ЗЕМСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1890

ЗЕМСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1890 года - за­ко­но­дательный акт, ре­фор­ми­ро­вав­ший ус­та­нов­лен­ные зем­ской ре­фор­мой 1864 года прин­ци­пы фор­ми­ро­ва­ния земств в Российской им­пе­рии, уси­лив­ший государственную рег­ла­мен­та­цию их дея­тель­но­сти и рас­ши­рив­ший их ком­пе­тен­цию.

Ут­вер­жде­но императором Алек­сан­дром III 12(24) ию­ня. Раз­ра­бот­ка ре­фор­мы земств на­ча­лась в Осо­бой ко­мис­сии для со­став­ле­ния про­ек­та ме­ст­но­го управ­ле­ния (председатель -член Государственного со­ве­та М. С. Ка­ха­нов, дей­ст­во­ва­ла в 1881-1885 годах), стре­мив­шей­ся чёт­ко раз­гра­ни­чить ком­пе­тен­цию земств и государственных ор­га­нов и ук­ре­пить государственную власть на мес­тах. Ко­мис­сия пред­ло­жи­ла рас­ши­рить ком­пе­тен­цию земств, при­бли­зить ста­тус зем­ских глас­ных к ста­ту­су государственных чи­нов­ни­ков, а так­же соз­дать гу­берн­ские и уезд­ные по зем­ским де­лам при­сут­ст­вия для уси­ле­ния взаи­мо­свя­зи ме­ж­ду зем­ст­ва­ми и ме­ст­ны­ми государственными ор­га­на­ми.

Мень­шин­ст­во чле­нов Ко­мис­сии вы­сту­пи­ло так­же за пе­ре­ход от из­би­рательных со­б­ра­ний, об­ра­зо­ван­ных по иму­ще­ст­вен­но­му при­зна­ку, к со­слов­ным со­б­ра­ни­ям, но боль­шин­ст­во по­счи­та­ло это не­до­пус­ти­мым. С кри­ти­кой про­ек­та вы­сту­пил министр внутренних дел Д. А. Тол­стой, ко­то­ро­го под­дер­жал император Алек­сандр III. В 1886 году пра­ви­те­лем кан­це­ля­рии ми­ни­ст­ра внутренних дел А. Д. Па­зу­хи­ным раз­ра­бо­тан др. про­ект, пре­ду­смат­ри­вав­ший соз­да­ние на мес­тах силь­ной и еди­ной административной вла­сти и уси­ле­ние ро­ли дво­рян в ме­ст­ном управ­ле­нии. Пред­ла­га­лось вве­сти вы­бо­ры в зем­ские со­б­ра­ния на со­слов­ной ос­но­ве, за­ме­нить вы­бор­ную зем­скую упра­ву при­сут­ст­ви­ем по зем­ским де­лам, со­сто­яв­шим из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции и 2 зем­ских глас­ных, а так­же ог­ра­ни­чить ком­пе­тен­цию земств. Зна­чительная часть выс­шей бю­ро­кра­тии вы­сту­пи­ла про­тив та­ко­го про­ек­та, в свя­зи с этим он был пе­ре­ра­бо­тан под ру­ко­вод­ством министра внутренних дел П. Н. Дур­но­во.

Земское положение за­ме­ни­ло три из­би­ра­тель­ных со­б­ра­ния дву­мя: в пер­вое во­шли дво­ря­не, во вто­рое - ос­таль­ные из­би­ра­те­ли, кро­ме кре­сть­ян; по­след­ние на во­ло­ст­ных схо­дах ста­ли вы­би­рать кан­ди­да­тов, из чис­ла ко­то­рых гу­бер­на­тор на­зна­чал по­ло­жен­ное чис­ло глас­ных (в свя­зи с этим кре­сть­я­не по­те­ря­ли 40,9% ра­нее из­би­рав­ше­го­ся ими чис­ла глас­ных). В ус­ло­ви­ях со­кра­ще­ния дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния и бур­но­го раз­ви­тия промышленности иму­ще­ст­вен­ный ценз для дво­рян был рез­ко сни­жен, а для го­род­ской ку­рии - су­щест­вен­но по­вы­шен; в ито­ге пра­ва уча­ст­во­вать в вы­бо­рах по го­род­ской ку­рии ли­ши­лись бо­лее по­ло­ви­ны из­би­ра­те­лей, ра­нее его имев­ших. Пра­ва уча­стия в вы­бо­рах ли­ши­лось ду­хо­вен­ст­во (вме­сто это­го епар­хи­аль­ные ар­хие­реи ста­ли на­зна­чать в зем­ские со­б­ра­ния де­пу­та­тов от ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва), а так­же ли­ца иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Но­вая из­би­рательная сис­те­ма уси­ли­ла пре­об­ла­да­ние дво­рян в зем­ст­вах.

Для над­зо­ра за за­кон­но­стью дея­тель­но­сти земств соз­да­ва­лись гу­берн­ские по зем­ским де­лам (с 1892 года по зем­ским и го­род­ским де­лам) при­сут­ст­вия (смотрите Гу­берн­ские при­сут­ст­вия), в со­став ко­то­рых вхо­ди­ли как выс­шие пред­ста­ви­те­ли гу­берн­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, так и чле­ны от земств. Гу­бер­на­тор по­лу­чил воз­мож­ность ре­ви­зии зем­ских уч­ре­ж­де­ний, ут­вер­жде­ния ре­ше­ний земств по бо­лее ши­ро­ко­му кру­гу во­про­сов, а так­же пра­во оп­ро­те­сто­вы­вать по­ста­нов­ле­ния зем­ских со­б­ра­ний на ос­но­ва­нии не толь­ко их не­за­кон­но­сти, но и не­це­ле­со­об­раз­но­сти.

Земское положение рас­ши­ри­ло ком­пе­тен­цию земств, в т. ч. за счёт рас­ши­ре­ния кру­га во­про­сов, по ко­то­рым зем­ст­ва мог­ли из­да­вать обя­зательные по­ста­нов­ле­ния (са­ни­тар­ные ус­ло­вия жиз­ни на­се­ле­ния, про­ти­во­по­жар­ная безо­пас­ность, уст­рой­ст­во и со­дер­жа­ние при­ста­ней, пе­ре­прав, пе­ре­во­зов, не­ко­то­рые во­про­сы народного про­до­воль­ст­вия и др.). В 1892 году в со­от­вет­ст­вие с нор­ма­ми Земского положения был при­ве­дён основной за­кон о городском са­мо­управ­ле­нии.

Земское положениес не­зна­чительными из­ме­не­ния­ми дей­ст­во­ва­ло до ре­форм Временного пра­ви­тель­ст­ва (1917 год).

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