ЗЕВИ-ЧЕМИ-ШАНИДАР

ЗЕВИ-ЧЕМИ-ШАНИДАР - сто­ян­ка позд­не­го ме­зо­ли­та в до­ли­не ме­ж­ду хреб­та­ми Бе­рат­даг и Ба­ра­дост, Ирак .

Рас­коп­ки в 1956-1960 годах американской экс­пе­ди­ции Р. С. Со­лец­ко­го. Оваль­ные по­лу­зем­лян­ки, ниж­ние час­ти стен об­ло­же­ны кам­нем, ря­дом глу­бо­кие хо­зяйственные ямы. Ха­рак­тер­ны мик­ро­ли­ты: вкла­ды­ши с при­ту­п­лен­ной спин­кой, пла­сти­ны с вы­ем­ка­ми (кро­ме крем­ня для вкла­ды­шей ис­поль­зо­ва­ли ос­кол­ки квар­ци­та) и др.; скреб­ки, свёр­ла, ору­дия с же­лоб­ка­ми (вы­пря­ми­те­ли древ­ков стрел). Ка­мен­ные сту­пы, пес­ты, тёр­ки.

Кос­тя­ные ору­дия, в т. ч. по­ли­ро­ван­ные, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные врез­ны­ми ли­ния­ми, сет­ча­тым и вол­ни­стым узо­ром; изо­гну­тая ос­но­ва (пред­по­ло­жи­тель­но) сер­па и др. Бу­сы из стеа­ти­та, мра­мо­ра, ра­ко­вин. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - со­би­ра­тель­ст­во, по-ви­ди­мо­му, зла­ко­вых рас­те­ний, мол­лю­сков; охо­та на коз­ла, ба­ра­на, бы­ка, оле­ня, сви­нью, га­зель , она­гра; на­чало одо­маш­ни­ва­ния коз­ла. Ма­те­риа­лы Зеви-Чеми-Шанидар со­пос­та­ви­мы с ком­плек­са­ми ти­па Ка­рим-Ша­хир и от­ра­жа­ют на­чаль­ный этап ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки в Северной Ме­со­по­та­мии (смотрите Не­оли­ти­че­ская ре­во­лю­ция). На ме­сте Зеви-Чеми-Шанидар су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние VI-IX веков н. э.

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