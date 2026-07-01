ЗЕВИ-ЧЕМИ-ШАНИДАР
ЗЕВИ-ЧЕМИ-ШАНИДАР - стоянка позднего мезолита в долине между хребтами Бератдаг и Барадост, Ирак.
Раскопки в 1956-1960 годах американской экспедиции Р. С. Солецкого. Овальные полуземлянки, нижние части стен обложены камнем, рядом глубокие хозяйственные ямы. Характерны микролиты: вкладыши с притупленной спинкой, пластины с выемками (кроме кремня для вкладышей использовали осколки кварцита) и др.; скребки, свёрла, орудия с желобками (выпрямители древков стрел). Каменные ступы, песты, тёрки.
Костяные орудия, в т. ч. полированные, орнаментированные врезными линиями, сетчатым и волнистым узором; изогнутая основа (предположительно) серпа и др. Бусы из стеатита, мрамора, раковин. В основе хозяйства - собирательство, по-видимому, злаковых растений, моллюсков; охота на козла, барана, быка, оленя, свинью, газель, онагра; начало одомашнивания козла. Материалы Зеви-Чеми-Шанидар сопоставимы с комплексами типа Карим-Шахир и отражают начальный этап становления производящей экономики в Северной Месопотамии (смотрите Неолитическая революция). На месте Зеви-Чеми-Шанидар существовало поселение VI-IX веков н. э.