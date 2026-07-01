ЗЕВГИТЫ

ЗЕВГИТЫ - в Древ­них Афи­нах гра­ж­да­не, при­над­ле­жав­шие к треть­ему иму­ще­ст­вен­но­му со­сло­вию (пер­вое - пен­та­ко­сио­ме­дим­ны, вто­рое - всад­ни­ки).

К зевгитам от­но­си­лись афи­ня­не, имев­шие го­до­вой до­ход в 200 ме­дим­нов (1 ме­димн = 52,5 лит­ра) про­дук­тов (зер­на, ви­на, олив­ко­во­го мас­ла). Зевгиты со­став­ля­ли ос­но­ву афин­ской ар­мии, яв­ля­ясь тя­же­ло­воо­ру­жён­ны­ми вои­на­ми (го­п­ли­та­ми). По ре­фор­ме Со­ло­на мог­ли из­би­рать­ся толь­ко на низ­шие долж­но­сти. Со вре­мён Клис­фе­на по­лу­чи­ли пра­во быть из­бран­ны­ми в стра­те­ги, при Пе­рик­ле с 457 года до н. э. - и в ар­хон­ты.

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