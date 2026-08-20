ЗЕВСА ОЛИМПИЙСКОГО СТАТУЯ

Одно из античных семи чудес света, работа великого греческого скульптора Фидия (ок. 500- 431 г. до н.э.).

Фидий работал в Олимпии , вероятно, в 30-х гг. V в.: благодаря археологическим раскопкам мастерской скульптора его творение датируют примерно 435 г. до н.э. Статуя верховного бога высотою около 13-15 метров, изваянная для храма Зевса Олимпийского, была выполнена в хрисоэлефантинной технике: на деревянный каркас устанавливались пластины из слоновой кости, а отдельные детали (одежда, волосы etc.) делались из золота. Статуя не сохранилась до нашего времени, нет и копий; её изображения есть на монетах, геммах. Подробное описание оставил путешественник и писатель Павсаний : «Бог сидит на троне; его фигу­ра сде­ла­на из золо­та и сло­но­вой кости; на его голо­ве венок как буд­то бы из вет­ки мас­ли­ны. В пра­вой руке он дер­жит Нику (Побе­ду), тоже сде­лан­ную из золо­та и сло­но­вой кости; у нее повяз­ка и венок на голо­ве. В левой руке бога ски­петр, изящ­но рас­цве­чен­ный раз­лич­ны­ми метал­ла­ми, а пти­ца, сидя­щая на ски­пет­ре, — это орел. Из золо­та же у бога его обувь и плащ; на этом пла­ще изоб­ра­же­ны живот­ные, а из цве­тов — поле­вые лилии. Трон укра­шен золо­том, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, эбе­но­вым (чер­ным) дере­вом и сло­но­вой костью. На нем сде­ла­ны изоб­ра­же­ния живот­ных: и в виде рисун­ка, и в виде релье­фа. У каж­дой нож­ки тро­на изоб­ра­же­ны четы­ре Ники (Побе­ды) в виде тан­цу­ю­щих фигур и две дру­гие вни­зу у каж­дой из ножек. У каж­дой из перед­них ножек лежат фиван­ские дети, похи­щен­ные сфинк­са­ми, а под сфинк­са­ми Апол­лон и Арте­ми­да пора­жа­ют стре­ла­ми детей Нио­бы. Меж­ду нож­ка­ми тро­на про­хо­дят четы­ре брус­ка, каж­дый из них про­хо­дит из одной нож­ки в дру­гую. На той пере­кла­дине, кото­рая обра­ще­на пря­мо к вхо­ду, семь изоб­ра­же­ний: вось­мое из них, неиз­вест­но каким путем, исчез­ло. Это все — изоб­ра­же­ния древ­них состя­за­ний…» (V, 11, перевод С. Кондратьева). Античные авторы единодушно подчеркивают большое впечатление, которое производила статуя своей величественностью и выражением лица Зевса.

Первая угроза для главного символа Олимпийских игр возникла при императоре Калигуле (37-41 гг.), известном своими безумными выходками: тому вздумалось привезти ряд прославленных статуй в Рим, включая Зевса Олимпийского, чтобы снять с них голо­вы и заме­нить сво­и­ми (Suet. Gai. 22,2). К счастью, эта затея не удалась: по утверждению Светония, когда статую Зевса попытались снять, она раз­ра­зи­лась вдруг таким рас­ка­том хохо­та, что маши­ны затряс­лись, а работ­ни­ки раз­бе­жа­лись (ibid., 57, 1); вскоре Калигула был убит. После христианизации империи и запрета римским императором Феодосием I Олимпийских игр дни великого творения Фидия были сочтены.

О судьбе статуи достоверно неизвестно: она то ли сгорела вместе с храмом в 425 г., то ли была перевезена в Константинополь, после чего её следы теряются – высказывались предположения, что она погибла при пожаре дворца Lauseion в 475 г.

Иллюстрация :

Монета с изображением Зевса Олимпийского (Bode-Museum, Berlin).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева