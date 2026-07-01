ЗЕЙЕР ЮЛИУС
ЗЕЙЕР ЮЛИУС - чешский поэт.
Из богатой купеческой семьи. Печатался с конца 1870-х годов. В своём творчестве использовал мотивы средневековой литературы и истории: цикл эпических стихов «Вышеград» («Vyšehrad», 1880 год); поэмы «Песнь о мести за Игоря» («Zpěv o pomstě za Igora», 1884 год), «Пришествие Чеха» («Čeсhův příchod», 1886 год) и «Каролинская эпопея» («Karolínská epopejа», 1896 год).
Роман «Андрей Чернышёв» («Ondřej Černyšev», 1876 год) посвящён событиям русской истории эпохи императрицы Екатерины II. В поздних сочинениях Зейер ощущается влияние неоромантизма и декаданса: отчасти автобиографический роман «Ян Мария Плойгар» («Jan Maria Plojhar», 1888 год, русский перевод 1891 года), повесть «Дом под утопающей звездой» («Dům u tonoucí hvězdy», 1897 год, русский перевод 1909 года), сборник «Три легенды о распятии» («Tři legendy o krucifixu», 1895 год) и т. д.