ЗЕЙД ИБН АЛИ
ЗЕЙД ИБН АЛИ - основатель впоследствии названного его именем течения зейдитов в шиизме.
Как потомок Али ибн Аби Талиба претендовал на имамат, но, в отличие от своего старшего брата Мухаммеда аль-Бакира (умер 732 год), признанного пятым имамом большинством шиитов, требовал свержения династии Омейядов. В 739 году возглавил восстание против халифа Хишама в Куфе, подавленное через 10 месяцев; тело погибшего в бою Зейд ибн Аали было распято на кресте, а голова выставлена сначала в столице халифата Дамаске, а затем в Медине. По религиозно-политическим взглядам Зейд ибн Аали был близок хариджитам. В догматике он во многом следовал своему учителю - мутазилиту Василу ибн Ате. Зейд ибн Аали приписывают составление свода правовых норм, составившего основу зейдитского толка мусульманского права.