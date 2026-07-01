ЗЕРУAЛЬ, ЛИАМИН

Зеруаль, Лиамин (род. 03.07.1941, Батна) — алжирский государственный деятель.

Из семьи военнослужащего. С 1957 — во Фронте национального освобождения (ФНО) Алжира . Военное образование получил в СССР (1965—1966) и во Франции (1974). В 1980-х — командующий военными округами Таманрассет, Бешар, Константина. С 1988 — генерал. В 1989 — главнокомандующий сухопутными войсками; подал в отставку из-за несогласия с курсом Ш. Бенджедида . В 1990—1991 — посол в Румынии. В июле 1993 Высшим государственным советом назначен министром обороны, в январе 1994 — президентом. Развернул борьбу с радикальными группировками Исламского фронта спасения (ИФС), одновременно пытаясь достичь с ними договоренности на условиях отказа от насильственных методов. В ноябре 1995 одержал победу на первых в истории страны альтернативных выборах главы государства под лозунгами достижения гражданского мира и объединения усилий всех политических группировок во имя восстановления и обеспечения поступательного развития Алжира. В ноябре 1996 на фоне продолжения вооруженного противоборства добился одобрения на референдуме новой конституции. В июне 1997 обеспечил проведение выборов в Национальное собрание, большинство мест в котором заняла созданная им партия Национально-демократическое объединение, в апреле 1999 — президентских выборов, после которых передал власть А. Бутефлике.