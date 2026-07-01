ЗЕНД-АВЕСТА

ЗЕНД-АВЕСТА - cобрание священных текстов зороастризма .

За языком Авесты закрепилось название авестийского (смотри Авестийский язык). Тексты Авесты слагались в разное время и в разных иранских областях. Древнейшую часть Авесты составляют Гаты (Песнопения), сложенные древнеиранским пророком Заратуштрой предположительно на рубеже 2-1-го тысячелетия до нашей эры на востоке ираноязычного мира. Долгое время тексты передавались изустно, так как письмо считалось изобретением злых сил, непригодным для записи священных слов. Кодификация Авесты специально созданным алфавитом была осуществлена в эпоху правления Сасанидов.

Согласно дошедшим до нас средневековым источникам, Авеста состояла из 21 книги, большинство из них известны только по названию и краткому изложению содержания. Сохранилось около четверти Сасанидского канона - те части, которые были наиболее употребительны при богослужениях. Это, в первую очередь, текст зороастрийской литургии - Ясна (Моление), основу которой составляют 17 Гат Заратуштры (около тысячи строк). Во время литургии совершается освящение хлебцев (дрон) и приготовление священного напитка (хаома), рецепт которого утрачен (предполагается, что во времена Заратуштры хаома готовилась из некоторых разновидностей растения эфедры, богатых возбуждающим алкалоидом эфедрином).

Вторую часть составляют Яшты (Гимны), обращённые к отдельным божествам и имеющие обычно трёхчастную структуру: обращение к божеству, повествование о благодеяниях божества, прошение о даровании милостей. Гимны посвящены верховному богу-творцу Ахурамазде, божеству реки Ардвисуре-Анахите, Солнцу, Луне, звезде Тиштрии, Митре, душам праведников, богу войны Вэртрагне, богине Судьбы, Земле.

Третья часть Авесты - Висперед (Все святые) - собрание обиходных, преимущественно календарных, молитв, обращённых к божествам дней, месяцев, лет. Полностью сохранившейся считается 4-я часть - книга Вендидад (точнее, Видевдат - Закон против демонов-дэвов), читающаяся при похоронных церемониях. В ней даются предписания по сохранению ритуальной чистоты, описываются обряды очищения после осквернения. Первые три главы Видевдата посвящены сотворению иранских земель, мифической предыстории индоиранских племён; в них излагается миф о «золотом веке» и иранском варианте мифа о потопе (как последствии обильного снегопада). Отдельные фрагменты Авесты сохранились также в более поздних зороастрийских сочинениях.

Дошедшие до нашего времени части Авесты являются ценным источником по древнеиранской мифологии, религии, эпосу и в целом по истории и культуре древних народов Ближнего и Среднего Востока, Средней и Центральной Азии.

Изучение Авесты начато французским востоковедом А.-Г. Анкетилем-Дюперроном, опубликовавшим первый перевод, осуществлённый с помощью жрецов-парсов, в 1771 году. Этот перевод был воспринят как фальшивка, и только в 1826 году датский лингвист Расмус Раск, применив сравнительно-историческую методику, доказал, что авестийские тексты, привезённые Анкетилем-Дюперроном из Индии, - подлинные, а язык Авесты родствен древнеиндийскому и другим индоевропейским языкам. С тех пор при изучении Авесты использовались как жреческие толкования и переводы на среднеперсидском языке (так называемый Зенд, откуда устаревшее наименование Зенд-Авеста), так и методы сравнительно-исторического языкознания.

Авеста полностью переведена на основные европейские языки. На русском языке опубликовано около двух третей сохранившегося текста. Первые переводы на русском языке издал в середине XIX века К.А. Коссович, отдельные главы и фрагменты публиковали К.Г. Залеман, А.А. Фрейман, Е.Э. Бертельс, И.С. Брагинский, В.И. Абаев, М.Н. Боголюбов, И.М. Стеблин-Каменский.

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