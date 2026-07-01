ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ВАЛЬТЕР ФОН

ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ВАЛЬТЕР ФОН - германский вое­на­чаль­ник.

Из се­мьи по­том­ст­вен­ных во­ен­ных. В 1908 году по­сту­пил на во­енную служ­бу, уча­ст­ник Первой ми­ровой вой­ны. В 1920-1939 годах на ко­манд­ных и штаб­ных долж­но­стях в рейхс­ве­ре, за­тем вер­мах­те. С мар­та 1940 года командир пе­хот­ной ди­ви­зии, уча­ст­во­вал в вой­не про­тив Фран­ции, с ию­ня 1941 года - про­тив СССР. В апреле 1942 года от­ли­чил­ся в бо­ях под Демь­ян­ском. С мая 1942 года командир кор­пу­са, дей­ство­вав­ше­го в со­ста­ве 6-й ар­мии под ко­мандованием генерал-полковника Ф. Пау­лю­са.

По­пав в ок­ру­же­ние под Ста­лин­гра­дом, раз­ра­бо­тал план про­ры­ва «кот­ла», од­на­ко не встре­тил под­держ­ки со сто­ро­ны ко­ман­до­ва­ния. В на­ру­ше­ние рас­по­ря­же­ния А. Гит­ле­ра про­дол­жать со­про­тив­ле­ние при­ка­зал лич­но­му со­ста­ву кор­пу­са сло­жить ору­жие и 31.01.1943 года сдал­ся в плен. В сентябре 1943 года, на­хо­дясь в пле­ну в СССР, уча­ст­во­вал в соз­да­нии оп­по­зиционному на­ци­ст­ско­му ре­жи­му Сою­за не­мец­ких офи­це­ров, был из­бран его пред­се­да­те­лем и заместителем пред­се­да­те­ля На­цио­наль­но­го ко­ми­те­та «Сво­бод­ная Гер­ма­ния». Рез­ко кри­ти­ко­вал Гит­ле­ра. В сентябре 1943 года и феврале 1944 года об­ра­щал­ся к советскому ру­ко­во­дству с пред­ложе­ни­ем сфор­ми­ро­вать из германских во­ен­но­плен­ных 40-ты­сяч­ный кор­пус для исполь­зо­ва­ния в со­ста­ве Крас­ной Ар­мии.

В апреле 1944 года германским им­пер­ским во­енным три­бу­на­лом был за­оч­но при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. По­сле окон­ча­ния вой­ны ос­та­вал­ся в пле­ну в СССР. Не­одоб­ри­тель­но от­но­сил­ся к пре­об­ра­зо­ва­ни­ям, про­во­див­шим­ся в Со­вет­ской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. В ию­ле 1950 года советским во­енным три­бу­на­лом при­го­во­рён к 25 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния за пре­сту­п­ле­ния, со­вер­шён­ные про­тив гражданского на­се­ле­ния на тер­ри­то­рии СССР во вре­мя вой­ны. В 1955 году вы­слан в ФРГ. При­го­во­ры, вы­не­сен­ные германским им­пер­ским и советским три­бу­на­ла­ми, бы­ли от­ме­не­ны со­от­вет­ст­вен­но в 1956 году гер­ман­ски­ми и в 1996 году российскими су­деб­ны­ми ор­га­на­ми.