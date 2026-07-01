ЗЕМСТВА

ЗЕМСТВА - в Рос­сии уезд­ные и гу­берн­ские рас­по­ря­дительные и ис­пол­нительные ор­га­ны ме­ст­но­го все­со­слов­но­го са­мо­управ­ле­ния.

Вве­де­ны зем­ской ре­фор­мой 1864 года в 34 гу­бер­ни­ях: в 1865 году - в Во­ро­неж­ской, Ка­зан­ской, Ка­луж­ской, Ко­ст­ром­ской, Кур­ской, Мо­с­ков­ской, Ни­же­го­род­ской, Нов­го­род­ской, Са­мар­ской, Санкт-Пе­тер­бург­ской, Пен­зен­ской, Пол­тав­ской, Псков­ской, Ря­зан­ской, Там­бов­ской, Харь­ков­ской, Хер­сон­ской, Чер­ни­гов­ской, Яро­слав­ской; в 1866 году - во Вла­ди­мир­ской, Ека­те­ри­но­слав­ской, Ор­лов­ской, Са­ра­тов­ской, Сим­бир­ской, Смо­лен­ской, Твер­ской, Туль­ской и Тав­ри­че­ской; в 1867 году - в Вят­ской и Оло­нец­кой; в 1869 году - в Бес­са­раб­ской; в 1870 году - в Во­ло­год­ской и Перм­ской; в 1875 году - в Уфим­ской. В 1875-1882 земства су­щест­во­ва­ли в Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го. В 1906 году соз­да­ны в Ви­теб­ской, Во­лын­ской, Ки­ев­ской, Мин­ской, Мо­ги­лёв­ской и По­доль­ской, в 1913 году - в Ас­т­ра­хан­ской, Орен­бург­ской и Став­ро­поль­ской гу­бер­ни­ях. К 1916 году зем­ские уч­ре­ж­де­ния дей­ст­во­ва­ли в 43 из 94 гу­бер­ний и об­лас­тей Рос­сии; их дея­тель­но­стью бы­ло ох­ва­че­но 110 млн. человек из 172 млн. человек. Земства са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­ля­ли главные на­прав­ле­ния сво­ей дея­тель­но­сти (за ис­клю­че­ни­ем вы­пол­не­ния ря­да обя­зательных по­вин­но­стей - строи­тель­ст­ва и со­дер­жа­ния до­рог, со­дер­жа­ния не­ко­то­рых государственных уч­реж­де­ний и др.). Они под­ле­жа­ли кон­тро­лю со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва, уси­лен­но­му Зем­ским по­ло­же­ни­ем 1890 года. Осо­бый раз­мах дея­тель­ность земства при­об­ре­ла с 1890-х годов.

В земства по­дав­ляю­ще­го боль­шин­ст­ва гу­бер­ний пре­об­ла­да­ло (осо­бен­но с вве­де­ни­ем в дей­ст­вие Зем­ско­го по­ло­же­ния 1890 года) дво­рян­ст­во. Там, где дво­рян­ское зем­ле­вла­де­ние прак­ти­че­ски от­сут­ст­во­ва­ло (например, в Вят­ской, Во­ло­год­ской, Оло­нец­кой и Перм­ской гу­бер­ни­ях), со­став зем­ских со­б­ра­ний был пре­имущественно кре­сть­ян­ским.

К серь­ёз­ным из­ме­не­ни­ям в со­ци­аль­ном со­ста­ве земств и их струк­ту­ре долж­ны бы­ли при­вес­ти ре­фор­мы ме­ст­но­го са­моуправ­ле­ния, про­ек­ты ко­то­рых бы­ли раз­ра­бо­та­ны под руководством П. А. Сто­лы­пи­на, а так­же в Министерстве внутренних дел в 1914 году. Они пред­пола­га­ли соз­да­ние во­ло­ст­ных земств, ли­к­ви­да­цию со­слов­но­го раз­де­ле­ния ку­рий при вы­бо­ре зем­ских глас­ных, по­ни­же­ние иму­щественного цен­за вдвое и др., но не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны.

Зем­ские фи­нан­сы

Важ­ным фак­то­ром са­мо­стоя­тель­но­сти земств бы­ло то, что они са­ми фор­ми­ро­ва­ли свой бюд­жет. Его ос­но­ву со­став­ля­ли до­хо­ды от на­ло­го­об­ло­же­ния не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва (главным образом зе­мель и ле­сов: во второй половине XIX века в боль­шин­ст­ве земств та­кие по­сту­п­ле­ния со­став­ля­ли 2/3 и бо­лее их бюд­же­та), сви­де­тельств и па­тен­тов на тор­го­во-промышленные за­ве­де­ния. В начале XX века до­ля на­ло­гов с тор­го­во-промышленных за­ве­де­ний в бюд­же­тах земств ста­ла рас­ти; наи­бо­лее круп­ны­ми бы­ли по­сту­п­ле­ния от та­ких на­ло­гов в Московской, Ека­те­ри­но­слав­ской и Вла­ди­мир­ской гу­бер­ни­ях. В 1913 году в Цен­траль­но­про­мыш­лен­ном рай­оне до­хо­ды от об­ло­же­ния фаб­рик, за­во­дов и го­род­ско­го не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва со­став­ля­ли около 25% все­го бюд­же­та земств этих гу­бер­ний, а в Цен­траль­но­чер­но­зём­ном рай­оне - около 10%. Земства по­лу­ча­ли так­же до­хо­ды от экс­плуа­та­ции собственного не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва и промышленных пред­при­ятий, про­цен­ты с при­над­ле­жав­ших земствам ка­пи­та­лов и др. Земства так­же поль­зо­ва­лись пра­вом об­ла­гать на­се­ле­ние ря­дом пря­мых на­ло­гов. Раз­ви­тие сис­те­мы зем­ско­го на­ло­го­об­ло­же­ния спо­соб­ст­во­ва­ло воз­ник­но­ве­нию и со­вер­шен­ст­во­ва­нию зем­ской ста­ти­сти­ки.

В пе­ри­од ин­ду­ст­риа­ли­за­ции конца XIX - начала XX веков на­блю­дал­ся ус­ко­рен­ный рост зем­ских бюд­же­тов. За 1890-1914 годы бюд­же­ты земств 34 гу­бер­ний уве­ли­чи­лись бо­лее чем в 5 раз (за 1906-1914 годы в 2 ра­за). С начала XX века пра­ви­тель­ст­во ста­ло вы­да­вать земствам суб­си­дии (пер­во­на­чаль­но не­боль­шие), с 1908 года земства ста­ли по­лу­чать суб­си­дии на вве­де­ние все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния, раз­ви­тие аг­ро­но­мической по­мо­щи на­се­ле­нию и др.; в 1913 году они со­став­ля­ли 18% об­ще­го бюд­же­та земств центральных гу­бер­ний Ев­ропейской Рос­сии. Кро­ме то­го, земства по­лу­ча­ли от пра­ви­тель­ст­ва зна­чительные це­ле­вые кре­ди­ты и по­со­бия на строи­тель­ст­во школ, уст­рой­ст­во сельскохозяйственных опыт­ных стан­ций, борь­бу с эпи­де­мия­ми, от­кры­тие боль­ниц и т. д.

Пер­во­на­чаль­но свои основные сред­ст­ва земства тра­ти­ли на вы­пол­не­ние обя­за­тель­ных по­вин­но­стей (в 1893 году рас­хо­ды земств 30 гу­бер­ний на эти це­ли со­ста­ви­ли 12,1 млн. рублей, или около 82% всех рас­хо­дов), ос­таль­ная часть средств шла на вы­пол­не­ние не­обя­за­тель­ных по­вин­но­стей. За­тем со­от­но­ше­ние из­ме­ни­лось. В 1914 году сме­та земств 43 гу­бер­ний со­ста­ви­ла 346,6 млн. рублей [наи­боль­шей она бы­ла в земстве Харь­ков­ской губернии (18,1 млн. рублей), наи­мень­шей - в земстве Ас­т­ра­хан­ской губернии (2,65 млн. рублей)].

