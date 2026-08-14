ЗЕВКСИС
ЗЕВКСИС, ЗЕВКСИД - древнегреческий художник.
Ученик Демофила, современник художников Аполлодора и Паррасия из Эфеса, один из самых значительных и влиятельных мастеров античности. Ни одно из произведений Зевксиса не сохранилось. Из литературных источников (Плиний Старший, Квинтилиан) известно, что он широко использовал элементы перспективы и светотени, стремясь к иллюзорности изображения (анекдот о птицах, прилетавших клевать виноград на его картине).
Славился особо тонкой манерой письма, идеальной красотой женских образов (картина, изображающая Елену Прекрасную). Согласно Аристотелю, Зевксис изображал людей лучшими, чем они были в действительности. Лукиан отмечал присущие Зевксису «безукоризненно правильный рисунок, надлежащее распределение тени, умелую передачу величины, равновесие и соразмерность частей и целого».
Среди его картин, названных в античных источниках, - «Семья кентавров», «Собрание богов», «Пан», «Геракл-младенец, душащий змей»; о последней отчасти можно судить по воспроизводящей её фреске в «Доме Веттиев» в Помпеях (I век н. э.).