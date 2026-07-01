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ЗЕВГИТЫ
ЗЕВГИТЫ - в Древних Афинах граждане, принадлежавшие к третьему имущественному сословию (первое - пентакосиомедимны, второе - всадники).
К зевгитам относились афиняне, имевшие годовой доход в 200 медимнов (1 медимн = 52,5 литра) продуктов (зерна, вина, оливкового масла). Зевгиты составляли основу афинской армии, являясь тяжеловооружёнными воинами (гоплитами). По реформе Солона могли избираться только на низшие должности. Со времён Клисфена получили право быть избранными в стратеги, при Перикле с 457 года до н. э. - и в архонты.
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