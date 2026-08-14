ЗЕВКСИС

ЗЕВКСИС, ЗЕВКСИД - древнегреческий ху­дож­ник.

Уче­ник Де­мо­фи­ла, со­вре­мен­ник ху­дож­ни­ков Апол­ло­до­ра и Пар­ра­сия из Эфе­са, один из са­мых зна­чительных и вли­ятельных мас­те­ров ан­тич­но­сти . Ни од­но из про­из­ве­де­ний Зевксиса не со­хра­ни­лось. Из литературных ис­точ­ни­ков (Пли­ний Стар­ший, Квин­ти­ли­ан) из­вест­но, что он ши­ро­ко ис­поль­зо­вал эле­мен­ты пер­спек­ти­вы и све­то­те­ни, стре­мясь к ил­лю­зор­но­сти изо­бра­же­ния (анек­дот о пти­цах, при­ле­тав­ших кле­вать ви­но­град на его кар­ти­не).

Сла­вил­ся осо­бо тон­кой ма­не­рой пись­ма, иде­аль­ной кра­со­той жен­ских об­ра­зов (кар­ти­на, изо­бра­жаю­щая Еле­ну Пре­крас­ную). Со­глас­но Ари­сто­те­лю, Зевксис изо­бра­жал лю­дей луч­ши­ми, чем они бы­ли в дей­ст­ви­тель­но­сти. Лу­ки­ан от­ме­чал при­су­щие Зевксису «без­уко­риз­нен­но пра­виль­ный ри­су­нок, над­ле­жа­щее рас­пре­де­ле­ние те­ни, уме­лую пе­ре­да­чу ве­ли­чи­ны, рав­но­ве­сие и со­раз­мер­ность час­тей и це­ло­го».

Сре­ди его кар­тин, на­зван­ных в ан­тич­ных ис­точ­ни­ках, - «Се­мья кен­тав­ров», «Со­б­ра­ние бо­гов», «Пан», «Ге­ракл-мла­де­нец, ду­ша­щий змей»; о по­след­ней от­час­ти мож­но су­дить по вос­про­из­во­дя­щей её фре­ске в «До­ме Вет­ти­ев» в Пом­пе­ях (I век н. э.).