Раз­ви­тие на­род­но­го об­ра­зо­ва­ния с конца XIX века бы­ло наи­бо­лее при­ори­тет­ной сфе­рой дея­тель­но­сти земств. В ней земства со­сре­до­то­чи­ли свои уси­лия на раз­ви­тии на­чаль­ной сель­ской (т. н. зем­ской) шко­лы. С конца 1860-х годов уча­стие земств в народном об­ра­зо­ва­нии вы­ра­жа­лось в под­го­тов­ке учи­те­лей для на­чаль­ных школ и вы­пла­те им (пол­но­стью или час­тич­но) жа­ло­ва­нья (про­чие рас­хо­ды про­из­во­ди­ли кре­сть­ян­ские об­щи­ны). Пер­вые специальные учеб­ные за­ве­де­ния (учи­тель­ские се­ми­на­рии) от­кры­ты Ря­зан­ским и Нов­го­род­ским (1869 год), Мос­ков­ским и Ка­зан­ским (1871 год) гу­берн­ски­ми земствами. Все­го в 1869-1873 годах земства уч­ре­ди­ли 12 учи­тель­ских се­ми­на­рий. В 1870-х годах земства 16 гу­бер­ний вы­пла­чи­вали по­со­бия учи­тель­ским се­ми­на­ри­ям Министерства народного про­све­ще­ния.

Земства со­дер­жа­ли сво­их сти­пен­диа­тов в государственных учи­тель­ских се­ми­на­ри­ях. С це­лью по­вы­ше­ния профессиональной под­го­тов­ки учи­те­лей земства уст­раи­ва­ли для них пе­да­го­гические кур­сы, со­зы­ва­ли съез­ды учи­те­лей (в 1885 году - конце 1890-х годов не со­зы­ва­лись из-за за­пре­та пра­ви­тель­ст­ва). По­сте­пен­но земства рас­ши­ря­ли своё уча­стие в со­дер­жа­нии школ, обес­пе­чи­ва­ли их учеб­ны­ми по­со­бия­ми, не­ко­то­рые земства оп­ла­чи­ва­ли зав­тра­ки уча­щих­ся, при­об­ре­та­ли для них тё­п­лую оде­ж­ду и обувь. В середине 1890-х годов земства раз­ви­ли ак­тив­ную дея­тель­ность по строи­тель­ст­ву, а так­же ка­пи­таль­но­му ре­мон­ту школь­ных зда­ний, в 1908 году, ис­поль­зуя це­ле­вые суб­си­дии пра­ви­тель­ст­ва, при­сту­пи­ли к пол­но­му ос­во­бо­ж­де­нию сель­ских об­ществ от рас­хо­дов на со­дер­жание школ.

Со­глас­но По­ло­же­нию о на­чаль­ных на­род­ных учи­ли­щах 1874 года, административными и учеб­но-вос­пи­тательными во­про­са­ми зем­ских школ ве­да­ли ин­спек­то­ра народных учи­лищ и учи­лищ­ные со­ве­ты (в их со­став вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли земств), а земства пред­став­ля­ли им сво­их кан­ди­да­тов на ут­вер­жде­ние в учи­тель­ских долж­но­стях; од­на­ко во мно­гих слу­ча­ях фак­ти­че­ски зем­ски­ми шко­ла­ми ру­ко­во­ди­ли зем­ские упра­вы . Земства до­би­ва­лись рас­ши­ре­ния сво­его пред­ста­ви­тель­ст­ва в учи­лищ­ных со­ве­тах и уча­стия в вы­ра­бот­ке про­грамм обу­че­ния. В 1890-х годах в 23 гу­берн­ских земствах соз­да­ны школь­ные ко­мис­сии (из зем­ских глас­ных, зем­ских слу­жа­щих и вы­бор­ных пред­ста­ви­те­лей от учи­те­лей); их ис­пол­нительными ор­га­на­ми бы­ли от­де­лы или бю­ро при зем­ских упра­вах.

