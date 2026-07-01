ЗЕЙД ИБН АЛИ

ЗЕЙД ИБН АЛИ - ос­но­ва­тель впо­след­ст­вии на­зван­но­го его име­нем те­че­ния зей­ди­тов в ши­из­ме.

Как по­то­мок Али ибн Аби Та­ли­ба пре­тен­до­вал на има­мат, но, в от­ли­чие от сво­его стар­ше­го бра­та Му­хаммеда аль-Ба­ки­ра (умер 732 год), при­знан­но­го пя­тым има­мом боль­шин­ст­вом шии­тов, тре­бо­вал свер­же­ния ди­на­стии Омей­я­дов. В 739 году воз­гла­вил вос­ста­ние про­тив ха­ли­фа Хи­ша­ма в Ку­фе, по­дав­лен­ное че­рез 10 месяцев; те­ло по­гиб­ше­го в бою Зейд ибн Аали бы­ло рас­пя­то на кре­сте, а го­ло­ва вы­став­ле­на сна­ча­ла в сто­ли­це ха­ли­фа­та Да­ма­ске, а за­тем в Ме­ди­не . По ре­лигиозно-по­ли­тическим взгля­дам Зейд ибн Аали был бли­зок ха­рид­жи­там. В дог­ма­ти­ке он во мно­гом сле­до­вал сво­ему учи­те­лю - му­та­зи­ли­ту Ва­си­лу ибн Ате. Зейд ибн Аали при­пи­сы­ва­ют со­став­ле­ние сво­да пра­во­вых норм, со­ста­вив­ше­го ос­но­ву зей­дит­ско­го тол­ка му­суль­ман­ско­го пра­ва.