ЗЕМСТВА
ЗЕМСТВА - в России уездные и губернские распорядительные и исполнительные органы местного всесословного самоуправления.
Введены земской реформой 1864 года в 34 губерниях: в 1865 году - в Воронежской, Казанской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Санкт-Петербургской, Пензенской, Полтавской, Псковской, Рязанской, Тамбовской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Ярославской; в 1866 году - во Владимирской, Екатеринославской, Орловской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Тверской, Тульской и Таврической; в 1867 году - в Вятской и Олонецкой; в 1869 году - в Бессарабской; в 1870 году - в Вологодской и Пермской; в 1875 году - в Уфимской. В 1875-1882 земства существовали в Области войска Донского. В 1906 году созданы в Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилёвской и Подольской, в 1913 году - в Астраханской, Оренбургской и Ставропольской губерниях. К 1916 году земские учреждения действовали в 43 из 94 губерний и областей России; их деятельностью было охвачено 110 млн. человек из 172 млн. человек. Земства самостоятельно определяли главные направления своей деятельности (за исключением выполнения ряда обязательных повинностей - строительства и содержания дорог, содержания некоторых государственных учреждений и др.). Они подлежали контролю со стороны государства, усиленному Земским положением 1890 года. Особый размах деятельность земства приобрела с 1890-х годов.
В земства подавляющего большинства губерний преобладало (особенно с введением в действие Земского положения 1890 года) дворянство. Там, где дворянское землевладение практически отсутствовало (например, в Вятской, Вологодской, Олонецкой и Пермской губерниях), состав земских собраний был преимущественно крестьянским.
К серьёзным изменениям в социальном составе земств и их структуре должны были привести реформы местного самоуправления, проекты которых были разработаны под руководством П. А. Столыпина, а также в Министерстве внутренних дел в 1914 году. Они предполагали создание волостных земств, ликвидацию сословного разделения курий при выборе земских гласных, понижение имущественного ценза вдвое и др., но не были реализованы.
Земские финансы
Важным фактором самостоятельности земств было то, что они сами формировали свой бюджет. Его основу составляли доходы от налогообложения недвижимого имущества (главным образом земель и лесов: во второй половине XIX века в большинстве земств такие поступления составляли 2/3 и более их бюджета), свидетельств и патентов на торгово-промышленные заведения. В начале XX века доля налогов с торгово-промышленных заведений в бюджетах земств стала расти; наиболее крупными были поступления от таких налогов в Московской, Екатеринославской и Владимирской губерниях. В 1913 году в Центральнопромышленном районе доходы от обложения фабрик, заводов и городского недвижимого имущества составляли около 25% всего бюджета земств этих губерний, а в Центральночернозёмном районе - около 10%. Земства получали также доходы от эксплуатации собственного недвижимого имущества и промышленных предприятий, проценты с принадлежавших земствам капиталов и др. Земства также пользовались правом облагать население рядом прямых налогов. Развитие системы земского налогообложения способствовало возникновению и совершенствованию земской статистики.
В период индустриализации конца XIX - начала XX веков наблюдался ускоренный рост земских бюджетов. За 1890-1914 годы бюджеты земств 34 губерний увеличились более чем в 5 раз (за 1906-1914 годы в 2 раза). С начала XX века правительство стало выдавать земствам субсидии (первоначально небольшие), с 1908 года земства стали получать субсидии на введение всеобщего начального обучения, развитие агрономической помощи населению и др.; в 1913 году они составляли 18% общего бюджета земств центральных губерний Европейской России. Кроме того, земства получали от правительства значительные целевые кредиты и пособия на строительство школ, устройство сельскохозяйственных опытных станций, борьбу с эпидемиями, открытие больниц и т. д.
Первоначально свои основные средства земства тратили на выполнение обязательных повинностей (в 1893 году расходы земств 30 губерний на эти цели составили 12,1 млн. рублей, или около 82% всех расходов), остальная часть средств шла на выполнение необязательных повинностей. Затем соотношение изменилось. В 1914 году смета земств 43 губерний составила 346,6 млн. рублей [наибольшей она была в земстве Харьковской губернии (18,1 млн. рублей), наименьшей - в земстве Астраханской губернии (2,65 млн. рублей)].
