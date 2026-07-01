ЗЕМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗЕМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ - в Русском государстве в XVI-XVII веков в посадах и в крестьянских общинах органы местного сословно-выборного самоуправления .

(Су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с губ­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми). Прак­ти­ка са­мо­уп­рав­ле­ния с вы­бор­но­стью долж­но­ст­ных лиц про­сле­жи­ва­ет­ся ещё по до­ку­мен­там XV века.

В хо­де зем­ской ре­фор­мы 1555-1556 годов про­ис­хо­ди­ло её окон­ча­тель­ное оформ­ле­ние. Тер­мин «Земское управление» в ис­точ­ни­ках XVI-XVII веков не встре­ча­ет­ся (вве­дён российскими ис­то­ри­ка­ми пос­ле зем­ской ре­фор­мы 1864 года).

Пра­ва Земского управления де­ле­ги­ро­ва­лись че­рез пра­во из­бра­ния «вы­бор­ных лут­чих лю­дей, ко­го все из­лю­бят». Ор­ган Земского управления - мир­ской сход чле­нов по­сад­ской, сло­бод­ской или сель­ской об­щи­ны, на ко­то­ром при­ни­ма­лись основные ре­ше­ния, от­но­ся­щие­ся к ком­пе­тен­ции об­щи­ны: об ис­поль­зо­ва­нии об­щин­ной зем­ли (сда­ча в арен­ду, пе­ре­рас­пре­де­ле­ние на­де­лов ме­ж­ду об­щин­ни­ка­ми), о приё­ме в об­щи­ну но­вых чле­нов («за­пись в тяг­ло»), о рас­клад­ке («раз­ру­бе») государственных по­вин­но­стей («тяг­ла») и вы­пол­не­нии чрез­вы­чай­ных служб. Мир­ские схо­ды обыч­но про­во­ди­лись в на­ча­ле ка­лен­дар­но­го го­да (сен­тябрь), но час­то­та их со­зы­вов оп­ре­де­ля­лась по­треб­но­стя­ми са­мой об­щи­ны.

Для реа­ли­за­ции при­ня­тых ре­ше­ний на схо­де из­би­ра­лись зем­ский ста­рос­та (управ­ляю­щий де­ла­ми об­щи­ны - « зем­ст­ва ») и зем­ский су­дей­ка - ми­ро­вой су­дья по не­уго­лов­ным де­лам, со­став­ляв­шие адм. ап­па­рат. Де­ла по об­ви­не­нию в «тать­бе» (раз­бое), ду­ше­губ­ст­ве и под­жо­ге ос­та­ва­лись в ве­де­нии губ­но­го ста­рос­ты, хо­тя не ис­клю­ча­лась воз­мож­ность про­ве­де­ния со­вме­ст­но­го («смес­но­го») су­да. В по­мощь ста­рос­те вы­би­ра­лись це­ло­валь­ни­ки, ко­то­рые за­ни­ма­лись в основном сбо­ром де­нег по оп­ре­де­лён­ным стать­ям - кор­чем­ных, об­роч­ных или та­мо­жен­ных; они да­ва­ли при­ся­гу («при­во­ди­лись к кре­сту»). На­ря­ду с це­ло­валь­ни­ка­ми или вме­сто них были и на­ём­ные (на сред­ст­ва об­щин­ной каз­ны) слу­жа­щие - «вер­ные при­каз­чи­ки», ве­дав­шие до­рож­ным и мос­то­вым де­лом, «верв­ле­ни­ем», т. е. из­ме­ре­ни­ем на­де­лов, и пр.

По­мощ­ни­ки зем­ско­го су­дей­ки - сот­ские и пя­ти­де­сят­ские, в обя­зан­но­сти ко­то­рых вхо­ди­ли борь­ба с адм. пра­во­на­ру­ше­ния­ми, кор­чем­ст­вом и над­зор за по­ряд­ком на рын­ках и яр­мар­ках (в т. ч. за со­от­вет­ст­ви­ем эта­ло­нам тор­го­вых мер и ве­сов). Для по­мо­щи зем­ско­му су­дей­ке в слож­ных иму­ще­ст­вен­ных де­лах (напр., тяж­бах с мо­на­сты­ря­ми за об­щин­ные зем­ли) «мир» из сво­ей сре­ды вы­дви­гал спец. упол­но­мо­чен­ных, ко­то­рые так­же при­но­си­ли при­ся­гу, а по­то­му ино­гда на­зы­ва­лись су­деб­ны­ми це­ло­валь­ни­ка­ми. В их обя­зан­но­сти вхо­ди­ло при­сут­ст­вие на су­де в ка­че­ст­ве сви­де­те­лей («ви­до­ков»). Они ино­гда вклю­ча­лись в со­став «смес­но­го» су­да. Служ­ба в сот­ских, пя­ти­де­сят­ских и су­деб­ных це­ло­валь­ни­ках яв­ля­лась со­став­ной ча­стью об­ще­го мир­ско­го тяг­ла и не воз­на­гра­ж­да­лась.

