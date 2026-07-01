ЗЕНКЕВИЧ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗЕНКЕВИЧ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский зоо­лог и океа­но­лог.

Окон­чил Москов­ский университет (1916 год). При­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции Пла­ву­че­го морского на­учного института (позд­нее - Государственный океа­но­гра­фи­ческий институт), где ра­бо­тал в 1921-1930 годах. С 1930 года профессор и заведующий ка­фед­рой МГУ; од­но­вре­мен­но с 1947 года со­труд­ник Института океа­но­ло­гии АН СССР. Уча­ст­ник и ру­ко­во­ди­тель ря­да экс­пе­ди­ций по ком­плекс­но­му изу­че­нию северных мо­рей, Кас­пий­ско­го и даль­не­во­сточ­ных мо­рей и Ти­хо­го океана на научно-исследовательских су­дах «Пер­сей» (1923-1933 годы), «Ви­тязь» (1950, 1953, 1966 годы), «Ака­де­мик Кур­ча­тов» (1968 год).

Основные тру­ды по фау­не, зоо­гео­гра­фии, срав­нительной ана­то­мии бес­по­зво­ноч­ных. На ос­но­ве вне­дре­ния ко­ли­че­ст­вен­ных ме­то­дов в мор­скую гид­ро­био­ло­гию пред­ло­жил тео­рию био­ло­гической струк­ту­ры Ми­ро­во­го океана, впер­вые дал ко­ли­че­ст­вен­ную оцен­ку бен­то­са отечественных мо­рей. Под его ру­ко­во­дством ис­сле­до­ва­на фау­на глу­бо­ко­вод­ных жё­ло­бов Ми­ро­во­го океана, до­ка­за­но су­ще­ст­во­ва­ние жиз­ни на глу­би­нах бо­лее 10 тысяч мет­ров. Ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми по пе­ре­се­ле­нию и акк­ли­ма­ти­за­ции мно­го­ще­тин­ко­во­го чер­вя не­реи­са из Азов­ско­го в Кас­пий­ское море для по­пол­не­ния био­мас­сы кор­мо­во­го бен­то­са. Раз­ра­бо­тал тео­рию эво­лю­ции дви­га­тель­но­го ап­па­ра­та у жи­вот­ных.

Пре­зи­дент Все­со­юз­но­го гид­ро­био­ло­гического общества (с 1947 года). Государственная премия СССР (1951 год), Ле­нин­ская премия (1965 год). На­граж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на.