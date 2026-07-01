ЗЕНДЖАН
ЗЕНДЖАН - город на северо-западе Ирана, административный центр остана Зенджан.
Население 377,4 тысяч человек (2007 год). Расположен на реке Зенджан, в долине гор Загрос, на автомобильной и железнодорожной магистралях, соединяющих Тегеран и Тебриз.
Известен с глубокой древности. Предположительно упомянут в «Географии» К. Птолемея под названием Аганзана. В эпоху Сасанидов служил пунктом остановки караванов, был известен также как ремесленный центр. В начале XIII века разграблен монголами. Позднее в окрестностях Зенджана монгольские ильханы Аргун (правил в 1284-1291 годах) и Ольджейту построили город Султание (при Ольджейту - летняя столица государства Хулагуидов). При Сефевидах Зенджан вновь приобрёл значение торгового центра. Один из очагов Бабидских восстаний 1848-1852 годов (был частично разрушен шахскими войсками). С середины XIX века в Зенджане получило развитие религиозное движение бахаитов. Столкновения между населением Зенджана и шахской армией в 1978 году стали одним из предвестников Исламской революции в Иране 1979 года.
Современный Зенджан - торговый и промышленный центр. Переработка цинка; производство металлических изделий, стройматериалов (цемент, кирпич). Предприятия пищевой, текстильной промышленности. Кустарное производство ковров. Среди архитектурных памятников сохранились 4-айванная мечеть (1827-1828 годы), караван-сарай. Университет (основан в 1975 году как Высшая сельскохозяйственная школа, современное название с 1991 года).
Близ Зенджана - мавзолей Ольджейту (зодчий Али-шах Тебризи, 1305-1309 годы).