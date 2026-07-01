ЗЁРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЗЁРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - русский религиозный мыслитель, богослов, историк Церкви.

Представитель экуменического движения.

Родился в семье врача и общественного деятеля М.С. Зёрнова. Окончил гимназию Поливанова с золотой медалью. В 1917 году поступил на медицинский факультет Московского университета . В 1921 году покинул Россию. В 1925 году окончил Богословский факультет Белградского университета, где учился вместе с будущим свт. Иоанном (Максимовичем), архим. Киприаном (Керном), протопр. Николаем Афанасьевым, еп. Григорием (Граббе) и др.

На Карловацком Соборе 1921 году поддержал еп. Вениамина (Федченкова; впоследствии митрополит ) в полемике с митр. Антонием (Храповицким). Н.М. Зёрнов был одним из организаторов и участников студенческого кружка, в который также входили митрополиты Вениамин и Антоний, еп. Жичский, свт. Николай (Велимирович), прот. Василий Зеньковский, С.С. Безобразов (впосл. еп. Кассиан). Н.М. Зёрнов принял активное участие в создании Русского студенческого христианского движения (РСХД), был его секретарем (1925-1930 годы), редактором «Вестника РСХД» (с 1925 по 1929 годы).

В 1930-1932 годы обучался в аспирантуре Оксфордского университета . Принимал участие в создании Православного Богословского института прп. Сергия Радонежского в Париже. С 1934 по 1947 годы был секретарем Албания святого и преподобного Сергия содружества. В 1947-1966 годы преподавал в Оксфорде основы восточноправославной культуры.

Н.М. Зёрнов - доктор философии (1932 год), богословия (1966 год), принципал колледжа Маланкарской Церкви в Южной Индии (1953-1954 годы). В 1960-1961 годы дважды посетил СССР. В 1965 году совершил миссионерскую поездку на острова Тихого океана и в Австралию. Профессор богословия в американских университетах Айовы, Дру, Дьюка. Член Королевского общества литературы в Лондоне. В рамках Содружества св. Албания и прп. Сергия совместно с супругой, М.В. Зёрновой (урожд. Лавровой), руководил работой открытых ими домов св. Василия Великого в Лондоне и святых Григория Нисского и Макрины в Оксфорде. Сестра Н.М. Зёрнова, София (1899-1972 гды), организовала правосл. детский дом в Монжероне (близ Парижа), другая сестра, Мария (в замужестве Кульман, 1902-1965 годы), основала в Лондоне Пушкинский клуб и была его директором.

Большой популярностью пользовалась книга «Русское религиозное возрождение начала XX века» (1963 год), написанная Н.М. Зёрновым на английском языке. Нелегально попавшая в СССР, она была переведена на русский язык и вышла в самиздате. Затем перевод, оказавшийся на Западе, был заново отредактирован автором и переиздавался (1974, 1991 годы). По собственному признанию, Н.М. Зёрнов принадлежал к поколению русских мыслителей, которым пришлось «воплощать идеи русского религиозного возрождения начала XX века в конкретные формы церковно-общественной деятельности». В юности большое влияние на духовное становление Н.М. Зёрнова оказали идеи Вл.С. Соловьёва, особенно его понимание Боговоплощения, истолкование ВЗ и учение о смысле любви.

Н.М. Зёрнов полагал, что, хотя Церковь, как и Сам Спаситель, «не дает бесспорного доказательства своей Истины» и, т. о., не насилует волю и разум человека, «беспристрастное изучение истории Церкви все же дает ответ на вопрос, был или не был Иисус Назарянин Богом, родившимся на земле для спасения человечества» (Вселенская Церковь и русское Православие. 1952 год). Поэтому история Православия, в особенности русского, стала основной сферой научных интересов Н.М. Зёрнова. Он полагал, что, несмотря на то что «отношение русских к религии было менее философичным, чем у византийцев, и менее институциализированным, чем у латинян», им удалось «осуществить новое и глубокое проникновение в христианскую правду» и раскрыть ту сторону церковной жизни, которой «пренебрегли другие духовные традиции» (см.: Русские и их Церковь. 1978 год). Наиболее значительными выразителями русской религиозности были, с его точки зрения, князья св. Владимир и Владимир Мономах, благоверные князья Борис и Глеб, прп. Сергий и др. Н.М. Зёрнов подчеркивал роль Церкви в становлении русской культуры, как материальной, так и духовной.

