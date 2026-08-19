ЗEТА

Зета (Дукля; серб. ДукЉа, лат. Diocleia, Diocletia) — средневековое сербское княжество (королевство).

Располагалось на территории совр. Черногории . Происхождение топонима «Дукля» восходит к названию древнеримского города, который находился на месте г. Подгорица; название «З.» (по одноименной местной реке) использовалось с XI в. Впервые о Дукле упоминает византийский император Константин VII Багрянородный при описании фемы Далмация в трактатах «О фемах» и «Управление империей» (середина X в.). Племя дуклян, возглавляемое князем, в IX—X вв. населяло Адриатическое восточное побережье от Которского залива, включая города Бар и Элкиний (ныне Улцинь), до Элисса (ныне Льеш, Албания). До XI в. дукляне не считались сербами, хотя мало от них отличались и подчинялись сербской власти. После распада Древнесербского княжества в начале XI в. З. вышла на первые позиции среди местных племенных княжеств. Во время войны болгарского царя Самуила с византийским императором Василием II Болгаробойцей правитель З. князь Иоанн Владимир выступал на стороне византийцев, но был разбит и стал вассалом Болгарии, а после его смерти (1016) область отошла к Византии. В 1030-х зетский князь Стефан Воислав смог укрепить свою власть и объединить Сербию. При династии Воиславичей в З. входили области Травуния и Захумье (земли на юге совр. Боснии и Герцеговины) и Рашка (совр. Косово и Метохия). В 1077 папа Римский Григорий VII короновал правителя З. Михаила. После смерти короля Константина Бодина (1099) начался распад королевства. В 1166 З. перешла во власть сербских жупанов, ею управлял великий жупан Стефан Неманя , а затем его старший сын Вукан (до 1208). Впоследствии название З. использовалось для обозначения исторической области.

Ист.: Летопись попа Дуклянина / Пер. С. В. Алексеева. СПб., 2015.

Лит.: Ердељановиħ J. Стара Црна Гора. Београд, 1978; Живковиħ Т. Јужни Словени под византијском влашħу: 600—1025. Београд, 2002; Его же. Поход на Далмациjу Бугарског цара Самуила // Историjски часопис. Београд. 2002. Бр. 49. С. 9—26; Его же. Дукља између Рашке и Византије у 1-ј пол. XII в. // Зборник радова Византолошког института. Београд, 2006. Бр. 43. С. 451—466; Историjа Црне Горе. Титоград, 1967. Књ. 1; Новаковиħ Б. Дукља у спису «De administrando imperio» // Зборник радова Византолошког института. Београд, 2012. Бр. 49. С. 75—86.