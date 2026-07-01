ЗЕНИЦА

ЗЕНИЦА - го­род в центральной час­ти Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны.

Административный центр Зе­ниц­ко-До­бой­ско­го кан­то­на в со­ста­ве государственного об­ра­зо­ва­ния Фе­де­ра­ция Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны. Население 185,1 тысяч человек (2007 год; 96,1 тысяч человек в 1991 году). Зеница рас­по­ло­же­на на реке Бос­на (бас­сейн Ду­ная), в 70 км к се­ве­ро-за­па­ду от Са­рае­во. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог (в т. ч. ав­то­ма­ги­ст­раль и железнодорожная ли­ния, про­хо­дя­щие по до­ли­не реки Бос­на и свя­зы­ваю­щие Са­рае­во с северными рай­она­ми стра­ны).

На мес­те Зеницы во II-IV веках из­вест­но по­се­ле­ние ил­ли­рий­цев, по­лу­чив­шее ста­тус римской му­ни­ци­пии под названием Бис­туа-Но­ва (Bistua Nova). Со второй половины XII века здесь су­ще­ст­во­ва­ло славянское по­се­ле­ние Би­ли­но-По­ле (Bilino Polje) в со­ста­ве Бос­ний­ско­го княжества. Современное название го­род по­лу­чил в 1436 году. С 1463 года в Ос­ман­ской им­пе­рии , до 1557 года ре­зи­ден­ция ка­ди, в 1737 году в Зенице от­кры­то мед­ре­се. В 1697 году го­род не­на­дол­го был за­нят вой­ска­ми Ев­ге­ния Са­вой­ско­го. По­сле ок­ку­па­ции Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны Ав­ст­ро-Венг­ри­ей (по ре­ше­нию Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года) на­ча­лось бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие Зеницы; по­строе­ны железнодорожная ли­ния Бо­сан­ски-Брод - Зе­ни­ца (1879 год), уголь­ная шах­та (1880 год), бу­маж­ная фаб­ри­ка (1885 год), ста­ле­ли­тей­ный за­вод (1892 год) и др. С 1918 года - Зеница в Ко­ролев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В го­ды немецкой ок­ку­па­ции (1941-1945 годы) - в т. н. Не­за­ви­си­мом государстве Хор­ва­тия, с 1945 года в Юго­сла­вии (раз­ви­вал­ся как центр тя­жё­лой промышленности), с 1992 года в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не. Боль­шой ущерб городской эко­но­ми­ке на­нес­ла ме­жэт­ническая вой­на (1992-1995 годы); на­се­ле­ние Зеницы зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось за счёт при­то­ка бе­жен­цев-бош­ня­ков, боль­шин­ст­во сер­бов по­ки­ну­ли го­род.

Со­хра­ни­лись: руи­ны - древнеримского го­ро­да II-VI веков (ос­тат­ки вил­лы рус­ти­ка, терм, ним­фея, ран­не­хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки), ме­че­ти сул­та­на Ах­ме­та (начало XVII века), ме­че­тей Че­ле­би, Джа­ли; мед­ре­се (1737 год), пра­во­слав­ная (1882 год) и ка­то­лическая (1903 год) церк­ви. Австрийский фон­тан. Университет (2000 год). Городской му­зей и ху­дожественная га­ле­рея (в зда­нии бывшей си­на­го­ги, 1903 год). Те­атр (1950 год).

Дей­ст­ву­ют: уг­ле­до­бы­ваю­щее пред­при­ятие «Rudnici Zenica», ста­ле­ли­тей­ный за­вод «Željezari Zenica», за­вод «Metal­no Zenica» (про­изводство сталь­ных кон­ст­рук­ций, стро­ительной ар­ма­ту­ры и др.). Пред­при­ятия тек­стиль­ной (фаб­ри­ка «KIMO», фи­ли­ал ком­би­на­та «BORAC» в Трав­ни­ке), пи­ще­вой (хле­бо­бу­лоч­ной, мо­лоч­ной; про­изводство со­ков, про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков и др.) промышленности. Раз­ви­ва­ют­ся строи­тель­ст­во (в т. ч. жи­лищ­ное), сеть пред­при­ятий тор­гов­ли, об­щественного пи­та­ния, гос­ти­нич­но­го биз­не­са, транс­пор­та.

Близ Зеницы - кре­пость (XV век) и ме­четь сул­та­на Мех­ме­да II Фа­ти­ха (XVI век; на фун­да­мен­те средневековой церк­ви) во Вран­ду­ке, сте­ча­ки (над­гроб­ные па­мят­ни­ки) в де­рев­нях Пу­хо­вац и Пой­ске.

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