ЗЕМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ - в Русском государстве в XVI-XVII веков в посадах и в крестьянских общинах органы местного сословно-выборного самоуправления.
(Существовали наряду с губными учреждениями). Практика самоуправления с выборностью должностных лиц прослеживается ещё по документам XV века.
В ходе земской реформы 1555-1556 годов происходило её окончательное оформление. Термин «Земское управление» в источниках XVI-XVII веков не встречается (введён российскими историками после земской реформы 1864 года).
Права Земского управления делегировались через право избрания «выборных лутчих людей, кого все излюбят». Орган Земского управления - мирской сход членов посадской, слободской или сельской общины, на котором принимались основные решения, относящиеся к компетенции общины: об использовании общинной земли (сдача в аренду, перераспределение наделов между общинниками), о приёме в общину новых членов («запись в тягло»), о раскладке («разрубе») государственных повинностей («тягла») и выполнении чрезвычайных служб. Мирские сходы обычно проводились в начале календарного года (сентябрь), но частота их созывов определялась потребностями самой общины.
Для реализации принятых решений на сходе избирались земский староста (управляющий делами общины - «земства») и земский судейка - мировой судья по неуголовным делам, составлявшие адм. аппарат. Дела по обвинению в «татьбе» (разбое), душегубстве и поджоге оставались в ведении губного старосты, хотя не исключалась возможность проведения совместного («смесного») суда. В помощь старосте выбирались целовальники, которые занимались в основном сбором денег по определённым статьям - корчемных, оброчных или таможенных; они давали присягу («приводились к кресту»). Наряду с целовальниками или вместо них были и наёмные (на средства общинной казны) служащие - «верные приказчики», ведавшие дорожным и мостовым делом, «вервлением», т. е. измерением наделов, и пр.
Помощники земского судейки - сотские и пятидесятские, в обязанности которых входили борьба с адм. правонарушениями, корчемством и надзор за порядком на рынках и ярмарках (в т. ч. за соответствием эталонам торговых мер и весов). Для помощи земскому судейке в сложных имущественных делах (напр., тяжбах с монастырями за общинные земли) «мир» из своей среды выдвигал спец. уполномоченных, которые также приносили присягу, а потому иногда назывались судебными целовальниками. В их обязанности входило присутствие на суде в качестве свидетелей («видоков»). Они иногда включались в состав «смесного» суда. Служба в сотских, пятидесятских и судебных целовальниках являлась составной частью общего мирского тягла и не вознаграждалась.
У земского старосты и земского судейки имелась канцелярия - земская изба, которую возглавлял нанимавшийся «миром» земский дьячок (в XVII веке - подьячий). В его обязанности входили ведение земских приходно-расходных книг, записных книг по сборам основных и чрезвычайных налогов («окладных сборов» и «запросных денег»), переписка с центральными государственными учреждениями и местной администрацией - воеводами и губными старостами. Земский староста, земский судейка, «верные приказчики» и целовальники несли персональную ответственность перед мирским сходом, отчитываясь в делах и расходах не реже одного раза в год.
Мирской сход имел широкие полномочия по пресечению их злоупотреблений: в случае несогласия «мира» с действиями представителей земских властей обычно назначалась «пеня» (компенсация), которую они должны были выплатить из личного имущества. Работа в выборном земском аппарате отнимала много времени, поэтому земские староста и судейка обычно избирались на 1-2 года, чтобы «не разорить хозяйство». На время сдачи дел переизбранной администрации назначался мирской контролёр - земский счётчик, который принимал дела по описи и составлял новую опись. В чрезвычайных случаях (в основном для подачи челобитной непосредственно царю) на мирском сходе избирались земские посыльщики, получавшие жалованье от «мира»; у посадов крупных городов (Кострома, Ярославль, Вологда) имелся постоянный посыльщик в Москве.
По мере укрепления и развития воеводской системы управления органы Земского управления лишались значительной части своих прерогатив (суд, сбор налогов). Институт Земского управления постепенно становился частью местного административного аппарата. Особенно быстро этот процесс шёл в районах с преобладанием поместно-вотчинного землевладения (преимущественно в центре и на юго-западе страны).
В связи с ослаблением центральной власти в Смутное время институт Земского управленияприобрёл новое качество и сыграл важную роль в выходе страны из социально-политич. кризиса, став главным звеном управления и составив костяк освободительного движения (напр., нижегородским земским старостой был К. Минин). В XVII веке по различным уездам прослеживаются следы деятельности земских изб, однако они не имели существенного влияния (за исключением посадов крупных городов, земские избы которых были в 1699 году подчинены Ратуше). В прежних традициях самоуправление сохранилось лишь в общинах крестьян.