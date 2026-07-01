ЗЕРКАЛО ОПТИЧЕСКОЕ

ЗЕРКАЛО ОПТИЧЕСКОЕ - оп­тический эле­мент, спо­соб­ной от­ра­жать свет с со­блю­де­ни­ем ра­вен­ст­ва уг­лов па­де­ния и от­ра­же­ния.

Ис­то­ри­чес­кая справ­ка

Брон­зо­вые дис­ки, воз­мож­но, вы­пол­няв­шие роль зеркала, из­вест­ны с ру­бе­жа эне­о­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка ( мо­гиль­ник Су­зы I; Иран, конец V-го тысячелетия до н. э.) и в ран­нем брон­зо­вом ве­ке (например, в май­коп­ской куль­ту­ре на Кав­ка­зе). Не­со­мнен­ные зеркала, имею­щие руч­ки, най­де­ны в по­гре­бе­ни­ях III-го тысячелетия из Ана­то­лии (Алад­жа-Хю­юк и др.). С позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка зеркала по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние во мно­гих куль­ту­рах Ев­ра­зии (осо­бое зна­че­ние зеркал от­ме­че­но у эт­ру­сков, в куль­ту­рах «ски­фо-си­бир­ско­го ми­ра», у сар­ма­тов, ала­нов и др.). В Ки­тае зеркала из­вест­ны с XII-XI веков, воз­мож­но, они за­им­ст­во­ва­ны у южно-си­бир­ских куль­тур, но мас­со­вое рас­про­стра­не­ние по­лучи­ли с пе­рио­да Бо­рю­щих­ся царств (453/403-221 годы до н. э.). Китайские зеркала эпо­хи Западный Хань и их ими­та­ции бы­ли пред­ме­том экс­пор­та, дос­ти­гав­ше­го Ев­ро­пы и ока­зав­ше­го влия­ние на ряд ти­пов зеркал римского вре­ме­ни и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья. В Мезо­америке были известны зеркала из антрацита.

Стек­лян­ные зеркала на се­реб­ря­ной или зо­ло­той фоль­ге из­вест­ны в Римской им­пе­рии с I века н. э. В 1516 году в Ве­не­ции соз­да­на тех­но­ло­гия из­го­тов­ле­ния боль­ших зеркал из цель­но­го стек­ла. С XVI века в Западной Ев­ро­пе ста­ла рас­про­стра­нять­ся оло­вян­ная амаль­га­ма, в XVII веке поя­ви­лись стек­лян­ные зеркала, из­го­тов­лен­ные лить­ём. В 1665 году в Сент-Ан­ту­ан­ском пред­ме­стье Па­ри­жа ос­но­ва­на фаб­ри­ка зер­кал.

Свой­ст­во зеркал «уд­ваи­вать» ре­аль­ность оп­ре­де­ля­ет его сим­во­лическую и ма­гическую роль в тра­диционных куль­ту­рах. Зеркало обыч­но свя­зы­ва­ет­ся с по­тус­то­рон­ним ми­ром: оно ис­поль­зу­ет­ся в по­гре­баль­ном об­ря­де (в т. ч. как погребальный инвентарь) и га­да­ниях, вы­сту­па­ет в ри­туа­лах, свя­зан­ных со смер­тью (за­кры­тие зеркал в до­ме по­кой­ни­ка; раз­би­тые зеркала в мо­ги­лах и др.). Зеркало вос­при­ни­ма­ет­ся, с од­ной сто­ро­ны, как опас­ный пред­мет (так, рас­про­стра­не­ны за­пре­ты на кон­такт с зеркалом бе­ре­мен­ных жен­щин, де­тей и др.), с дру­гой, по­доб­но др. ме­таллическим и бле­стя­щим пред­ме­там, - как обе­рег.

В ми­фах от­ра­же­ние в зеркале (или за­ме­няю­щей его бле­стя­щей по­верх­но­сти) - один из спо­со­бов для ге­роя из­бе­жать вре­до­нос­но­го ма­гического влия­ния (например, борь­ба Пер­сея с гор­го­ной Ме­ду­зой). Зеркало счи­та­ет­ся од­ной из вось­ми дра­го­цен­но­стей со­зер­ца­ния в северном буд­диз­ме, од­ним из трёх свя­щен­ных сим­во­лов японских им­пе­ра­то­ров. Ил­лю­зио­ни­стичная спо­соб­ность зеркала соз­да­вать «ре­аль­ность в ре­аль­но­сти» ис­поль­зу­ет­ся в ев­ропейской жи­во­пи­си с XV века («Порт­рет че­ты Ар­ноль­фи­ни» Я. ван Эй­ка и др.). Зеркало как сред­ст­во по­па­да­ния ге­роя в «иной мир» («За­зер­ка­лье») - один из важ­ней­ших фан­та­стических мо­ти­вов в ев­ропейской ли­те­ра­ту­ре.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)