ЗЕНОН ЭЛEЙСКИЙ

Зенон Элейский (греч. Ζήνων) (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель элейской школы философии, ученик Парменида.

Аристотель назвал его основателем диалектики, т. е. искусства дискутировать с помощью аргументов. З. Э. впервые использовал диалог как форму философского диспута. Учил, что истинное познание может быть только рациональным, а не чувственным. Больше всего известен как автор апорий – парадоксов, доказывавших невозможность множественности вещей («все есть одно») и иллюзорность движения (апории «Дихотомия», «Ахилл», «Стрела», «Стадий»). Мир множественности и движения объявлялся ирреальным, реальность могла быть только вечной и неизменной. На протяжении многих веков апории З. Э. являлись предметом дискуссий среди философов и математиков.

Лит.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1; Комарова В. Я. Учение Зенона Элейского: попытка реконструкции системы аргументов. Л., 1988.