ.
Зейн являлся одним из разработчиков закона «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения» (принят в 1910 году, позволял принимать законы, относившиеся к ВКФ, в обход финляндского Сейма). Участвовал в выработке «Программы законодательных предложений и мер по Великому княжеству Финляндскому» (утверждена в сентябре, опубликована в ноябре 1914 года; вызвала широкое недовольство в ВКФ), которая предусматривала ликвидацию финляндской валюты, объединение таможенных систем России и ВКФ, принятие мер по обеспечению российским товарам преобладающего положения на финляндском рынке, увеличение доли российских чиновников на государственных должностях в ВКФ.
В Первую мировую войну в связи с объявлением ВКФ на военном положении (август 1914 года) полномочия Зейна были расширены. Не желая провоцировать усиление сепаратистских и прогерманских настроений в ВКФ, Зейн не настаивал на немедленной реализации «Программы…» до завершения войны. Сразу после Февральской революции 1917 года по распоряжению Временного правительства Зейн арестован, вскоре освобождён. Предположительно утоплен в ходе массовых казней офицеров бывшей российской армии.