ЗЕРКАЛО ОПТИЧЕСКОЕ
ЗЕРКАЛО ОПТИЧЕСКОЕ - оптический элемент, способной отражать свет с соблюдением равенства углов падения и отражения.
Историческая справка
Бронзовые диски, возможно, выполнявшие роль зеркала, известны с рубежа энеолита и бронзового века (могильник Сузы I; Иран, конец V-го тысячелетия до н. э.) и в раннем бронзовом веке (например, в майкопской культуре на Кавказе). Несомненные зеркала, имеющие ручки, найдены в погребениях III-го тысячелетия из Анатолии (Аладжа-Хююк и др.). С позднего бронзового века зеркала получили распространение во многих культурах Евразии (особое значение зеркал отмечено у этрусков, в культурах «скифо-сибирского мира», у сарматов, аланов и др.). В Китае зеркала известны с XII-XI веков, возможно, они заимствованы у южно-сибирских культур, но массовое распространение получили с периода Борющихся царств (453/403-221 годы до н. э.). Китайские зеркала эпохи Западный Хань и их имитации были предметом экспорта, достигавшего Европы и оказавшего влияние на ряд типов зеркал римского времени и раннего Средневековья. В Мезоамерике были известны зеркала из антрацита.
Стеклянные зеркала на серебряной или золотой фольге известны в Римской империи с I века н. э. В 1516 году в Венеции создана технология изготовления больших зеркал из цельного стекла. С XVI века в Западной Европе стала распространяться оловянная амальгама, в XVII веке появились стеклянные зеркала, изготовленные литьём. В 1665 году в Сент-Антуанском предместье Парижа основана фабрика зеркал.
Свойство зеркал «удваивать» реальность определяет его символическую и магическую роль в традиционных культурах. Зеркало обычно связывается с потусторонним миром: оно используется в погребальном обряде (в т. ч. как погребальный инвентарь) и гаданиях, выступает в ритуалах, связанных со смертью (закрытие зеркал в доме покойника; разбитые зеркала в могилах и др.). Зеркало воспринимается, с одной стороны, как опасный предмет (так, распространены запреты на контакт с зеркалом беременных женщин, детей и др.), с другой, подобно др. металлическим и блестящим предметам, - как оберег.
В мифах отражение в зеркале (или заменяющей его блестящей поверхности) - один из способов для героя избежать вредоносного магического влияния (например, борьба Персея с горгоной Медузой). Зеркало считается одной из восьми драгоценностей созерцания в северном буддизме, одним из трёх священных символов японских императоров. Иллюзионистичная способность зеркала создавать «реальность в реальности» используется в европейской живописи с XV века («Портрет четы Арнольфини» Я. ван Эйка и др.). Зеркало как средство попадания героя в «иной мир» («Зазеркалье») - один из важнейших фантастических мотивов в европейской литературе.