ЗЕРУАЛЬ ЛАМИН
ЗЕРУАЛЬ ЛАМИН - государственный и политический деятель Алжира.
Из семьи военнослужащего. В 1957 году вступил в ряды Фронта национального освобождения Алжира. Получил военное образование в СССР (1965-1966 год) и во Франции (1974 год). В 1980-х годах командовал военными округами Таманрассет, Бешар, Константина. В 1989 году главнокомандующий сухопутными войсками; в том же году вышел в отставку из-за несогласия с военной реформой Ш. Бенджедида. В 1990-1991 годах посол в Румынии. В июле 1993 года Высшим государственным советом назначен министром обороны страны, в январе 1994 года - президентом.
На посту главы государства вёл борьбу с радикальными группировками Исламского фронта спасения (ИФС), одновременно пытался достичь договорённости с ними при условии их отказа от использования насильственных методов борьбы. 16.11.1995 года одержал победу на первых в истории Алжира альтернативных президентских выборах. После вступления в должность провозгласил курс на достижение гражданского мира и объединение усилий всех слоёв и политических группировок алжирского общества для восстановления страны и обеспечения её поступательного развития. В ноябре 1996 года в условиях продолжавшегося вооружённого противоборства в Алжире добился одобрения на референдуме новой конституции. В июне 1997 года обеспечил проведение выборов в Национальное собрание, на которых победу одержала созданная им партия Национально-демократическое объединение; в апреле 1999 года - президентских выборов, после которых передал власть Абд аль-Азизу Бутефлике.