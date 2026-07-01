ЗЕРАВШАНСКИЙ ОКРУГ
ЗЕРАВШАНСКИЙ ОКРУГ - административно-территориальная единица в средне-азиатской части Российской империи.
Образован в 1868 году в среднем течении реки Зеравшан, на завоёванной российскими войсками в ходе Бухарских походов территории Бухарского эмирата. Административный центр - город Самарканд. В том же году к Зеравшанскому округу присоединён город Пенджикент с окрестностями, в 1870-1871 годах - земли в верховьях рек Зеравшан и Кашкадарья. Делился на Каттакурганский и Самаркандский отделы, в 1872 году образован Пенджикентский отдел. В Зеравшанском округе действовала система военно-народного управления, которую возглавлял начальник округа, подчинённый туркестанскому генерал-губернатору («Временное положение об управлении Зеравшанским округом», 1868 год). Русские войска были сосредоточены в основном в городах Самарканд, Каттакурган, Пенджикент, а также в укреплении Каменный мост.
Площадь 26,4 тыс. км2 (1873 год). Население 230 тысяч человек (1872 год): узбеки 61%, таджики 29,5%, персы 0,9% и др. Основные занятия населения - скотоводство, виноградарство, шелководство, хлопководство, кустарные промыслы. В Самарканде существовала мелкая промышленность (30 кожевенных, 37 гончарных и 34 мыловаренных завода в 1874 году). Б. ч. территории Зеравшанского округа - гористая местность (Гиссарский, Зеравшанский и Нуратинский хребты), поэтому развивалось богарное земледелие, а ирригационное земледелие практиковалось в основном в долине реки Зеравшан. Была развита также торговля - на базарах и в городах Аккурган, Джизак, Самарканд, Каттакурган, расположенных вдоль караванного пути из Ташкента в Бухару. В 1880-е годы через Зеравшанский округ прошла Среднеазиатская железная дорога.
01(13).01.1887 года Зеравшанский округ преобразован в Самаркандскую область.
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