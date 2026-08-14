ЗЕЙН ФРАНЦ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗЕЙН ФРАНЦ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ФРАНЦ АЛЬБЕРТ) - российский государственный дея­тель.

Из при­бал­тий­ских дво­рян . Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ге­не­раль­но­го шта­ба (1889 год). Слу­жил в шта­бе Финляндского Военного округа (1890-1899 годы), ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке во­ен­ной ре­фор­мы в Великом княжестве Фин­лянд­ском (ВКФ; 1901 год), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой национальный воо­руженные си­лы ВКФ ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, фин­нов ста­ли при­зы­вать в российскую ар­мию. Начальник кан­це­ля­рии ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра ВКФ (1900-1905 годы). Из-за кон­флик­та с по­ли­тической эли­той кня­же­ст­ва, свя­зы­вав­шей его дея­тель­ность с по­ли­ти­кой Н. И. Боб­ри­ко­ва, по на­стоя­нию ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Н. Н. Ге­рар­да Зейн был уда­лён из ВКФ. Гу­бер­на­тор Грод­нен­ской губернии (июнь 1906 года - октябрь 1907 года).

По­мощ­ник финляндского ге­не­рал-гу­бер­на­то­ров Ге­рар­да и В. А. Бек­ма­на (1907-1909 годы), в от­ли­чие от ко­то­рых был сто­рон­ни­ком свёр­ты­ва­ния ав­то­но­мии ВКФ (воз­вра­ще­ние Зейн на служ­бу в кня­же­ст­во свя­зы­ва­лось об­щественным мне­ни­ем с под­готов­кой оп­ре­де­лён­ных мер в этом на­прав­ле­нии). Ге­не­рал-гу­бер­на­тор ВКФ [11(24).11.1909 года - 03(16).03.1917 года]. Счи­тал, что обес­пе­чить по­ря­док в ВКФ, ли­к­ви­ди­ро­вать пред­по­сылки для рас­про­стра­не­ния се­па­ра­ти­ст­ских и ре­во­люционных на­строе­ний мож­но пу­тём пол­ной уни­фи­ка­ции за­ко­но­да­тель­ст­ва кня­же­ст­ва с об­ще­рос­сий­ски­ми нор­ма­ми, рас­про­стра­не­ния русского языка, эко­но­мической ин­те­гра­ции кня­же­ст­ва и Рос­сии и т. д. По­зи­ция Зейна при­во­ди­ла к по­сто­ян­ным кон­флик­там российской ад­ми­ни­ст­ра­ции с Сей­мом и Се­на­том ВКФ.

Зейн яв­лял­ся од­ним из раз­ра­бот­чи­ков за­ко­на «О по­ряд­ке из­да­ния ка­саю­щих­ся Фин­лян­дии за­ко­нов и по­ста­нов­ле­ний об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го зна­че­ния» (при­нят в 1910 году, по­зво­лял при­нимать за­ко­ны, от­но­сив­шие­ся к ВКФ, в об­ход финляндского Сей­ма). Уча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке «Про­грам­мы за­ко­но­да­тель­ных пред­ло­же­ний и мер по Ве­ли­ко­му кня­же­ст­ву Фин­лянд­ско­му» (ут­вер­жде­на в сен­тяб­ре, опубликована в но­яб­ре 1914 года; вы­зва­ла ши­ро­кое не­до­воль­ст­во в ВКФ), ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла ли­к­ви­да­цию финляндской ва­лю­ты, объ­е­ди­не­ние та­мо­жен­ных сис­тем Рос­сии и ВКФ, при­ня­тие мер по обес­пе­че­нию российским то­ва­рам пре­об­ла­даю­ще­го по­ло­же­ния на финляндском рын­ке, уве­ли­че­ние до­ли российских чи­нов­ни­ков на государственных долж­но­стях в ВКФ.

В Первую ми­ро­вую вой­ну в свя­зи с объ­яв­ле­ни­ем ВКФ на во­енном по­ло­же­нии (август 1914 года) пол­но­мо­чия Зейна бы­ли рас­ши­ре­ны. Не же­лая про­во­ци­ро­вать уси­ле­ние се­па­ра­ти­ст­ских и про­гер­ман­ских на­строе­ний в ВКФ, Зейн не на­стаи­вал на не­мед­лен­ной реа­ли­за­ции «Про­грам­мы…» до за­вер­ше­ния вой­ны. Сра­зу по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года по рас­по­ря­же­нию Временного пра­ви­тель­ст­ва Зейн аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Пред­по­ло­жи­тель­но уто­п­лен в хо­де мас­со­вых каз­ней офи­це­ров бывшей российской ар­мии.