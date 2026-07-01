ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ВАЛЬТЕР ФОН
ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ВАЛЬТЕР ФОН - германский военачальник.
Из семьи потомственных военных. В 1908 году поступил на военную службу, участник Первой мировой войны. В 1920-1939 годах на командных и штабных должностях в рейхсвере, затем вермахте. С марта 1940 года командир пехотной дивизии, участвовал в войне против Франции, с июня 1941 года - против СССР. В апреле 1942 года отличился в боях под Демьянском. С мая 1942 года командир корпуса, действовавшего в составе 6-й армии под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса.
Попав в окружение под Сталинградом, разработал план прорыва «котла», однако не встретил поддержки со стороны командования. В нарушение распоряжения А. Гитлера продолжать сопротивление приказал личному составу корпуса сложить оружие и 31.01.1943 года сдался в плен. В сентябре 1943 года, находясь в плену в СССР, участвовал в создании оппозиционному нацистскому режиму Союза немецких офицеров, был избран его председателем и заместителем председателя Национального комитета «Свободная Германия». Резко критиковал Гитлера. В сентябре 1943 года и феврале 1944 года обращался к советскому руководству с предложением сформировать из германских военнопленных 40-тысячный корпус для использования в составе Красной Армии.
В апреле 1944 года германским имперским военным трибуналом был заочно приговорён к смертной казни. После окончания войны оставался в плену в СССР. Неодобрительно относился к преобразованиям, проводившимся в Советской зоне оккупации Германии. В июле 1950 года советским военным трибуналом приговорён к 25 годам тюремного заключения за преступления, совершённые против гражданского населения на территории СССР во время войны. В 1955 году выслан в ФРГ. Приговоры, вынесенные германским имперским и советским трибуналами, были отменены соответственно в 1956 году германскими и в 1996 году российскими судебными органами.