ЗЕРАВШАНСКИЙ ОКРУГ

ЗЕРАВШАНСКИЙ ОКРУГ - административно-территориальная еди­ни­ца в средне-ази­атской час­ти Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ван в 1868 году в сред­нем те­че­нии реки Зе­рав­шан, на за­воё­ван­ной российскими вой­ска­ми в хо­де Бу­хар­ских по­хо­дов тер­ри­то­рии Бу­хар­ско­го эми­ра­та. Административный центр - город Са­мар­канд. В том же го­ду к Зеравшанскому округу при­со­еди­нён город Пенд­жи­кент с ок­ре­ст­но­стя­ми, в 1870-1871 годах - зем­ли в вер­ховь­ях рек Зе­рав­шан и Каш­ка­да­рья. Де­лил­ся на Кат­та­кур­ган­ский и Са­мар­канд­ский от­де­лы, в 1872 году об­ра­зо­ван Пенд­жи­кент­ский от­дел. В Зеравшанском округе дей­ст­во­ва­ла сис­те­ма во­ен­но-на­род­но­го управ­ле­ния, ко­то­рую воз­глав­лял на­чаль­ник ок­ру­га, под­чи­нён­ный тур­ке­стан­ско­му генерал-гу­бер­на­то­ру («Вре­мен­ное по­ло­же­ние об управ­ле­нии Зе­рав­шан­ским ок­ру­гом», 1868 год). Русские вой­ска бы­ли со­сре­до­то­че­ны в основном в го­ро­дах Са­мар­канд, Кат­та­кур­ган, Пенд­жи­кент, а так­же в ук­ре­п­ле­нии Ка­мен­ный мост.

Площадь 26,4 тыс. км2 (1873 год). Население 230 тысяч человек (1872 год): уз­бе­ки 61%, тад­жи­ки 29,5%, пер­сы 0,9% и др. Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - ско­то­вод­ст­во, ви­но­гра­дар­ст­во, шел­ко­вод­ст­во, хлоп­ко­вод­ст­во, кус­тар­ные про­мыс­лы. В Са­мар­кан­де су­ще­ст­во­ва­ла мел­кая промышленность (30 ко­же­вен­ных, 37 гон­чар­ных и 34 мы­ло­ва­рен­ных за­вода в 1874 году). Б. ч. тер­ри­то­рии Зеравшанского округа - гори­стая ме­ст­ность (Гис­сар­ский, Зе­рав­шан­ский и Ну­ра­тин­ский хреб­ты), по­это­му раз­ви­ва­лось бо­гар­ное зем­ле­де­лие, а ир­ри­га­ци­он­ное зем­ле­де­лие прак­ти­ко­ва­лось в основном в до­ли­не реки Зе­рав­шан. Бы­ла раз­ви­та так­же тор­гов­ля - на ба­за­рах и в го­ро­дах Ак­кур­ган, Джи­зак, Са­мар­канд, Кат­та­кур­ган, рас­по­ло­жен­ных вдоль ка­ра­ван­но­го пу­ти из Таш­кен­та в Бу­ха­ру. В 1880-е годы че­рез Зеравшанский округ про­шла Сред­не­ази­ат­ская же­лез­ная до­ро­га.

01(13).01.1887 года Зеравшанский округ пре­об­ра­зо­ван в Са­мар­канд­скую об­ласть.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)