ЗЕВСА ОЛИМПИЙСКОГО СТАТУЯ
Одно из античных семи чудес света, работа великого греческого скульптора Фидия (ок. 500- 431 г. до н.э.).
Фидий работал в Олимпии, вероятно, в 30-х гг. V в.: благодаря археологическим раскопкам мастерской скульптора его творение датируют примерно 435 г. до н.э. Статуя верховного бога высотою около 13-15 метров, изваянная для храма Зевса Олимпийского, была выполнена в хрисоэлефантинной технике: на деревянный каркас устанавливались пластины из слоновой кости, а отдельные детали (одежда, волосы etc.) делались из золота. Статуя не сохранилась до нашего времени, нет и копий; её изображения есть на монетах, геммах. Подробное описание оставил путешественник и писатель Павсаний: «Бог сидит на троне; его фигура сделана из золота и слоновой кости; на его голове венок как будто бы из ветки маслины. В правой руке он держит Нику (Победу), тоже сделанную из золота и слоновой кости; у нее повязка и венок на голове. В левой руке бога скипетр, изящно расцвеченный различными металлами, а птица, сидящая на скипетре, — это орел. Из золота же у бога его обувь и плащ; на этом плаще изображены животные, а из цветов — полевые лилии. Трон украшен золотом, драгоценными камнями, эбеновым (черным) деревом и слоновой костью. На нем сделаны изображения животных: и в виде рисунка, и в виде рельефа. У каждой ножки трона изображены четыре Ники (Победы) в виде танцующих фигур и две другие внизу у каждой из ножек. У каждой из передних ножек лежат фиванские дети, похищенные сфинксами, а под сфинксами Аполлон и Артемида поражают стрелами детей Ниобы. Между ножками трона проходят четыре бруска, каждый из них проходит из одной ножки в другую. На той перекладине, которая обращена прямо к входу, семь изображений: восьмое из них, неизвестно каким путем, исчезло. Это все — изображения древних состязаний…» (V, 11, перевод С. Кондратьева). Античные авторы единодушно подчеркивают большое впечатление, которое производила статуя своей величественностью и выражением лица Зевса.
Первая угроза для главного символа Олимпийских игр возникла при императоре Калигуле (37-41 гг.), известном своими безумными выходками: тому вздумалось привезти ряд прославленных статуй в Рим, включая Зевса Олимпийского, чтобы снять с них головы и заменить своими (Suet. Gai. 22,2). К счастью, эта затея не удалась: по утверждению Светония, когда статую Зевса попытались снять, она разразилась вдруг таким раскатом хохота, что машины затряслись, а работники разбежались (ibid., 57, 1); вскоре Калигула был убит. После христианизации империи и запрета римским императором Феодосием I Олимпийских игр дни великого творения Фидия были сочтены.
О судьбе статуи достоверно неизвестно: она то ли сгорела вместе с храмом в 425 г., то ли была перевезена в Константинополь, после чего её следы теряются – высказывались предположения, что она погибла при пожаре дворца Lauseion в 475 г.
Иллюстрация:
Монета с изображением Зевса Олимпийского (Bode-Museum, Berlin).
Автор статьи: Т.В. Кудрявцева