Особое внимание он уделял изучению русской духовности и религиозной жизни XIX - XX веков. Н.М. Зёрнов считал, что в XIX веке особые черты русского Православия наиболее ярко проявились, с одной стороны, в движении старчества, связанного с именами свт. Тихона Задонского, прп. Паисия (Величковского), прп. Серафима, оптинских старцев, с другой - в идеях русских мыслителей А.С. Хомякова, Ф.М. Достоевского, Соловьёва, стремившихся преодолеть расхождение Церкви и образованного общества, заложить основание новой христ. культуры. По мнению Н.М, Зёрнова, в их творчестве «выразилось основное убеждение русского религиозного мышления - признание потенциальной святости материи, единства и священности сего творения и призвание человека соучаствовать в его конечном преображении» (Русское религиозное возрождение. 1991 год. С. 290). Воссоединенная Церковь становится как бы «инструментом» Св. Духа в достижении этой цели.

На основе такого видения возникло движение русского религиозного возрождения начала XX века, значение которого заключалось, по мнению Н.М. Зернова, в преодолении раскола между интеллигенцией и Церковью, религией и культурой, «европейски образованными русскими и основной массой народа» (Там же. С. 326), в достижении «глубокого понимания богоборческой психологии современного человека» (Закатные годы. 1981. С. 22). Н.М. Зёрнов полагал, что эти «идеи могут явиться решающей силой в освобождении людей, соблазненных ленинизмом» и раскрыть «перед ними истинную природу Церкви и те оздоровляющие силы, которые она предлагает верующим» (Там же. С. 23). Вслед за деятелями религиозного возрождения старших поколений Н.М. Зёрнов ставил вопрос о религиозном значении и причинах русской революции и о смысле исторической судьбы русской эмиграции, продолжившей традиции религиозного возрождения и распространившей влияние Православия и русской культуры по всему миру.

Как теоретик и практик экуменического движения Н.М. Зёрнов противопоставлял римско-католической (основанной на авторитете папы и строгой организации) и англиканской (сформированной на идее равенства Церквей и исповеданий и догматической неопределенности) правосл. Церковь, которая «видит в единодушии наилучшее свидетельство Богодухновенности принятых решений». Он считал, что в обеих зап. моделях Церкви кроется изъян: они обе «предопределяют действие Святого Духа», придают решающее значение церковной организации в деле сохранения правоверия и единства. В отличие от них Православие преодолевает конфликт между единством и свободой в согласии, соединенном с иерархичностью и почитанием Свящ. Предания, в понимании Церкви не как организации, но как организма.

Работы Н.М. Зёрнова по истории русской духовности, пользующиеся большой популярностью на Западе, не утратили научного и воспитательного значения, автобиографическая проза семьи Зёрновых является важным источником по истории русской эмигрантской культуры. В 1993 году личная бибилиотека Н.М. Зёрнова была передана его вдовой в дар Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы.

Сочинения:

Moscow the Third Rome. L., 1937. N. Y., 1971r;

St. Sergius - Builder of Russia. L.; N. Y., 1939;

The Church of the Eastern Christians. L.; N. Y., 1942, 1947r;

Three Russian Prophets: Khomiakov, Dostoevsky, Soloviev. L., 1944, 1973 3 (рус. пер.: Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев. М., 1995);

The Russians and Their Church. L.; N. Y., 1945, 1978 3