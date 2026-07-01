ЗЕЙДИТЫ

ЗЕЙДИТЫ - ре­лигиозно-по­ли­тическое те­че­ние, воз­ник­шее в ши­из­ме в 730-х годах.

На­зва­но по име­ни Зей­да ибн Али . Вос­ста­ние Зей­да про­тив Омей­я­дов в Ку­фе бы­ло раз­гром­ле­но, сам он убит, как и его сын Яхья, под­няв­ший но­вое вос­стание (743 год), но позд­нее их сто­рон­ни­ки соз­да­ли са­мо­сто­ятельное зей­дит­ские го­су­дар­ст­ва под вла­стью Али­дов: в Северной Аф­ри­ке (Ид­ри­си­ды), иран­ском Та­ба­ри­ста­не (863/864-928 годы) и Йе­ме­не (901-1281 годы, 1592-1962 годы). Воз­во­дя, по­доб­но ха­рид­жи­там, во­оруженную борь­бу за има­мат в важ­ней­ший по­ли­тический прин­цип и до­пус­кая од­но­вре­мен­ное су­ще­ст­во­ва­ние не­сколь­ких има­мов, Зейдиты ос­та­ва­лись тер­пи­мы к сун­ни­там.

Их дог­ма­ты уме­рен­ны и близ­ки к сун­нит­ско­му ис­ла­му. В них за­мет­но влия­ние му­та­зи­ли­тов. Как шии­ты, зейдиты тре­бу­ют пе­ре­да­чи има­ма­та ро­ду Али ибн Аби Та­ли­ба, но от­ри­ца­ют бо­же­ст­вен­ную при­ро­ду вла­сти и зна­ния има­ма, обя­за­тель­ность пе­ре­да­чи има­ма­та от от­ца к сы­ну. Они не раз­де­ля­ют уче­ния има­ми­тов о бла­го­ра­зум­ном скры­ва­нии ве­ры (та­кия), не­по­сто­ян­ст­ве бо­же­ст­вен­но­го ре­ше­ния (ба­да), скры­том има­ме, ан­тро­по­мор­физ­ме Ал­ла­ха и без­ус­лов­но­сти бо­же­ст­вен­но­го пре­до­пре­де­ле­ния.

В начале XXI века боль­шин­ст­во зейдитов про­жи­ва­ет в Йе­ме­не (53% на­се­ле­ния). Их об­щи­ны есть в Сау­дов­ской Ара­вии, Па­ки­ста­не, др. му­сульманских стра­нах.

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