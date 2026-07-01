ЗЕЙДЛИЦ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН

ЗЕЙДЛИЦ, ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - ба­рон , прусский во­енный дея­тель.

Из дво­рян­ской се­мьи, отец со­сто­ял на служ­бе в ка­ва­ле­рии. На про­тя­же­нии 5 лет был па­жом при дво­ре марк­гра­фа Фрид­ри­ха Виль­гель­ма Бран­ден­бург-Шведт­ско­го. В 1740 году по­сту­пил кор­не­том на служ­бу в ки­ра­сир­ский полк. Уча­ст­во­вал в Си­лез­ских вой­нах 1740-1742, 1744-1745 годов, про­де­мон­ст­ри­ро­вал вы­даю­щие­ся во­енные и ко­манд­ные ка­че­ст­ва.

Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов полк под ко­мандованием Зейдлица сыг­рал ре­шаю­щую роль в бит­вах под Ко­ли­ном и Рос­ба­хом (1757 год). В 1757 году Зейдлиц стал са­мым мо­ло­дым генерал-май­о­ром в прусской ар­мии, был удо­сто­ен выс­шей на­гра­ды - ор­де­на Чёр­но­го Ор­ла. От­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Цорн­дор­фе (1758 год), Ку­нерс­дор­фе (1759) год, в по­след­нем был тя­же­ло ра­нен.

Смог вер­нуть­ся на служ­бу толь­ко в 1761 году. С 1763 года слу­жил ге­не­рал-ин­спек­то­ром круп­ней­шей прусской ка­ва­ле­рий­ской ин­спек­ции - Си­лез­ской. В 1767 году был про­из­ве­дён в генералы от ка­ва­ле­рии - выс­ший чин, воз­мож­ный в мир­ное вре­мя. Бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Зейдлица прусская ка­ва­ле­рия ста­ла об­раз­цом для ар­мий дру­гих стран.