Зем­ские шко­лы, за не­боль­ши­ми ис­клю­че­ния­ми, бы­ли бес­плат­ны­ми. Пер­во­на­чаль­но в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве зем­ских школ курс обу­че­ния длил­ся 3 го­да (за­ня­тия с тре­мя от­де­ле­ния­ми уча­щих­ся, как пра­ви­ло, вёл один учи­тель, ре­же - два), в ос­таль­ных - 4 го­да (ра­бо­та­ли главным образом два учи­те­ля). До­ля школ с 4-лет­ним кур­сом обу­че­ния уве­ли­чи­валась и к 1911 году со­ста­ви­ла по­ло­ви­ну от все­го чис­ла зем­ских школ. В зем­ских шко­лах пре­по­да­ва­лись За­кон Бо­жий (за­ня­тия по это­му пред­ме­ту обыч­но вёл при­ход­ской свя­щен­ник), русский язык, ариф­ме­ти­ка и чис­то­пи­са­ние. Не­ко­то­рые учи­те­ля до­би­ва­лись вклю­че­ния в их про­грам­му кур­сов по ис­то­рии, гео­гра­фии и ес­те­ст­во­зна­нию (био­ло­гии). В це­лом обу­че­ние в зем­ских шко­лах ве­лось на бо­лее вы­со­ком уров­не, чем в цер­ков­но-при­ход­ских шко­лах - на­чаль­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях дру­го­го, наи­бо­лее рас­про­стра­нён­но­го, ти­па.

С начала 1870-х годов земства не­од­но­крат­но хо­да­тай­ст­во­ва­ли пе­ред пра­ви­тель­ст­вом о вве­де­нии все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния (к 1907 году по­да­но 119 та­ких хо­да­тайств). Прак­тические ша­ги в этом на­прав­ле­нии го­су­дар­ст­во пред­при­ня­ло в начале XX века: за 1907-1914 годы государственные рас­хо­ды на на­чаль­ное обу­че­ние, б. ч. ко­то­рых по­сту­па­ла в земства, вы­рос­ли в 7 раз (с 7 до 49 млн. рублей. В 1907-1912 годах земства от­кры­ли в на­чаль­ных учи­ли­щах около 27 тыс. но­вых т. н. ком­плек­тов (1 учи­тель и 50 учащихся). В 1910 году су­ще­ст­во­ва­ло около 28 тыс. зем­ских школ, где обу­ча­лось 1,8 млн. де­тей и ра­бо­та­ло 30 тыс. учи­те­лей; в 1916 году ко­ли­че­ст­во зем­ских школ дос­тиг­ло 45,7 тыс., в них бы­ло 3,3 млн.учащихся и 80 тыс. учи­те­лей.

С 1870-х годов земства соз­да­ва­ли про­фес­сио­наль­ные (ре­мес­лен­ные и сельскохозяйственные) на­чаль­ные и сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния со сро­ком обу­че­ния 3-5 лет. В 1884-1903 годах земства от­кры­ли 48 сельскохозяйственных школ со сро­ком обу­че­ния 3 го­да. Земства суб­си­ди­ро­ва­ли государственные и ча­ст­ные сред­ние шко­лы - жен­ские и муж­ские гим­на­зии, ре­аль­ные и тех­нические учи­ли­ща; рас­хо­ды земств на эти це­ли за 1906-1914 годах в центральных гу­бер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии уве­ли­чи­лись поч­ти на­по­ло­ви­ну (например, в Ко­ст­ром­ской губернии - с 52 до 143 тыс. рублей в год). Земства от­кры­ва­ли соб­ст­вен­ные сред­ние шко­лы, ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­ли (осо­бен­но во Вла­ди­мир­ской, Во­ро­неж­ской, Ко­ст­ром­ской и Кур­ской гу­бер­ни­ях) вы­да­чу сти­пен­дий уча­щим­ся сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний.

