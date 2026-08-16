ЗЕВАЭС АЛЕКСАНДР

Зеваэс (фр. Zévaès), Александр (наст. имя Гюстав Александр Бурсон, Bourson) (24.05.1873, Мулен — 21.02.1953, Париж) — французский политический деятель, адвокат, историк.

Лицеистом примкнул к социалистическому движению, взяв себе псевдоним З., образованный из фамилий двух почитаемых им людей — писателя-анархиста М. Зевако (1860—1918) и социалиста Ж. Валлеса (1832—1885). По образованию адвокат. В 1898 избран в Палату депутатов от Французской рабочей партии (был членом парламента до 1910, с перерывом в 1902—1904). Вместе с Ж. Жоресом , Ж. Гедом и Р. Вивиани вел борьбу против подъема национализма, антисемитизма и клерикализма в ходе дела Дрейфуса . В 1905, не оставляя политику, возобновил адвокатскую практику и одновременно занялся историческими исследованиями. В 1911 вместе с А. Брианом, А. Мильераном, Р. Вивиани основал так называемую Республиканскую социалистическую партию. В период Первой мировой войны последовательно стоял на оборонческих позициях. Выступал защитником убийцы Ж. Жореса на процессе 1919. В 1917—1927 состоял в Национальной социалистической партии. В 1930-е взгляды З. претерпели эволюцию в левом направлении. На судебном процессе депутатов-коммунистов (20 марта — 3 апреля 1940) выступал защитником обвиняемых. В исторических исследованиях придерживался методологии позитивизма. Опубликовал более 20 книг, посвященных истории Третьей республики и социалистического движения во Франции. Они интересны содержащимся в них богатым фактическим материалом и яркими, живыми характеристиками лидеров французского социализма и портретами политических деятелей Франции второй половины XIX — начала XX в. Как историк, признавал решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне .

Соч.: Les guesdistes. Paris, 1911; Le parti socialiste de 1904 à 1923. Paris, 1923; Jules Guesde, Paris, 1928; L’affaire Dreyfus. Paris, 1931; Le socialisme en France depuis 1904. Paris, 1931; Histoire de six ans (1938—1944). Paris, 1944; Histoire du socialisme et du communisme en France de 1871 à 1947. Paris, 1947; De l’introduction du marxisme en France. Paris, 1947; Clemenceau. Paris, 1949; Jean Jaurès. Paris, 1951; История Третьей республики (1870—1926), М.–Л., 1930.