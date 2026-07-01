ЗЕНОДОТ ЭФЕССКИЙ (др.-греч. Ζηνόδοτος)

Древнегреческий филолог, первый смотритель Александрийской библиотеки.

Зенодот был учеником грамматика и поэта Филета Косского. Птолемей I Лаг пригласил его в Александрию для работы в библиотеке и обучения наследника, будущего Птолемея II. В обязанности Зенодота входили определение надежности поступавших в библиотеку рукописей и исправление в них ошибок. Его коллегами были Александр Этолийский, Ликофрон из Халкиды и Каллимах . Зенодот – основатель текстологии: по определенным критериям он находил испорченные строки и вставки и помечал их особыми знаками, но при этом не удалял их из текста, в частности, он ввел знак обел (ὀβελός – досл. «обелиск»; изображался как «÷»). Им были подготовлены издания гомеровских поэм (возможно, именно он разделил «Илиаду» и «Одиссею» на 24 песни), кроме того, он работал над сочинениями Гесиода , Анакреонта и Пиндара.

В « Палатинской антологии » сохранились три эпиграммы Зенодота.