В ус­ло­ви­ях бур­но­го рос­та коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния в начале XX века земства ока­зы­ва­ли со­дей­ст­вие раз­ви­тию коо­пе­ра­ции. Для фи­нан­си­ро­ва­ния коо­пера­тив­ных ор­га­ни­за­ций земства уч­ре­ж­да­ли зем­ские кас­сы мел­ко­го кре­ди­та. К началу 1913 года та­кие кас­сы бы­ли соз­да­ны 15 гу­берн­ски­ми и 133 уезд­ны­ми земствами (об­щий ка­пи­тал около 50 млн. рублей), к на­ча­лу Первой ми­ро­вой вой­ны - по­ло­ви­ной всех земств стра­ны. Земства про­во­ди­ли ин­ст­рук­ти­ро­ва­ние, ста­ти­стические об­сле­до­ва­ния коо­пе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций, уст­раи­ва­ли коо­пе­ра­тив­ные съез­ды и кур­сы, при­вле­ка­ли коо­пе­ра­ти­вы к про­ве­де­нию различных эко­но­мических и куль­тур­но-про­све­тительских ме­ро­прия­тий.

Земства спо­соб­ст­во­ва­ли со­хра­не­нию и раз­ви­тию кус­тар­ных про­мы­слов, пре­дос­тав­ляя кус­та­рям за­ка­зы, кре­ди­ты, снаб­жая их сырь­ём, ор­га­ни­зо­вы­вая сбыт их про­дук­ции. Боль­ших ус­пе­хов в этом дос­тиг­ли Мо­сков­ское (ока­зы­ва­ло в пер­вую оче­редь со­дей­ст­вие ху­дожественным про­мыс­лам) и Вла­ди­мир­ское гу­берн­ские земства. Кро­ме то­го, земства при­гла­ша­ли ин­ст­рук­то­ров по различным ви­дам кус­тар­ных про­мы­слов и от­кры­ва­ли учеб­ные мас­тер­ские и шко­лы (в 1914 году в Пол­тав­ской губернии их на­счи­ты­ва­лось около 90, в Вят­ской губернии - 70).

В сфе­ре об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния земства за­ни­ма­лись де­ла­ми, ра­нее под­ве­дом­ст­вен­ны­ми при­ка­зам об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния: гу­берн­ские земства со­дер­жа­ли за­ве­де­ния для ду­шев­но­боль­ных (в 1908 году в них ле­чи­лись около 48 тыс. человек), до­ма си­рот и шко­лы для них, гос­пи­та­ли, бо­га­дель­ни. Земства уст­раи­ва­ли при­юты для под­ки­ды­шей и сле­пых, дет­ские яс­ли на пе­ри­од по­ле­вых ра­бот, ноч­леж­ные до­ма при шко­лах для де­тей из уда­лён­ных се­ле­ний. Боль­шое вни­ма­ние этой ра­бо­те уде­ля­ли земства Ни­же­го­род­ской и Ко­ст­ром­ской гу­бер­ний. Земства так­же ока­зы­ва­ли еди­но­вре­мен­ную по­мощь на­се­ле­нию, по­стра­дав­ше­му в ре­зуль­та­те сти­хий­ных бед­ст­вий. В Первую ми­ро­вую вой­ну при­зре­ние си­рот, ока­за­ние по­мо­щи ин­ва­ли­дам, бе­жен­цам и семь­ям фрон­то­ви­ков ста­ло од­ним из главных на­прав­ле­ний ра­бо­ты земств.