Развитие народного образования с конца XIX века было наиболее приоритетной сферой деятельности земств. В ней земства сосредоточили свои усилия на развитии начальной сельской (т. н. земской) школы. С конца 1860-х годов участие земств в народном образовании выражалось в подготовке учителей для начальных школ и выплате им (полностью или частично) жалованья (прочие расходы производили крестьянские общины). Первые специальные учебные заведения (учительские семинарии) открыты Рязанским и Новгородским (1869 год), Московским и Казанским (1871 год) губернскими земствами. Всего в 1869-1873 годах земства учредили 12 учительских семинарий. В 1870-х годах земства 16 губерний выплачивали пособия учительским семинариям Министерства народного просвещения.
Земства содержали своих стипендиатов в государственных учительских семинариях. С целью повышения профессиональной подготовки учителей земства устраивали для них педагогические курсы, созывали съезды учителей (в 1885 году - конце 1890-х годов не созывались из-за запрета правительства). Постепенно земства расширяли своё участие в содержании школ, обеспечивали их учебными пособиями, некоторые земства оплачивали завтраки учащихся, приобретали для них тёплую одежду и обувь. В середине 1890-х годов земства развили активную деятельность по строительству, а также капитальному ремонту школьных зданий, в 1908 году, используя целевые субсидии правительства, приступили к полному освобождению сельских обществ от расходов на содержание школ.
Согласно Положению о начальных народных училищах 1874 года, административными и учебно-воспитательными вопросами земских школ ведали инспектора народных училищ и училищные советы (в их состав входили представители земств), а земства представляли им своих кандидатов на утверждение в учительских должностях; однако во многих случаях фактически земскими школами руководили земские управы. Земства добивались расширения своего представительства в училищных советах и участия в выработке программ обучения. В 1890-х годах в 23 губернских земствах созданы школьные комиссии (из земских гласных, земских служащих и выборных представителей от учителей); их исполнительными органами были отделы или бюро при земских управах.
Земские школы, за небольшими исключениями, были бесплатными. Первоначально в подавляющем большинстве земских школ курс обучения длился 3 года (занятия с тремя отделениями учащихся, как правило, вёл один учитель, реже - два), в остальных - 4 года (работали главным образом два учителя). Доля школ с 4-летним курсом обучения увеличивалась и к 1911 году составила половину от всего числа земских школ. В земских школах преподавались Закон Божий (занятия по этому предмету обычно вёл приходской священник), русский язык, арифметика и чистописание. Некоторые учителя добивались включения в их программу курсов по истории, географии и естествознанию (биологии). В целом обучение в земских школах велось на более высоком уровне, чем в церковно-приходских школах - начальных учебных заведениях другого, наиболее распространённого, типа.
С начала 1870-х годов земства неоднократно ходатайствовали перед правительством о введении всеобщего начального обучения (к 1907 году подано 119 таких ходатайств). Практические шаги в этом направлении государство предприняло в начале XX века: за 1907-1914 годы государственные расходы на начальное обучение, б. ч. которых поступала в земства, выросли в 7 раз (с 7 до 49 млн. рублей. В 1907-1912 годах земства открыли в начальных училищах около 27 тыс. новых т. н. комплектов (1 учитель и 50 учащихся). В 1910 году существовало около 28 тыс. земских школ, где обучалось 1,8 млн. детей и работало 30 тыс. учителей; в 1916 году количество земских школ достигло 45,7 тыс., в них было 3,3 млн.учащихся и 80 тыс. учителей.
С 1870-х годов земства создавали профессиональные (ремесленные и сельскохозяйственные) начальные и средние учебные заведения со сроком обучения 3-5 лет. В 1884-1903 годах земства открыли 48 сельскохозяйственных школ со сроком обучения 3 года. Земства субсидировали государственные и частные средние школы - женские и мужские гимназии, реальные и технические училища; расходы земств на эти цели за 1906-1914 годах в центральных губерниях Европейской России увеличились почти наполовину (например, в Костромской губернии - с 52 до 143 тыс. рублей в год). Земства открывали собственные средние школы, широко практиковали (особенно во Владимирской, Воронежской, Костромской и Курской губерниях) выдачу стипендий учащимся средних и высших учебных заведений.
