ЗЕРУАЛЬ ЛАМИН

ЗЕРУАЛЬ ЛАМИН - государственный и по­ли­тический дея­тель Ал­жи­ра .

Из се­мьи во­ен­но­слу­жа­ще­го. В 1957 году всту­пил в ря­ды Фрон­та на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния Ал­жи­ра. По­лу­чил во­енное об­ра­зо­ва­ние в СССР (1965-1966 год) и во Фран­ции (1974 год). В 1980-х годах ко­ман­до­вал во­енными ок­ру­га­ми Та­ман­рас­сет, Бе­шар, Кон­стан­ти­на. В 1989 году глав­но­ко­мандующий су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми; в том же го­ду вы­шел в от­став­ку из-за не­со­гла­сия с во­енной ре­фор­мой Ш. Бенд­же­ди­да. В 1990-1991 годах по­сол в Ру­мы­нии. В ию­ле 1993 года Выс­шим государственным со­ве­том на­зна­чен ми­ни­ст­ром обо­ро­ны стра­ны, в январе 1994 года - пре­зи­ден­том.

На по­сту гла­вы го­су­дар­ст­ва вёл борь­бу с ра­ди­каль­ны­ми груп­пи­ров­ка­ми Ис­лам­ско­го фрон­та спа­се­ния (ИФС), од­но­вре­мен­но пы­тал­ся дос­тичь до­го­во­рён­но­сти с ни­ми при ус­ло­вии их от­ка­за от ис­поль­зо­ва­ния на­сильственных ме­то­дов борь­бы. 16.11.1995 года одер­жал по­бе­ду на пер­вых в ис­то­рии Ал­жи­ра аль­тер­на­тив­ных пре­зи­дент­ских вы­бо­рах . По­сле всту­п­ле­ния в долж­ность про­воз­гла­сил курс на дос­ти­же­ние гражданского ми­ра и объ­е­ди­не­ние уси­лий всех сло­ёв и по­ли­тических груп­пи­ро­вок алжирского об­ще­ст­ва для вос­ста­нов­ле­ния стра­ны и обес­пе­че­ния её по­сту­па­тель­ного раз­ви­тия. В но­ябре 1996 года в ус­ло­ви­ях про­дол­жав­ше­го­ся воо­ружённого про­ти­во­бор­ст­ва в Ал­жи­ре до­бил­ся одоб­ре­ния на ре­фе­рен­ду­ме но­вой кон­сти­ту­ции. В ию­не 1997 года обес­пе­чил про­ве­де­ние вы­бо­ров в Национальное со­б­ра­ние, на ко­то­рых по­бе­ду одер­жа­ла соз­дан­ная им пар­тия На­цио­наль­но-де­мо­кра­тическое объ­еди­не­ние; в апреле 1999 года - пре­зи­дент­ских вы­бо­ров, по­сле ко­то­рых пе­ре­дал власть Абд аль-Ази­зу Бу­теф­ли­ке.