ЗЕЙН ФРАНЦ-АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Витебской губернии, лютеранин. Окончил Полоцкую военную гимназию. 1.9.1879 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 7.8.1882 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 8.8.1881) с назначением в 38-ю артиллерийскую бригаду. 4.10.1885 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.12.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.8.1885). 3.10.1886 отчислен от академии, как невыдержавший переводной экзамен. 15.10.1887 по выдержании приемного и переводного экзаменов зачислен в старший класс Николаевской академии Генерального штаба. 10.4.1889 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 13.4.1889 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 26.11.1889 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 19-й пехотной дивизии. 9.4.1890 назначен обер-офицером для поручений при штабе Финляндского военного округа. 21.4.1891 произведен в капитаны. С 1.10.1891 по 12.11.1892 прикомандирован к 95-му пехотному Красноярскому полку для цензового командования ротой. 20.5.1895 назначен и. д. старшего адъютанта штаба Финляндского военного округа. 6.12.1895 произведен в подполковники с утверждением в должности. 6.12.1899 произведен в полковники за отличие по службе. 14.8.1900 назначен директором канцелярии Финляндского генерал-губернатора 6.12.1905 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 24.6.1906 назначен гродненским губернатором. 16.11.1907 назначен помощником финляндского генерал-губернатора. 16.11.1909 производстведен в генерал-лейтенанты с назначением финляндским генерал-губернатором.Во время Первой мировой войны руководил обороной Финляндии. В 1915 г. назначен главноуполномоченным по Финляндии Комитета великой княгини Марии Павловны по снабжению одеждой нижних чинов, увольняемых на родину из всех лечебных заведений Империи. В марте 1917 г. отстранен от должности, арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Весной 1917 был освобожден из крепости по решением Чрезвычайной следственной комиссии. 30.9.1917 уволен от должности финляндского генерал-губернатора по прошению с 3.3.1917. 27.10.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В отставке проживал в Петрограде. Умер (по другим сведениям был расстрелян большевиками) в 1918 году.