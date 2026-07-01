ЗЕМСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1890
ЗЕМСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1890 года - законодательный акт, реформировавший установленные земской реформой 1864 года принципы формирования земств в Российской империи, усиливший государственную регламентацию их деятельности и расширивший их компетенцию.
Утверждено императором Александром III 12(24) июня. Разработка реформы земств началась в Особой комиссии для составления проекта местного управления (председатель -член Государственного совета М. С. Каханов, действовала в 1881-1885 годах), стремившейся чётко разграничить компетенцию земств и государственных органов и укрепить государственную власть на местах. Комиссия предложила расширить компетенцию земств, приблизить статус земских гласных к статусу государственных чиновников, а также создать губернские и уездные по земским делам присутствия для усиления взаимосвязи между земствами и местными государственными органами.
Меньшинство членов Комиссии выступило также за переход от избирательных собраний, образованных по имущественному признаку, к сословным собраниям, но большинство посчитало это недопустимым. С критикой проекта выступил министр внутренних дел Д. А. Толстой, которого поддержал император Александр III. В 1886 году правителем канцелярии министра внутренних дел А. Д. Пазухиным разработан др. проект, предусматривавший создание на местах сильной и единой административной власти и усиление роли дворян в местном управлении. Предлагалось ввести выборы в земские собрания на сословной основе, заменить выборную земскую управу присутствием по земским делам, состоявшим из представителей местной администрации и 2 земских гласных, а также ограничить компетенцию земств. Значительная часть высшей бюрократии выступила против такого проекта, в связи с этим он был переработан под руководством министра внутренних дел П. Н. Дурново.
Земское положение заменило три избирательных собрания двумя: в первое вошли дворяне, во второе - остальные избиратели, кроме крестьян; последние на волостных сходах стали выбирать кандидатов, из числа которых губернатор назначал положенное число гласных (в связи с этим крестьяне потеряли 40,9% ранее избиравшегося ими числа гласных). В условиях сокращения дворянского землевладения и бурного развития промышленности имущественный ценз для дворян был резко снижен, а для городской курии - существенно повышен; в итоге права участвовать в выборах по городской курии лишились более половины избирателей, ранее его имевших. Права участия в выборах лишилось духовенство (вместо этого епархиальные архиереи стали назначать в земские собрания депутатов от духовного ведомства), а также лица иудейского вероисповедания. Новая избирательная система усилила преобладание дворян в земствах.
Для надзора за законностью деятельности земств создавались губернские по земским делам (с 1892 года по земским и городским делам) присутствия (смотрите Губернские присутствия), в состав которых входили как высшие представители губернской администрации, так и члены от земств. Губернатор получил возможность ревизии земских учреждений, утверждения решений земств по более широкому кругу вопросов, а также право опротестовывать постановления земских собраний на основании не только их незаконности, но и нецелесообразности.
Земское положение расширило компетенцию земств, в т. ч. за счёт расширения круга вопросов, по которым земства могли издавать обязательные постановления (санитарные условия жизни населения, противопожарная безопасность, устройство и содержание пристаней, переправ, перевозов, некоторые вопросы народного продовольствия и др.). В 1892 году в соответствие с нормами Земского положения был приведён основной закон о городском самоуправлении.
Земское положениес незначительными изменениями действовало до реформ Временного правительства (1917 год).