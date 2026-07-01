ЗЕЙЕР ЮЛИУС

ЗЕЙЕР ЮЛИУС - чешский по­эт.

Из бо­га­той ку­печеской се­мьи. Пе­ча­тал­ся с конца 1870-х годов. В сво­ём твор­че­ст­ве ис­поль­зо­вал мо­ти­вы средневековой литературы и ис­то­рии: цикл эпических сти­хов «Вы­ше­град» («Vyšeh­rad», 1880 год); по­эмы «Песнь о мес­ти за Иго­ря» («Zpěv o pomstě za Igora», 1884 год), «При­ше­ст­вие Че­ха» («Čeсhův příchod», 1886 год) и «Ка­ро­лин­ская эпо­пея» («Ka­rolínská epopejа», 1896 год).

Ро­ман «Ан­д­рей Чер­ны­шёв» («Ondřej Černyšev», 1876 год) по­свя­щён со­бы­ти­ям русской ис­то­рии эпо­хи императрицы Ека­те­ри­ны II. В позд­них со­чи­не­ни­ях Зейер ощу­ща­ет­ся влия­ние нео­ро­ман­тиз­ма и де­ка­дан­са: от­час­ти ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ян Ма­рия Плой­гар» («Jan Maria Plojhar», 1888 год, русский перевод 1891 года), по­весть «Дом под уто­паю­щей звез­дой» («Dům u tonoucí hvězdy», 1897 год, русский перевод 1909 года), сборник «Три ле­ген­ды о рас­пя­тии» («Tři legendy o krucifixu», 1895 год) и т. д.