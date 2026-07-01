ЗЕЙДИТЫ
ЗЕЙДИТЫ - религиозно-политическое течение, возникшее в шиизме в 730-х годах.
Названо по имени Зейда ибн Али. Восстание Зейда против Омейядов в Куфе было разгромлено, сам он убит, как и его сын Яхья, поднявший новое восстание (743 год), но позднее их сторонники создали самостоятельное зейдитские государства под властью Алидов: в Северной Африке (Идрисиды), иранском Табаристане (863/864-928 годы) и Йемене (901-1281 годы, 1592-1962 годы). Возводя, подобно хариджитам, вооруженную борьбу за имамат в важнейший политический принцип и допуская одновременное существование нескольких имамов, Зейдиты оставались терпимы к суннитам.
Их догматы умеренны и близки к суннитскому исламу. В них заметно влияние мутазилитов. Как шииты, зейдиты требуют передачи имамата роду Али ибн Аби Талиба, но отрицают божественную природу власти и знания имама, обязательность передачи имамата от отца к сыну. Они не разделяют учения имамитов о благоразумном скрывании веры (такия), непостоянстве божественного решения (бада), скрытом имаме, антропоморфизме Аллаха и безусловности божественного предопределения.
В начале XXI века большинство зейдитов проживает в Йемене (53% населения). Их общины есть в Саудовской Аравии, Пакистане, др. мусульманских странах.