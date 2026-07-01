ЗЕНИЦА
ЗЕНИЦА - город в центральной части Боснии и Герцеговины.
Административный центр Зеницко-Добойского кантона в составе государственного образования Федерация Боснии и Герцеговины. Население 185,1 тысяч человек (2007 год; 96,1 тысяч человек в 1991 году). Зеница расположена на реке Босна (бассейн Дуная), в 70 км к северо-западу от Сараево. Узел автомобильных и железных дорог (в т. ч. автомагистраль и железнодорожная линия, проходящие по долине реки Босна и связывающие Сараево с северными районами страны).
На месте Зеницы во II-IV веках известно поселение иллирийцев, получившее статус римской муниципии под названием Бистуа-Нова (Bistua Nova). Со второй половины XII века здесь существовало славянское поселение Билино-Поле (Bilino Polje) в составе Боснийского княжества. Современное название город получил в 1436 году. С 1463 года в Османской империи, до 1557 года резиденция кади, в 1737 году в Зенице открыто медресе. В 1697 году город ненадолго был занят войсками Евгения Савойского. После оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией (по решению Берлинского конгресса 1878 года) началось быстрое экономическое развитие Зеницы; построены железнодорожная линия Босански-Брод - Зеница (1879 год), угольная шахта (1880 год), бумажная фабрика (1885 год), сталелитейный завод (1892 год) и др. С 1918 года - Зеница в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В годы немецкой оккупации (1941-1945 годы) - в т. н. Независимом государстве Хорватия, с 1945 года в Югославии (развивался как центр тяжёлой промышленности), с 1992 года в Боснии и Герцеговине. Большой ущерб городской экономике нанесла межэтническая война (1992-1995 годы); население Зеницы значительно увеличилось за счёт притока беженцев-бошняков, большинство сербов покинули город.
Сохранились: руины - древнеримского города II-VI веков (остатки виллы рустика, терм, нимфея, раннехристианской базилики), мечети султана Ахмета (начало XVII века), мечетей Челеби, Джали; медресе (1737 год), православная (1882 год) и католическая (1903 год) церкви. Австрийский фонтан. Университет (2000 год). Городской музей и художественная галерея (в здании бывшей синагоги, 1903 год). Театр (1950 год).
Действуют: угледобывающее предприятие «Rudnici Zenica», сталелитейный завод «Željezari Zenica», завод «Metalno Zenica» (производство стальных конструкций, строительной арматуры и др.). Предприятия текстильной (фабрика «KIMO», филиал комбината «BORAC» в Травнике), пищевой (хлебобулочной, молочной; производство соков, прохладительных напитков и др.) промышленности. Развиваются строительство (в т. ч. жилищное), сеть предприятий торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта.
Близ Зеницы - крепость (XV век) и мечеть султана Мехмеда II Фатиха (XVI век; на фундаменте средневековой церкви) во Врандуке, стечаки (надгробные памятники) в деревнях Пуховац и Пойске.