ЗЕЙДЛИЦ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН
ЗЕЙДЛИЦ, ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - барон, прусский военный деятель.
Из дворянской семьи, отец состоял на службе в кавалерии. На протяжении 5 лет был пажом при дворе маркграфа Фридриха Вильгельма Бранденбург-Шведтского. В 1740 году поступил корнетом на службу в кирасирский полк. Участвовал в Силезских войнах 1740-1742, 1744-1745 годов, продемонстрировал выдающиеся военные и командные качества.
Во время Семилетней войны 1756-1763 годов полк под командованием Зейдлица сыграл решающую роль в битвах под Колином и Росбахом (1757 год). В 1757 году Зейдлиц стал самым молодым генерал-майором в прусской армии, был удостоен высшей награды - ордена Чёрного Орла. Отличился в сражениях при Цорндорфе (1758 год), Кунерсдорфе (1759) год, в последнем был тяжело ранен.
Смог вернуться на службу только в 1761 году. С 1763 года служил генерал-инспектором крупнейшей прусской кавалерийской инспекции - Силезской. В 1767 году был произведён в генералы от кавалерии - высший чин, возможный в мирное время. Благодаря деятельности Зейдлица прусская кавалерия стала образцом для армий других стран.