ЗЕВЕРИНГ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ
ЗЕВЕРИНГ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский государственный и политический деятель, журналист.
Из рабочей семьи; по профессии слесарь. В юности примкнул к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), был профсоюзным активистом в различных городах Германии и Швейцарии. В 1901 году возглавил отделение Германского союза рабочих-металлистов в городе Билефельд. В 1905 году избран депутатом городского совета Билефельда от СДПГ. В 1907-1911 годах депутат рейхстага. С 1912 года главный редактор билефельдской газеты «Volkswacht», член контрольной комиссии СДПГ, примыкал к правому крылу партии, в годы Первой мировой войны стоял на шовинистических позициях.
В апреле 1919 года назначен государственным комиссаром по Рейнско-Вестфальскому промышленному району, подавил всеобщую забастовку горнорабочих. В 1919-1920 годах депутат Национального собрания и Конституционного собрания Пруссии, в 1920-1933 годах депутат рейхстага и одновременно в 1921-1933 годах депутат прусского ландтага. В 1920-1926 и 1930-1932 годах прусский министр внутренних дел, в 1928-1930 годах министр внутренних дел Германии. В 1920-х годах под лозунгом защиты конституционного строя Веймарской республики вёл борьбу с революционными выступлениями рабочих Рурской области и центральных районов Германии.
После расстрела полицией первомайской демонстрации 1929 года в Берлине добился запрещения коммунистического Союза красных фронтовиков. В июле 1932 года не допустил использования сил прусской полиции и военизированных подразделений СДПГ для предотвращения роспуска имперским правительством Ф. фон Папена социал-демократического правительства Пруссии. После установления нацистской диктатуры в 1933 году на короткое время был арестован, затем до 1945 года получал пенсию от гитлеровского правительства. В 1945 году вернулся к политической деятельности, активно сотрудничал с британской и американской оккупационными администрациями, возглавлял организацию СДПГ округа Восточная Вестфалия. В 1946-1948 годах редактор социал-демократической газеты «Freie Presse» в Билефельде, в 1947-1950 годах член ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия.