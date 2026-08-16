ЗEМСТВО

Земство — в Российской империи в 1864—1918 уездные и губернские распорядительные и исполнительные органы местного всесословного самоуправления — земские собрания и земские управы .

Введены земской реформой 1864 , реформированы Земским положением 1890. Деятельность З. была подчинена надзору губернаторов и министерства внутренних дел. К 1916 земские учреждения существовали в 43 из 94 губерний и областей Российской империи; их деятельностью было охвачено 110 млн человек из 172 млн населения страны. З. самостоятельно определяли главные направления своей деятельности, сами формировали свой бюджет, основу которого составляли доходы от налогообложения недвижимого имущества, свидетельств и патентов на торгово-промышленные заведения, эксплуатации собственного недвижимого имущества и промышленных предприятий, проценты с принадлежавших З. капиталов и др. З. способствовали экономическому благосостоянию населения: оказывали агрономическую помощь, содействовали кооперативному движению и развитию кустарных промыслов, учреждали кассы мелкого кредита. В сфере общественного призрения З. содержали заведения для душевнобольных, сиротские и ночлежные дома, госпитали, богадельни, приюты, детские ясли и др., оказывали помощь населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий. Усилиями З. на местах была создана система медицинской помощи: больницы, приемные покои, фельдшерские пункты, аптеки. З. занималось также прокладкой дорог, организацией страхования и почтовой службы, статистическими исследованиями (см. Земская статистика ). З. многое делали для развития начальной сельской школы: строили и ремонтировали школьные здания, открывали семинарии для подготовки учителей, обеспечивали их учебными пособиями, созывали съезды учителей. З. внесли значительный вклад и в организацию внешкольного образования: открывали библиотеки, музеи, театры, выставки, народные дома; устраивали курсы и народные чтения для взрослых. Активная и многосторонняя деятельность З. способствовала росту их авторитета в обществе.

Вскоре после своего создания З. стали оплотом либеральных настроений. При обсуждении хозяйственных вопросов З. нередко затрагивали тему реформирования политической системы и созыва народного представительства, что приводило к конфликтам с государственной властью. В Первую мировую войну губернские З. создали Земский союз, который совместно с Союзом городов (см. Земский и городской союзы) в 1915 учредил Земгор , занимавшийся снабжением армии снаряжением и вооружением. Среди земской общественности в тот период получили широкое распространение оппозиционные настроения, что способствовало дискредитации власти и приблизило крушение империи. Временное правительство , образованное после Февральской революции 1917 , наделило З. всей полнотой власти на местах, ввело земские учреждения еще в 19 губерниях и областях, учредило волостные З. — низшие органы местного самоуправления. После Октябрьской революции 1917 и роспуска Учредительного собрания началась ликвидация З. и передача их функций местным советам. Большинство земских учреждений было ликвидировано к лету 1918, остальные прекратили свое существование в конце Гражданской войны.

Лит.: Абрамов В. Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996; Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. В 4 т. СПб., 1909—1911; Герасименко Г. А. История земского самоуправления. Саратов, 2003; Земское самоуправление в России. 1864—1918. Кн. 1—2. М., 2005; Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России. М., 1993.