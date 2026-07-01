ЗЕНКЕВИЧ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗЕНКЕВИЧ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский зоолог и океанолог.
Окончил Московский университет (1916 год). Принимал участие в организации Плавучего морского научного института (позднее - Государственный океанографический институт), где работал в 1921-1930 годах. С 1930 года профессор и заведующий кафедрой МГУ; одновременно с 1947 года сотрудник Института океанологии АН СССР. Участник и руководитель ряда экспедиций по комплексному изучению северных морей, Каспийского и дальневосточных морей и Тихого океана на научно-исследовательских судах «Персей» (1923-1933 годы), «Витязь» (1950, 1953, 1966 годы), «Академик Курчатов» (1968 год).
Основные труды по фауне, зоогеографии, сравнительной анатомии беспозвоночных. На основе внедрения количественных методов в морскую гидробиологию предложил теорию биологической структуры Мирового океана, впервые дал количественную оценку бентоса отечественных морей. Под его руководством исследована фауна глубоководных жёлобов Мирового океана, доказано существование жизни на глубинах более 10 тысяч метров. Руководил работами по переселению и акклиматизации многощетинкового червя нереиса из Азовского в Каспийское море для пополнения биомассы кормового бентоса. Разработал теорию эволюции двигательного аппарата у животных.
Президент Всесоюзного гидробиологического общества (с 1947 года). Государственная премия СССР (1951 год), Ленинская премия (1965 год). Награждён 2 орденами Ленина.