У зем­ско­го ста­рос­ты и зем­ско­го су­дей­ки име­лась кан­це­ля­рия - зем­ская из­ба, ко­то­рую воз­глав­лял на­ни­мав­ший­ся «ми­ром» зем­ский дья­чок (в XVII веке - по­дья­чий). В его обя­зан­но­сти вхо­ди­ли ве­де­ние зем­ских при­ход­но-рас­ход­ных книг, за­пис­ных книг по сбо­рам ос­нов­ных и чрез­вы­чай­ных на­ло­гов («ок­лад­ных сбо­ров» и «за­про­сных де­нег»), пе­ре­пис­ка с центральными государственными уч­ре­ж­де­ния­ми и ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей - вое­во­да­ми и губ­ны­ми ста­рос­та­ми. Зем­ский ста­рос­та, зем­ский су­дей­ка, «вер­ные при­каз­чи­ки» и це­ло­валь­ни­ки не­сли пер­со­наль­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред мир­ским схо­дом, от­чи­ты­ва­ясь в де­лах и рас­хо­дах не ре­же од­но­го раза в год.

Мир­ской сход имел ши­ро­кие пол­но­мо­чия по пре­се­че­нию их зло­упот­реб­ле­ний: в слу­чае не­со­гла­сия «ми­ра» с дей­ст­вия­ми пред­ста­ви­те­лей зем­ских вла­стей обыч­но на­зна­ча­лась «пе­ня» (ком­пен­са­ция), ко­то­рую они долж­ны бы­ли вы­пла­тить из лич­но­го иму­ще­ст­ва. Ра­бо­та в вы­бор­ном зем­ском ап­па­ра­те от­ни­ма­ла мно­го вре­ме­ни, по­это­му зем­ские ста­рос­та и су­дей­ка обыч­но из­би­ра­лись на 1-2 го­да, что­бы «не ра­зо­рить хо­зяй­ст­во». На вре­мя сда­чи дел пе­ре­из­бран­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции на­зна­чал­ся мир­ской кон­тро­лёр - зем­ский счёт­чик, ко­то­рый при­ни­мал де­ла по опи­си и со­став­лял но­вую опись. В чрез­вы­чай­ных слу­ча­ях (в основном для по­да­чи че­ло­бит­ной не­по­сред­ст­вен­но ца­рю) на мир­ском схо­де из­би­ра­лись зем­ские по­сыль­щи­ки, по­лу­чав­шие жа­ло­ва­нье от «ми­ра»; у по­са­дов круп­ных го­ро­дов (Ко­ст­ро­ма, Яро­славль, Во­ло­гда) имел­ся по­сто­ян­ный по­сыль­щик в Мо­ск­ве.

По ме­ре ук­ре­п­ле­ния и раз­ви­тия вое­вод­ской сис­те­мы управ­ле­ния ор­га­ны Земского управления ли­ша­лись зна­чительной час­ти сво­их пре­ро­га­тив (суд, сбор на­ло­гов). Ин­сти­тут Земского управления по­сте­пен­но ста­но­вил­ся ча­стью ме­ст­но­го административного ап­па­ра­та. Осо­бен­но бы­ст­ро этот про­цесс шёл в рай­онах с пре­об­ла­да­ни­ем по­ме­ст­но-вот­чин­но­го зем­ле­вла­де­ния (пре­имущественно в цен­тре и на юго-за­па­де стра­ны).

В свя­зи с ос­лаб­ле­ни­ем центральной вла­сти в Смут­ное вре­мя ин­сти­тут Земского управленияпри­об­рёл но­вое ка­че­ст­во и сы­грал важ­ную роль в вы­хо­де стра­ны из со­ци­аль­но-по­ли­тич. кри­зи­са, став главным зве­ном уп­рав­ле­ния и со­ста­вив ко­стяк ос­во­бо­дительного дви­же­ния (напр., ни­же­го­род­ским зем­ским ста­ро­стой был К. Ми­нин). В XVII веке по различным уез­дам про­сле­жи­ва­ют­ся сле­ды дея­тель­но­сти зем­ских изб, од­на­ко они не име­ли су­ще­ст­вен­но­го влия­ния (за ис­клю­че­ни­ем по­са­дов круп­ных го­ро­дов, зем­ские из­бы ко­то­рых бы­ли в 1699 году под­чи­не­ны Ра­ту­ше). В преж­них тра­ди­ци­ях са­мо­уп­рав­ле­ние со­хра­ни­лось лишь в об­щи­нах кре­сть­ян.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)