ЗЕВЕРИНГ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ

ЗЕВЕРИНГ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский государственный и по­ли­тический дея­тель, жур­на­лист.

Из ра­бо­чей се­мьи; по про­фес­сии сле­сарь. В юно­сти примк­нул к Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ), был проф­со­юз­ным ак­ти­ви­стом в различных го­ро­дах Гер­ма­нии и Швей­ца­рии. В 1901 году воз­гла­вил от­де­ле­ние Германского сою­за ра­бо­чих-ме­тал­ли­стов в городе Би­ле­фельд. В 1905 году из­бран де­пу­та­том городского со­ве­та Би­ле­фель­да от СДПГ. В 1907-1911 годах депутат рейхс­та­га. С 1912 года главный редактор би­ле­фельд­ской газеты «Volkswacht», член кон­троль­ной ко­мис­сии СДПГ, при­мы­кал к пра­во­му кры­лу пар­тии, в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны сто­ял на шо­ви­ни­стических по­зи­ци­ях.

В апреле 1919 года на­зна­чен государственным ко­мис­са­ром по Рейн­ско-Вест­фаль­ско­му промышленному рай­ону, по­да­вил все­об­щую за­бас­тов­ку гор­но­ра­бо­чих. В 1919-1920 годах депутат Национального со­б­ра­ния и Кон­сти­туционного со­б­ра­ния Прус­сии , в 1920-1933 годах депутат рейхс­та­га и од­но­вре­мен­но в 1921-1933 годах депутат прусского ланд­та­га. В 1920-1926 и 1930-1932 годах прусский ми­нистр внутренних дел, в 1928-1930 годах ми­нистр внутренних дел Гер­ма­нии. В 1920-х годах под ло­зун­гом за­щи­ты кон­сти­туционного строя Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки вёл борь­бу с ре­во­люционными вы­сту­п­ле­ния­ми ра­бо­чих Рур­ской области и центральных рай­онов Гер­ма­нии.

По­сле рас­стре­ла по­ли­ци­ей пер­во­май­ской де­мон­ст­ра­ции 1929 года в Бер­ли­не до­бил­ся за­пре­ще­ния ком­му­ни­стического Сою­за крас­ных фрон­то­ви­ков. В ию­ле 1932 года не до­пус­тил ис­поль­зо­ва­ния сил прусской по­ли­ции и вое­ни­зированных под­раз­де­ле­ний СДПГ для пре­дот­вра­ще­ния рос­пус­ка им­пер­ским пра­ви­тель­ст­вом Ф. фон Па­пе­на со­ци­ал-де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва Прус­сии. По­сле ус­та­нов­ле­ния на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры в 1933 году на ко­рот­кое вре­мя был аре­сто­ван, за­тем до 1945 года по­лу­чал пен­сию от гит­ле­ров­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. В 1945 году вер­нул­ся к по­ли­тической дея­тель­но­сти, ак­тив­но со­труд­ни­чал с британской и американской ок­ку­пационными ад­ми­ни­ст­ра­ция­ми, воз­глав­лял организацию СДПГ ок­ру­га Восточная Вест­фа­лия. В 1946-1948 годах редактор со­ци­ал-де­мо­кра­тической газеты «Freie Presse» в Би­ле­фель­де, в 1947-1950 годах член ланд­та­га зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия.