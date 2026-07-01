ЗЕНФЛЬ ЛЮДВИГ
ЗЕНФЛЬ ЛЮДВИГ - немецкий композитор швейцарского происхождения.
С 1496 года пел в хоре придворной капеллы императора Максимилиана I, брал уроки композиции у Х. Изака, стал его главным помощником (переписывал сочинения, сопровождал в многочисленных поездках), в 1513 году сменил его на посту капельмейстера. Не позднее 1508 года принял духовный сан. После смерти Максимилиана I (1519 год) несколько лет безуспешно пытался занять высокий пост при каком-либо европейском дворе.
С 1523 года до конца жизни - композитор при дворе герцога Вильгельма Баварского в Мюнхене, вывел его капеллу на уровень всеевропейской известности. В 1529 году отказался от католического сана и женился. О поздних годах жизни почти ничего не известно; возможно, его карьере воспрепятствовало активное общение с М. Лютером, реформационным идеям которого Зенфль, по-видимому, симпатизировал (сохранилась их 10-летняя переписка). Высокую репутацию Зенфль-композитора в Германии засвидетельствовали отзывы теоретиков XVI века, в т. ч. З. Хейдена и Г. Глареана.
Наиболее значительная часть творческого наследия около -120 мотетов на латинские тексты (2 мотета написаны по просьбе Лютера; первый печатный сборник вышел в 1520 году) и около 250 песен (Lieder) на немецкие тексты (первый сборник опубликован в 1512 году). Самая популярная из песен «Ach Elslein, liebes Elselein» («Ах ослик, милый ослик») сохранилась в 3 разных обработках (в т. ч. в прозрачном аккордовом и изысканном полифоническом изложении); текст песни «Lust hab ich ghabt zur Musica» («Мне так любезна музыка») представляет собой акростих («Ludwig Sennfl»).
В 7 мессах, отдельных песнопениях проприя мессы, вечерни и др. полифонических сочинениях Зенфль придерживался стилевой модели нидерландской школы, установленной Жоскеном Депре и Изаком (в т. ч. использовал архаичную для своего времени изоритмию). 4-голосные оды сборника «Harmonia poetica» («Поэтическая гармония»; совместно с П. Хофхаймером; опубликован в 1539 году) на латинские тексты - эксперимент, в котором композитор пытался полностью подчинить музыкальный ритм метрике античного стиха (по представлениям того времени).