В условиях бурного роста кооперативного движения в начале XX века земства оказывали содействие развитию кооперации. Для финансирования кооперативных организаций земства учреждали земские кассы мелкого кредита. К началу 1913 года такие кассы были созданы 15 губернскими и 133 уездными земствами (общий капитал около 50 млн. рублей), к началу Первой мировой войны - половиной всех земств страны. Земства проводили инструктирование, статистические обследования кооперативных организаций, устраивали кооперативные съезды и курсы, привлекали кооперативы к проведению различных экономических и культурно-просветительских мероприятий.
Земства способствовали сохранению и развитию кустарных промыслов, предоставляя кустарям заказы, кредиты, снабжая их сырьём, организовывая сбыт их продукции. Больших успехов в этом достигли Московское (оказывало в первую очередь содействие художественным промыслам) и Владимирское губернские земства. Кроме того, земства приглашали инструкторов по различным видам кустарных промыслов и открывали учебные мастерские и школы (в 1914 году в Полтавской губернии их насчитывалось около 90, в Вятской губернии - 70).
В сфере общественного призрения земства занимались делами, ранее подведомственными приказам общественного призрения: губернские земства содержали заведения для душевнобольных (в 1908 году в них лечились около 48 тыс. человек), дома сирот и школы для них, госпитали, богадельни. Земства устраивали приюты для подкидышей и слепых, детские ясли на период полевых работ, ночлежные дома при школах для детей из удалённых селений. Большое внимание этой работе уделяли земства Нижегородской и Костромской губерний. Земства также оказывали единовременную помощь населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий. В Первую мировую войну призрение сирот, оказание помощи инвалидам, беженцам и семьям фронтовиков стало одним из главных направлений работы земств.
Земства занимались страхованием имущества. Оно быстро развивалось после создания в начале 1890-х годов института земских страховых агентов. К 1914 году земства имели эффективные страховые организации, деятельность которых распространялась практически на всё население «земских» губерний. Условия страхования устанавливали губернские земские собрания. Главный вид страхования - страхование строений от огня; оно было обязательным для крестьянского населения. Земства также проводили добровольное страхование движимого имущества от огня (сельскохозяйственных продуктов и инвентаря, домашнего имущества), практиковали добровольное страхование скота, страхование посевов от градобития. С 1902 года земства пользовались правом заключать между собой договоры перестрахования.
Земские служащие
История земств теснейшим образом связана с историей благородного и самоотверженного труда сельской интеллигенции, находившейся на земской службе (именовалась «третьим элементом»), прежде всего земских учителей и врачей. В 1890-е годы насчитывалось 65-70 тыс. земских служащих. В начале XX века в связи с усложнением и расширением масштабов деятельности земств численность и роль «третьего элемента» существенно выросли. В земстве Московской губернии в 1905 году насчитывалось 2259 служащих, в 1916 - 4477 служащих. В 1911 году в статистических бюро земств работало около 800 статистиков. Некоторые представители «третьего элемента» (например, статистик Н. Ф. Анненский, Б. Б. Веселовский) были видными учёными и общественными деятелями. Многие служащие земств активно участвовали в деятельности ВЭО, Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова и др. общественных организаций.
Отношения между земствами и администрацией
Вскоре после своего создания многие земства стали оплотом либеральных настроений в России (смотрите Земское движение). При обсуждении хозяйственных проблем земства нередко затрагивали вопрос о реформировании политической системы, создании всероссийского представительного законосовещательного или законодательного органа, что выходило за пределы компетенции земств и порождало конфликты между ними и администрацией. Так, в 1867 году распущены Санкт-Петербургское губернское земское собрание и уездные земские управы этой губернии за «возбуждение недоверия к правительству» и неподчинение закону, ограничивавшему права земств облагать налогами торгово-промышленных предприятия; председатель губернской управы Н. Ф. Крузе сослан, председатель губернского земского собрания граф А. П. Шувалов выслан за границу (деятельность земств этой губернии возобновилась через полгода).
