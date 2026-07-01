ЗEНДЫ

Зенды — племя луров конфедерации лак.

Племя луров конфедерации лак, расселенное по западному Ирану (останы Хамадан , Луристан и Маркази, генерал-губернаторство Бахтиария и Чехармехаль), и происходящая из него династия (также — Зендиды), господствовавшая над большей частью иранских земель (кроме Хорасана ) в середине — конце XVIII в. Разбои З., первоначально кочевавших в окрестностях Мелайера, побудили Надир-шаха вызвать в свою ставку и казнить их вождя Махди-хана вместе с ближайшими родичами, а само племя переселить в Дерегез, на севере Хорасана, откуда оно смогло вернуться только после падения Афшаров . Его глава, Мухаммад Карим-бек ( Карим-хан ), племянник Махди, объединив области между побережьем Персидского залива и бассейном оз. Урмия, принял титул «поручитель» (вакил; 1760—1779; первоначально — от имени марионеточных Сефевидов ) и покровительствовал подъему сельского и городского хозяйства, наиболее заметному в Фарсе , где располагалась его резиденция, Шираз .

Со смертью Мухаммада Карим-хана его сводный брат Заки-хан попытался оспорить права на власть его сына Абуль-Фатх-хана, однако в конце концов признал и стал регентом при Абуль-Фатхе и его брате Мухаммаде Али. Недолгое соправление (1779) закончилось волнениями, в ходе которых Заки был убит, а зендские владения до 1781 делили между собой брат и пасынок Карим-хана — Мухаммада Садик-хан и Али Мурад-хан, удерживавшие, соответственно, Шираз и Исфахан. В 1782 верховенство с титулом шаха захватил Али Мурад (1782—1785), которому наследовал сын Мухаммад Садика Джафар-хан. В эти годы междоусобицы ослабили З. перед лицом Каджаров и привели к потере ими сначала Ирака Персидского , а после — Исфахана (в 1785, окончательно в 1788). В 1789 Джафар, разгромленный Ага-Мохаммед-ханом Каджаром , бежал в Шираз, где был свергнут в результате заговора во главе с калантаром (городским головой) Хаджжи Ибрахимом, который возвел на престол 19-летнего сына Джафара Лутф Али и фактически стал при нем регентом. В 1790 полководческие способности и привязанность населения помогли Лутф Али-хану отбить Ага-Мохаммед-хана, в течение месяца осаждавшего Шираз, но в 1791 он после ожесточенного сопротивления был выбит оттуда вследствие предательства Хаджжи Ибрахима и отступил в Керман . Там Лутф Али продержался до 1794, когда в результате 5-месячной осады этот последний оплот З. перешел в руки Ага-Мохаммеда, который сначала ослепил Лутф Али, а затем предал мучительной казни в отмщение за своего отца Мухаммада Хасана, казненного Каримом. С воцарением каджарской династии З. оказались оттеснены на второстепенные позиции даже среди лурских племен.

Ист.: Гаффари Абу-л-Хасан. Гулшан-и мурад: Тарих-и Зандийа. Тегеран, 1991; Das Tarikh-i Zendije des Ibn ‘Abd el-Kerim Ali Riza von Siraz / Hrsg. von E. Beer. Leiden, 1888; Francklin W. Observations Made on a Tour from Bengal to Persia in the Years 1786—1787. London, 1790.

Лит.: Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Новые материалы по истории Ирана 2-й половины XVIII в. // Ближний и Средний Восток. М., 1962. С. 110—113; Perry J. R. The Mamluk Pasalik of Baghdad and Ottoman-Iranian Relations in the Eighteenth Century // Studies on Ottoman Diplomatic History / Ed. by S. Kuneralp. Vol. 1. Istanbul, 1987. P. 59—70; Idem. The Vakil al-ra‘aya: a Pre-Modern Iranian Ombudsman // Iran und iranisch geprägte Kulturen: Studien zu Ehren von B. G. Fragner; überreicht an seinem 65. Geburtstag (Beiträge zur Iranistik). Wiesbaden, 2007. S. 41—50; Roschanzamir M. Die Zand-Dynastie. Hamburg, 1970.