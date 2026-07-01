ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - чрезвычайный орган высшей государственной власти в Русском государстве, существовавший с весны 1611 года до февраля 1613 года, по форме близкий к войсковым собраниям XIV-XVI веков.
Было создано Первым ополчением 1611 года под Москвой в условиях, когда города, выступившие в Смутное время против Речи Посполитой интервенции начала XVII века и Шведской интервенции начала XVII века и против сторонников иностранного вмешательства в русские дела, не могли созвать Земский собор правильного состава без санкции Боярской думы и разгромленного Освящённого собора.
Земское правительство поручило руководить страной комиссии «бояр» - князю Д. Т. Трубецкому, атаману И. М. Заруцкому и думному дворянину П. П. Ляпунову. В «полках» были образованы приказы, произведена смена воевод на местах и начаты переговоры со шведами о совместных военных действиях против поляков и литовцев. 30.06(10.07).1611 года Земское правительство приняло «приговор», согласно которому все русские люди должны были бороться за православную веру с иноземцами и их приспешниками вплоть до их изгнания, после чего предстояло избрать царя «всею Землею».
Вотчины и поместья изменников конфисковывались и пускались в поместную раздачу детям боярским по нормам прежних царствований. Местничество фактически ликвидировалось. Казаки из разорившихся дворян получали возможность вернуться на государеву службу. Станичники из бывших кабальных холопов и крестьян получали свободу, им выплачивалось государево жалованье. Крепостное право признавалось незыблемым.
Достигнутый компромисс оказался непрочным; между Земским правительством и казаками возникли раздоры: 22.07(01.08).1611 года во время разбирательств на Войсковом казачьем круге, который действовал в «таборах» параллельно с Земским правительством, был убит П. П. Ляпунов, после чего б. ч. земцев покинула подмосковные «таборы». Земское правительство фактически прекратило своё существование.
Новый состав Земского правительства был сформирован в Ярославле весной 1612 года Вторым ополчением 1611-1612 годов после присяги Войскового казачьего круга Лжедмитрию III, М. Мнишек и её сыну Ивану Ворёнку. На этот раз Земское правительство было составлено из выборных представителей городов и по сути являлось нижней палатой Земского собора. Земское правительство назначило руководителями Второго ополчения князя Д. М. Пожарского и К. Минина. Были образованы приказы, произведена смена воевод, возобновлены переговоры со шведами о совместных военных действиях против поляков и литовцев. После объединения Первого и Второго ополчений в конце сентября 1612 года старшим боярином формально стал князь Д. Т. Трубецкой. Земское правительство успешно функционировало до освобождения Москвы и созыва Земского собора правильного состава, на котором царём был избран Михаил Фёдорович (Романов).