Земства за­ни­ма­лись стра­хо­ва­ни­ем иму­ще­ст­ва. Оно бы­ст­ро раз­ви­ва­лось по­сле соз­да­ния в начале 1890-х годов ин­сти­ту­та зем­ских стра­хо­вых аген­тов. К 1914 году земства име­ли эф­фек­тив­ные стра­хо­вые ор­га­ни­за­ции, дея­тель­ность ко­то­рых рас­про­ст­ра­ня­лась прак­ти­че­ски на всё на­се­ле­ние «зем­ских» гу­бер­ний. Ус­ло­вия стра­хо­ва­ния ус­та­нав­ли­ва­ли гу­берн­ские зем­ские со­бра­ния. Главный вид стра­хо­ва­ния - стра­хо­ва­ние строе­ний от ог­ня; оно бы­ло обя­за­тель­ным для кре­сть­ян­ско­го на­се­ле­ния. Земства так­же про­во­ди­ли доб­ро­воль­ное стра­хо­ва­ние дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва от ог­ня (сельскохозяйственных про­дук­тов и ин­вен­та­ря, до­маш­не­го иму­ще­ст­ва), прак­ти­ко­ва­ли доб­ро­воль­ное стра­хо­ва­ние ско­та, стра­хо­ва­ние по­се­вов от гра­до­би­тия. С 1902 года земства поль­зо­ва­лись пра­вом за­клю­чать меж­ду со­бой до­го­во­ры пе­ре­ст­ра­хо­ва­ния.

Зем­ские слу­жа­щие

Ис­то­рия земств тес­ней­шим об­ра­зом свя­за­на с ис­то­ри­ей бла­го­род­но­го и са­мо­от­вер­жен­но­го тру­да сель­ской ин­тел­ли­ген­ции, на­хо­див­шей­ся на зем­ской служ­бе (име­но­ва­лась «треть­им эле­мен­том»), пре­ж­де все­го зем­ских учи­те­лей и вра­чей. В 1890-е годы на­счи­ты­ва­лось 65-70 тыс. зем­ских слу­жа­щих. В начале XX века в свя­зи с ус­лож­не­ни­ем и рас­ши­ре­ни­ем мас­шта­бов дея­тель­но­сти земств чис­лен­ность и роль «третье­го эле­мен­та» су­ще­ст­вен­но вы­рос­ли. В земстве Московской губернии в 1905 году на­счи­ты­ва­лось 2259 слу­жа­щих, в 1916 - 4477 слу­жа­щих. В 1911 году в ста­ти­стических бю­ро земств ра­бо­та­ло около 800 ста­ти­сти­ков. Не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли «третье­го эле­мен­та» (например, ста­ти­стик Н. Ф. Ан­нен­ский, Б. Б. Ве­се­лов­ский) бы­ли вид­ны­ми учё­ны­ми и об­щественными дея­те­ля­ми. Многие слу­жа­щие земств ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в дея­тель­но­сти ВЭО, Общества русских вра­чей в па­мять Н. И. Пи­ро­го­ва и др. об­щественных ор­га­ни­за­ций.

От­но­ше­ния ме­ж­ду зем­ст­ва­ми и ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей

Вско­ре по­сле сво­его соз­да­ния мно­гие земства ста­ли оп­ло­том ли­бе­раль­ных на­строе­ний в Рос­сии (смотрите Зем­ское дви­же­ние). При об­су­ж­де­нии хо­зяйственных проб­лем земства не­ред­ко за­тра­ги­ва­ли во­прос о ре­фор­ми­ро­ва­нии по­ли­тической сис­те­мы, соз­да­нии все­российского пред­ста­ви­тель­но­го за­ко­но­со­ве­щательного или за­ко­но­дательного ор­га­на, что вы­хо­ди­ло за пре­де­лы ком­пе­тен­ции земств и по­ро­ж­да­ло кон­флик­ты ме­ж­ду ни­ми и ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Так, в 1867 году рас­пу­ще­ны Санкт-Пе­тербургское гу­берн­ское зем­ское со­б­ра­ние и уезд­ные зем­ские упра­вы этой гу­бер­нии за «воз­бу­ж­де­ние не­до­ве­рия к пра­ви­тель­ст­ву» и не­под­чи­не­ние за­ко­ну, ог­ра­ни­чи­вав­ше­му пра­ва земств об­ла­гать на­ло­га­ми тор­го­во-промышленных пред­при­ятия; председатель гу­берн­ской упра­вы Н. Ф. Кру­зе со­слан, председатель гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния граф А. П. Шу­ва­лов вы­слан за гра­ни­цу (дея­тель­ность земств этой гу­бер­нии во­зоб­но­ви­лась че­рез пол­го­да).

