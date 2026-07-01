ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - чрез­вы­чай­ный ор­ган выс­шей государственной вла­сти в Русском государстве, су­ще­ст­во­вав­ший с вес­ны 1611 года до февраля 1613 года, по фор­ме близ­кий к вой­ско­вым со­б­ра­ни­ям XIV-XVI веков.

Бы­ло соз­да­но Пер­вым опол­чени­ем 1611 года под Мо­ск­вой в ус­ло­ви­ях, когда го­ро­да, вы­сту­пив­шие в Смут­ное вре­мя про­тив Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века и Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века и про­тив сто­рон­ни­ков иностранного вме­ша­тель­ст­ва в русские де­ла, не мог­ли со­звать Зем­ский со­бор пра­виль­но­го со­ста­ва без санк­ции Бо­яр­ской ду­мы и раз­гром­лен­но­го Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра.

Земское правительство по­ру­чи­ло ру­ко­во­дить стра­ной ко­мис­сии «бо­яр» - князю Д. Т. Тру­бец­ко­му, ата­ма­ну И. М. За­руц­ко­му и дум­но­му дво­ря­ни­ну П. П. Ля­пу­но­ву. В «пол­ках» бы­ли об­ра­зо­ва­ны при­ка­зы, про­из­ве­де­на сме­на вое­вод на мес­тах и на­ча­ты пе­ре­го­во­ры со шве­да­ми о со­вме­ст­ных во­енных дей­ст­ви­ях про­тив по­ля­ков и ли­тов­цев. 30.06(10.07).1611 года Земское правительство при­ня­ло «при­го­вор», со­глас­но ко­то­ро­му все русские лю­ди долж­ны бы­ли бо­роть­ся за пра­во­слав­ную ве­ру с ино­зем­ца­ми и их при­спеш­ни­ка­ми вплоть до их из­гна­ния, по­сле че­го пред­стоя­ло из­брать ца­ря «всею Зем­лею».

Вот­чи­ны и по­ме­стья из­мен­ни­ков кон­фи­ско­вы­ва­лись и пус­ка­лись в по­ме­ст­ную раз­да­чу де­тям бо­яр­ским по нор­мам преж­них цар­ст­во­ва­ний. Ме­ст­ни­че­ст­во фак­ти­че­ски ли­к­ви­ди­ро­ва­лось. Ка­за­ки из ра­зо­рив­ших­ся дво­рян по­лу­ча­ли воз­мож­ность вер­нуть­ся на го­су­да­ре­ву служ­бу. Ста­нич­ни­ки из бывших ка­баль­ных хо­ло­пов и кре­сть­ян по­лу­ча­ли сво­бо­ду, им вы­пла­чи­ва­лось го­су­да­ре­во жа­ло­ва­нье. Кре­по­ст­ное пра­во при­зна­ва­лось не­зыб­ле­мым.

Дос­тиг­ну­тый ком­про­мисс ока­зал­ся не­проч­ным; ме­ж­ду Земским правительством и ка­за­ка­ми воз­ник­ли раз­до­ры: 22.07(01.08).1611 года во вре­мя раз­би­ра­тельств на Вой­ско­вом ка­зачь­ем кру­ге, ко­то­рый дей­ст­во­вал в «та­бо­рах» па­рал­лель­но с Земским правительством, был убит П. П. Ля­пу­нов, по­сле че­го б. ч. зем­цев по­ки­ну­ла под­мос­ков­ные «та­бо­ры». Земское правительство фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние.

Но­вый со­став Земского правительства был сфор­ми­ро­ван в Яро­слав­ле вес­ной 1612 года Вто­рым опол­че­ни­ем 1611-1612 годов по­сле при­ся­ги Вой­ско­во­го ка­зачь­е­го кру­га Лже­дмит­рию III, М. Мни­шек и её сы­ну Ива­ну Во­рён­ку. На этот раз Земское правительство бы­ло со­став­ле­но из вы­бор­ных пред­ста­ви­те­лей го­ро­дов и по су­ти яв­ля­лось ниж­ней па­ла­той Зем­ско­го со­бо­ра. Земское правительство на­зна­чи­ло ру­ко­во­ди­те­ля­ми Вто­ро­го опол­че­ния князя Д. М. По­жар­ско­го и К. Ми­ни­на. Бы­ли об­ра­зо­ва­ны при­ка­зы, про­из­ве­де­на сме­на вое­вод, во­зоб­нов­ле­ны пе­ре­го­во­ры со шве­да­ми о со­вме­ст­ных во­енных дей­ст­ви­ях про­тив по­ля­ков и ли­тов­цев. По­сле объ­е­ди­не­ния Пер­во­го и Вто­ро­го опол­че­ний в кон­це сентября 1612 года стар­шим боя­ри­ном фор­маль­но стал князь Д. Т. Тру­бец­кой. Земское правительство ус­пеш­но функ­цио­ни­ро­ва­ло до ос­во­бо­ж­де­ния Мо­ск­вы и со­зы­ва Зем­ско­го со­бо­ра пра­виль­но­го со­ста­ва, на ко­то­ром ца­рём был из­бран Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич (Ро­ма­нов).

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