ЗЕНОН ИЗ КИТИЯ (др.-греч. Ζήνων ὁ Κιτιεύς)

Древнегреческий философ, основатель стоической школы.

Родом с Кипра, где была колония выходцев из Финикии; Цицерон называет Зенона «пунийцем» (De fin. IV, 56). Зенон, как и его отец Мнасей, занимался торговлей, но еще у себя на родине пристрастился к чтению философской литературы. В Афины Зенон приехал в 312/11 г. до н.э., слушал киника Кратета , позже занимался с мегариком Стильпоном, академиком Полемоном и другими учителями. Ок. 300 г. Зенон начинает преподавать в Расписной Стое, и его слушатели стали называться «стоиками».

В Афинах Зенон был хорошо известен и пользовался большим уважением, общался с македонским царем Антигоном II , после смерти город почтил Зенона золотым венком и гробницей в Керамике . Диоген Лаэртский сообщает, что Зенон ушел из жизни добровольно, задержав дыхание (VII, 28-29).

Известно, что Зенон написал 25 сочинений, но ни одно из них не сохранилось. Его учение известно нам по изложениям и фрагментам, которые приводятся Цицероном, Плутархом , Диогеном Лаэртским и Стобеем .

Зенон под влиянием платонизма, кинизма, мегарской и аристотелевской философии разработал оригинальную целостную систему, которая охватывала логику, физику и этику. Зеноном были разработаны основы стоической теории познания, он занимался риторикой и диалектикой. В области физики он учил о всеобщей телесности, о двух началах, активном (Бог) и пассивном (бескачественный субстрат), о пневме, «сперматических» логосах, о всеобщей причинности и смешении. Космос – одушевленное разумное существо, находящееся в пустоте и подверженное циклическим воспламенениям, после которых восстанавливается с точностью до мельчайших деталей. Этическое учение Зенона сводится к необходимости жить «согласно с природой», т.е. с мировым разумом. Зенону принадлежало политическое учение о мире как едином городе, где нет судов, денег, института рабства, а все люди равны.

Издания фрагментов :

I Frammenti degli Stoici Antichi / Ed. N. Festa. Vol. I. Bari, 1932;

Stoicorum Veterum Fragmenta. Collegit I. ab Arnim. Τ. Ι-III. Leipzig, 1903-1905. №№ 11-332;

Фрагменты ранних стоиков / Пер. А. А. Столярова. Т. I. М., 1998.

Иллюстрация :

Бюст Зенона. Неаполь. Национальный Археологический музей.