С 1867 года из­да­ния земств ока­за­лись под цен­зур­ным кон­тро­лем гу­бер­на­то­ров. В 1879 году гу­бер­на­то­ры по­лу­чи­ли пра­во не ут­вер­ждать зем­ских слу­жа­щих в их долж­но­стях в слу­чае их «нрав­ст­вен­ной и по­ли­ти­че­ской не­бла­го­на­дёж­но­сти».

Выс­ший над­зор за ра­бо­той земств осу­ще­ст­в­лял Се­нат, ко­то­рый иг­рал в це­лом ста­би­ли­зи­рую­щую роль во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду земствами и ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Се­нат не­од­но­крат­но за­щи­щал пра­во земств на­прав­лять свои хо­да­тай­ст­ва пра­ви­тель­ст­ву. В 1865-1884 годах земства воз­бу­ди­ли пе­ред пра­ви­тель­ст­вом 2623 хо­да­тай­ст­ва, из ко­то­рых 48% бы­ли удов­ле­тво­ре­ны.

Кон­фрон­та­ция земств и вла­сти дос­тиг­ла пи­ка в начале 1900-х годов. Пра­ви­тель­ст­во пре­пят­ст­во­ва­ло соз­да­нию об­ще­зем­ской ор­га­ни­за­ции, в 1901 году со­труд­ни­че­ст­во ме­ж­ду земствами по­став­ле­но под кон­троль гу­бер­на­то­ров. Что­бы обой­ти это ог­ра­ни­че­ние, зем­цы ис­поль­зо­ва­ли для об­су­ж­де­ния об­ще­зем­ских во­про­сов профессиональных съез­ды вра­чей, аг­ро­но­мов, ста­ти­сти­ков и учи­те­лей. Сре­ди них бы­ли по­пу­ляр­ны не­она­род­ни­че­ские и со­циа­ли­стические идеи. В конце XIX - начале XX веков бы­ло свыше 70 слу­ча­ев от­ка­за со сто­ро­ны ад­ми­ни­ст­ра­ции ут­вер­дить вновь из­бран­ных пред­се­да­те­лей и чле­нов зем­ских управ в их долж­но­стях. Ши­ро­кий ре­зо­нанс по­лу­чил от­каз министра внутренних дел В. К. Пле­ве ут­вер­дить в 1904 году в долж­но­сти председателя Московской гу­берн­ской зем­ской упра­вы ли­де­ра уме­рен­но­го кры­ла зем­ско­го дви­же­ния Д. Н. Ши­по­ва. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов ряд ли­бе­раль­ных зем­цев (сре­ди них председатель Туль­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы Г. Е. Львов и председатель Ков­ров­ской уезд­ной зем­ской упра­вы Н. П. Му­ра­тов, оба - ка­де­ты) бы­ли сня­ты со сво­их по­стов гу­бер­на­то­ра­ми.

С 1906 года на­блю­дал­ся спад оп­по­зи­ци­он­ных на­строе­ний сре­ди зем­цев, мно­гие из ко­то­рых бы­ли удов­ле­тво­ре­ны Ма­нифе­стом 17 ок­тяб­ря 1905 года. Ес­ли до 1905 года в зем­ских упра­вах пре­об­ла­да­ли ли­бе­ра­лы, то по­сле зем­ских вы­бо­ров 1906-1907 годах в ру­ко­во­дстве земств рас­про­стра­ни­лись кон­сер­ва­тив­ные на­строе­ния. В 1905 году из 34 пред­седа­те­лей гу­берн­ских зем­ских управ бы­ло 15 ка­де­тов, 6 про­грес­си­стов, 13 ок­тяб­ри­стов и ни од­но­го пра­во­го, в 1906 году (по­сле пе­ре­вы­бо­ров) - 1 ка­дет и 3 про­грес­си­ста, 19 ок­тяб­ри­стов и 11 пра­вых. Из­ме­не­ния в со­ста­ве земств спо­соб­ст­во­ва­ли ус­та­нов­ле­нию бо­лее кон­ст­рук­тив­ных от­но­ше­ний с ор­га­на­ми вла­сти, хо­тя кон­фрон­та­ция ме­ж­ду земствами и ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей не ис­чез­ла.

