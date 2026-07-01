ЗЕНФЛЬ ЛЮДВИГ

ЗЕНФЛЬ ЛЮДВИГ - немецкий ком­по­зи­тор швейцарского про­ис­хо­ж­де­ния.

С 1496 года пел в хо­ре при­двор­ной ка­пел­лы императора Мак­си­ми­лиа­на I, брал уро­ки ком­по­зи­ции у Х. Иза­ка, стал его главным по­мощ­ни­ком (пе­ре­пи­сы­вал со­чи­не­ния, со­про­во­ж­дал в мно­го­численных по­езд­ках), в 1513 году сме­нил его на по­сту ка­пель­мей­сте­ра. Не позд­нее 1508 года при­нял ду­хов­ный сан. По­сле смер­ти Мак­си­ми­лиа­на I (1519 год) несколько лет без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­нять вы­со­кий пост при каком-либо ев­ропейском дво­ре.

С 1523 года до кон­ца жиз­ни - ком­по­зи­тор при дво­ре гер­цо­га Виль­гель­ма Ба­вар­ско­го в Мюн­хе­не, вы­вел его ка­пел­лу на уро­вень все­ев­ро­пей­ской из­вест­нос­ти. В 1529 году от­ка­зал­ся от ка­то­лического са­на и же­нил­ся. О позд­них го­дах жиз­ни поч­ти ни­че­го не из­вест­но; воз­мож­но, его карь­е­ре вос­пре­пят­ст­во­ва­ло ак­тив­ное об­ще­ние с М. Лю­те­ром, ре­фор­ма­ци­он­ным иде­ям ко­то­ро­го Зенфль, по-ви­ди­мо­му, сим­па­ти­зи­ро­вал (со­хра­ни­лась их 10-лет­няя пе­ре­пис­ка). Вы­со­кую ре­пу­та­цию Зенфль-ком­по­зи­то­ра в Гер­ма­нии за­сви­де­тель­ст­во­ва­ли от­зы­вы тео­ре­ти­ков XVI века, в т. ч. З. Хей­де­на и Г. Гла­реа­на.

Наи­бо­лее зна­чительная часть творческого на­сле­дия около -120 мо­те­тов на латинские тек­сты (2 мо­те­та на­пи­са­ны по прось­бе Лю­те­ра; пер­вый пе­чат­ный сбор­ник вы­шел в 1520 году) и около 250 пе­сен (Lieder) на немецкие тек­сты (пер­вый сбор­ник опуб­ли­ко­ван в 1512 году). Са­мая по­пу­ляр­ная из пе­сен «Ach Elslein, liebes Elselein» («Ах ос­лик, ми­лый ос­лик») со­хра­ни­лась в 3 раз­ных об­ра­бот­ках (в т. ч. в про­зрач­ном ак­кор­до­вом и изы­скан­ном по­ли­фо­ни­че­ском из­ло­же­нии); текст пес­ни «Lust hab ich ghabt zur Musica» («Мне так лю­без­на му­зы­ка») пред­став­ля­ет со­бой ак­ро­стих («Ludwig Sennfl»).

В 7 мес­сах, отдельных пес­но­пе­ни­ях про­прия мес­сы, ве­чер­ни и др. по­ли­фо­ни­чес­ких со­чи­не­ни­ях Зенфль при­дер­жи­вал­ся сти­ле­вой мо­де­ли ни­дер­ланд­ской шко­лы, ус­та­нов­лен­ной Жос­ке­ном Де­пре и Иза­ком (в т. ч. ис­поль­зо­вал ар­ха­ич­ную для сво­его вре­ме­ни изо­рит­мию). 4-го­лос­ные оды сборника «Harmonia poetica» («По­эти­че­ская гар­мо­ния»; совместно с П. Хоф­хай­ме­ром; опубликован в 1539 году) на латинские тек­сты - экс­пе­ри­мент, в ко­то­ром ком­по­зи­тор пы­тал­ся пол­но­стью под­чи­нить музыкальный ритм мет­ри­ке ан­тич­но­го сти­ха (по пред­став­ле­ни­ям то­го вре­ме­ни).