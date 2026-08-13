ЗЕНОНА АРХИВ

Зенона архив — известная группа папирусов (в основном хозяйственных) середины III в. до н. э., обнаруженных в 1914—1915 при раскопках в районе Филадельфии Египетской (сев.-вост. Фаюм).

Назван по имени хранившего их владельца — малоазийского грека Зенона, сына Агреофонта, который состоял на службе у крупного землевладельца и влиятельного царского чиновника (диойкета, главы финансового ведомства) Аполлония при Птолемее II . Зенон занимал должность личного секретаря Аполлония, позднее также управлял его обширными владениями в Арсиноитском и Мемфитском номах . З. а. включает более 2 тыс. греческих и демотических (см. Демотика) папирусов, датируемых периодом между 261—240-ми до н. э.; содержит деловую переписку Аполлония и Зенона, а также документы повседневного административного характера (расписки, жалобы, закладные, счета). Одно из крупнейших папирологических собраний мира; важнейший исторический источник для изучения экономики, общественных отношений и культурной жизни раннего Птолемеевского Египта. Бо`льшая часть З. а., разделенного между несколькими странами, хранится ныне в музеях и библиотеках Италии, США, Англии и Египта. Опубликован не полностью.

Лит.: Pestman P. W. A Guide to the Zenon Archive. Leiden, 1981; A Companion to Hellenistic World / Ed. by A. Erskine. Oxford, 2009.