В Первую ми­ро­вую вой­ну 1914-1918 годах ра­бо­та земств су­ще­ст­вен­но ос­лож­ни­лась, в ре­зуль­та­те мо­би­ли­за­ций со­став зем­ских слу­жа­щих со­кра­тил­ся к концу 1916 года поч­ти на треть. Для ока­за­ния по­мо­щи ра­не­ным гу­берн­ские земства соз­да­ли Зем­ский со­юз, ко­то­рый совместно с Сою­зом го­ро­дов в 1915 году уч­ре­дил Зем­гор, за­ни­мав­ший­ся снаб­же­ни­ем ар­мии сна­ря­же­ни­ем и воо­ру­же­ни­ем. Сре­ди зем­ских глас­ных в тот пе­ри­од вновь по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние оп­по­зи­ци­он­ные, ли­бе­раль­ные, на­строе­ния, вы­рос­ло влия­ние ка­де­тов. Оп­по­зи­ци­он­ная дея­тель­ность земств спо­соб­ст­во­ва­ла дис­кре­ди­та­ции вла­сти и при­бли­жа­ла кру­ше­ние Российской им­пе­рии.

Временное пра­ви­тель­ст­во, воз­ник­шее по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года, рас­смат­ри­ва­ло земства как свою опо­ру на мес­тах. От­стра­нив от вла­сти преж­ний административный ап­па­рат, оно на­зна­чи­ло пред­се­да­те­лей гу­берн­ских и уезд­ных зем­ских управ свои­ми гу­берн­ски­ми и уезд­ны­ми ко­мис­са­ра­ми, на­де­ли­ло земства всей пол­но­той вла­сти на мес­тах, под­чи­ни­ло им вновь соз­дан­ную ми­ли­цию. Земства бы­ли вве­де­ны прак­ти­че­ски на всей тер­ри­то­рии Рос­сии, кро­ме северных ме­ст­но­стей с низ­кой плот­но­стью на­се­ле­ния, а так­же ка­зачь­их рай­онов (од­на­ко бы­ло вве­де­но в За­бай­каль­ской области, где рас­по­ла­га­лось За­бай­каль­ское ка­за­чье вой­ско). В гу­бер­ни­ях, где земства су­ще­ст­во­ва­ли до 1917 года, вве­де­ны во­ло­ст­ные земства. Со­стоя­лись пря­мые все­об­щие рав­ные и тай­ные вы­бо­ры во­ло­ст­ных и уезд­ных глас­ных. Земствам бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во вво­дить но­вые сбо­ры с на­се­ле­ния.

В пер­вые ме­ся­цы по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года не­ко­то­рые земства от­кры­то вы­сту­пи­ли про­тив советской вла­сти, дру­гие всту­пи­ли в коа­ли­цию с ме­ст­ны­ми со­ве­та­ми. Ли­к­ви­да­ция земств и пе­ре­да­ча их функ­ций ме­ст­ным со­ве­там (ко­то­рые при об­ра­зо­ва­нии сво­их от­де­лов ис­поль­зо­ва­ли ап­па­рат земств) на­ча­лась по­сле рос­пус­ка Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. Боль­шин­ст­во земств ли­к­ви­ди­ро­ва­но к ле­ту 1918 года, окон­ча­тель­но они пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние в кон­це Гражданской вой­ны 1917-1922 годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)