С 1867 года издания земств оказались под цензурным контролем губернаторов. В 1879 году губернаторы получили право не утверждать земских служащих в их должностях в случае их «нравственной и политической неблагонадёжности».
Высший надзор за работой земств осуществлял Сенат, который играл в целом стабилизирующую роль во взаимоотношениях между земствами и местной администрацией. Сенат неоднократно защищал право земств направлять свои ходатайства правительству. В 1865-1884 годах земства возбудили перед правительством 2623 ходатайства, из которых 48% были удовлетворены.
Конфронтация земств и власти достигла пика в начале 1900-х годов. Правительство препятствовало созданию общеземской организации, в 1901 году сотрудничество между земствами поставлено под контроль губернаторов. Чтобы обойти это ограничение, земцы использовали для обсуждения общеземских вопросов профессиональных съезды врачей, агрономов, статистиков и учителей. Среди них были популярны неонароднические и социалистические идеи. В конце XIX - начале XX веков было свыше 70 случаев отказа со стороны администрации утвердить вновь избранных председателей и членов земских управ в их должностях. Широкий резонанс получил отказ министра внутренних дел В. К. Плеве утвердить в 1904 году в должности председателя Московской губернской земской управы лидера умеренного крыла земского движения Д. Н. Шипова. В Революцию 1905-1907 годов ряд либеральных земцев (среди них председатель Тульской губернской земской управы Г. Е. Львов и председатель Ковровской уездной земской управы Н. П. Муратов, оба - кадеты) были сняты со своих постов губернаторами.
С 1906 года наблюдался спад оппозиционных настроений среди земцев, многие из которых были удовлетворены Манифестом 17 октября 1905 года. Если до 1905 года в земских управах преобладали либералы, то после земских выборов 1906-1907 годах в руководстве земств распространились консервативные настроения. В 1905 году из 34 председателей губернских земских управ было 15 кадетов, 6 прогрессистов, 13 октябристов и ни одного правого, в 1906 году (после перевыборов) - 1 кадет и 3 прогрессиста, 19 октябристов и 11 правых. Изменения в составе земств способствовали установлению более конструктивных отношений с органами власти, хотя конфронтация между земствами и администрацией не исчезла.
В Первую мировую войну 1914-1918 годах работа земств существенно осложнилась, в результате мобилизаций состав земских служащих сократился к концу 1916 года почти на треть. Для оказания помощи раненым губернские земства создали Земский союз, который совместно с Союзом городов в 1915 году учредил Земгор, занимавшийся снабжением армии снаряжением и вооружением. Среди земских гласных в тот период вновь получили широкое распространение оппозиционные, либеральные, настроения, выросло влияние кадетов. Оппозиционная деятельность земств способствовала дискредитации власти и приближала крушение Российской империи.
Временное правительство, возникшее после Февральской революции 1917 года, рассматривало земства как свою опору на местах. Отстранив от власти прежний административный аппарат, оно назначило председателей губернских и уездных земских управ своими губернскими и уездными комиссарами, наделило земства всей полнотой власти на местах, подчинило им вновь созданную милицию. Земства были введены практически на всей территории России, кроме северных местностей с низкой плотностью населения, а также казачьих районов (однако было введено в Забайкальской области, где располагалось Забайкальское казачье войско). В губерниях, где земства существовали до 1917 года, введены волостные земства. Состоялись прямые всеобщие равные и тайные выборы волостных и уездных гласных. Земствам было предоставлено право вводить новые сборы с населения.
В первые месяцы после Октябрьской революции 1917 года некоторые земства открыто выступили против советской власти, другие вступили в коалицию с местными советами. Ликвидация земств и передача их функций местным советам (которые при образовании своих отделов использовали аппарат земств) началась после роспуска Учредительного собрания. Большинство земств ликвидировано к лету 1918 года, окончательно они прекратили существование в конце Гражданской войны 1917-1922 годов.