ЗЕНОБИЯ

Зенобия (лат. Zenobia Septimia; арам. Бат-Заббай — «дочь Заббая») (ок. 240 — после 272) — царица Пальмирского царства (см. Пальмира ) в 267—272.

Происходила из знатных слоев арамейско-арабской среды Пальмиры; супруга Одената II, правителя Пальмиры под властью Рима, который в период смут в Римской империи после 260 принял царский титул и поставил под свой контроль многие провинции римского Востока, не порывая с Римом прямо. После убийства Одената в 267 З. стала регентом при их сыне Вабаллате и фактической правительницей Пальмиры, вскоре приняв титул царицы. С 268 по большей части состояла в конфликте с римскими императорами и администрацией, официально рассматривая их как узурпаторов, но продолжая признавать свои владения частью римской державы. В 270—271 завоевала большую часть римских владений на Востоке вплоть до Египта и Галатии включительно. В 272 (в правление императора Аврелиана ) объявила независимость своей державы от Рима, приняв для себя и сына титулы высшей власти — августа и август. В кампании весны—лета 272 Аврелиан разгромил и аннексировал Пальмирское царство, пленив саму З. Дальнейшая ее судьба неясна: согласно одним античным известиям она умерла в плену на пути в Рим, по другим — была проведена в триумфе Аврелиана в 274 и затем казнена, по третьим — жила после триумфа в Риме в замужестве за знатным римлянином. К З. возводили себя некоторые римские фамилии следующего века. З. покровительствовала традиционным языческим государственным культам Пальмиры, благоволила христианам и иудеям; по распространенному преданию, она и лично обратилась в иудаизм. О З. было создано множество легенд, особенно на Востоке. Ее биография помещена в сборнике «Авторов истории императоров» (Historia Augusta, IV в.), послужив сюжетом для нескольких драм XVII и XIX вв.

Лит.: Stoneman R. Palmyra and Its Empire: Zenobia’s Revolt Against Rome. Ann Arbor, 1994; Powers D. S. Demonizing Zenobia: The Legend of al-Zabbā in Islamic Sources // Histories of the Middle East: Studies in Middle Eastern Society, Economy and Law in Honor of A. L. Udovitch. Leiden, 2010.