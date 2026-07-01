ЗЕНДЖАН

ЗЕНДЖАН - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ира­на , административный центр ос­та­на Зенд­жан.

Население 377,4 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Зенд­жан, в до­ли­не гор За­грос, на ав­то­мо­биль­ной и железнодорожной ма­ги­ст­ра­лях, со­еди­няю­щих Те­ге­ран и Теб­риз.

Из­вес­тен с глу­бо­кой древ­но­сти. Пред­по­ло­жи­тель­но упо­мя­нут в «Гео­гра­фии» К. Пто­ле­мея под названием Аган­за­на. В эпо­ху Са­са­ни­дов слу­жил пунк­том ос­та­нов­ки ка­ра­ва­нов, был из­вес­тен так­же как ре­мес­лен­ный центр. В начале XIII века раз­граб­лен мон­го­ла­ми. Позд­нее в ок­ре­ст­но­стях Зенджана монгольские иль­ха­ны Ар­гун (пра­вил в 1284-1291 годах) и Оль­джей­ту по­строи­ли город Сул­та­ние (при Оль­джей­ту - лет­няя сто­ли­ца государства Ху­ла­гуи­дов). При Се­фе­ви­дах Зенджан вновь при­об­рёл зна­че­ние тор­го­во­го цен­тра. Один из оча­гов Ба­бид­ских вос­ста­ний 1848-1852 годов (был час­тич­но раз­ру­шен шах­ски­ми вой­ска­ми). С середины XIX века в Зенджане по­лу­чи­ло раз­ви­тие ре­лигиозное дви­же­ние ба­хаи­тов. Столк­но­ве­ния ме­ж­ду на­се­ле­ни­ем Зенджана и шах­ской ар­ми­ей в 1978 году ста­ли од­ним из пред­вест­ни­ков Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года.

Современный Зенджан - тор­го­вый и промышленный центр. Пе­ре­ра­бот­ка цин­ка; про­изводство ме­тал­лических из­де­лий, строй­ма­те­риа­лов (це­мент, кир­пич). Пред­при­ятия пи­ще­вой, тек­стиль­ной промышленности. Кус­тар­ное про­изводство ков­ров. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков со­хра­ни­лись 4-ай­ван­ная ме­четь (1827-1828 годы), ка­ра­ван-са­рай. Уни­вер­си­тет (ос­но­ван в 1975 году как Выс­шая сельскохозяйственная шко­ла, современное название с 1991 года).

Близ Зенджана - мав­зо­лей Оль­джей­ту (зод­чий Али-шах Теб­ри­зи, 1305-1309 годы).

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