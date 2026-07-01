ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - в Российской империи либерально-оппозиционная общественная и политическая деятельность гласных (членов) земских собраний и членов земских управ, направленная на расширение прав земств и демократическое преобразование государственного устройства.
Большинство лидеров земского движения составляли дворяне, владевшие крупными и крупнейшими поместьями. Участники земского движения выступали за уравнение в избирательных правах всех групп населения при выборах гласных земств, создание мелкой (волостной) земской единицы (связующего звена между крестьянской общиной, с одной стороны, и уездным и губернским земствами - с другой); за освобождение земств от правительственной регламентации, введение всеобщего начального обучения, передачу земствам права заведования не только хозяйственными, но и учебно-воспитательными вопросами в сфере народного образования; выступали в поддержку общинного землевладения как средства против обезземеливания крестьян, за отмену круговой поруки в общинах, замену подушной подати прогрессивным налогообложением, развитие поземельного кредита, организацию широкого переселения крестьян из внутренних губерний на «окраины» страны, свободу печати, расширение компетенции суда присяжных. В сфере государственного управления большинство земцев [Д. Н. Шипов, В. А. Бобринский (1867-1927 годы), П. А. Гейден, Д. А. Олсуфьев, А. А. Стахович] отстаивало идею организации постоянного совещательного органа при императоре из представителей земств (Земского собора, или Совета), более радикальное меньшинство (И. И. Петрункевич, В. И. Вернадский, Павел Д. Долгоруков, Пётр Д. Долгоруков, Ф. И. Родичев, Д. И. Шаховской) выступало за создание законодательного представительного органа, введение основных демократических прав и свобод.
Земское движение началось с подачи адресов и ходатайств с просьбами, выходившими за пределы компетенции органов самоуправления. В 1878-1879 годах Полтавское, Самарское, Тверское, Харьковское и Черниговское губернские земские собрания направили императору Александру II адреса с просьбой созвать Земский собор, предоставить свободу печати, обеспечить неприкосновенность прав личности и независимость суда. В адресах, поданных в 1894-1895 годах Курским, Орловским, Саратовским, Полтавским, Тамбовским, Тульским, Уфимским и Черниговским губернскими земскими собраниями по случаю вступления на престол императора Николая II, выражались пожелания «призыва общественных сил к совместной работе с правительством», предоставления «доступа голоса земств к престолу» (названы императором «бессмысленными мечтаниями»).
Другие формы земского движения - проведение съездов (1879, 1893, 1894, 1901, 1902, 1903 годы и др.) и собраний деятелей земского движения, выступления в печати, издание и распространение литературы, в т. ч. нелегальной. В конце 1880-х - начале1900-х годов в Москве и Санкт-Петербурге проходили «земские беседы» - собрания земских гласных и представителей интеллигенции, на которых обсуждались вопросы реорганизации земской избирательной системы, земского налогообложения, земских училищ и медицины, а также правовое положение крестьян, меры помощи пострадавшим от голода 1891-1892 годов. Содержание «бесед» регулярно отражалось в журнале «Вестник Европы».
В 1899-1905 годах в Москве существовал кружок деятелей земского движения «Беседа». Его члены (П. А. Гейден, бр. Долгоруковы, Ф. Ф. Кокошкин, Н. Н. Львов, Ю. А. Новосильцев, Д. А. Олсуфьев, Д. И. Шаховской, П. С. Шереметев, Д. Н. Шипов и др.) действовали под лозунгом «сочувствие земству и борьба с произволом бюрократии», организовали издательство «Беседа», выпустившее сборники «Мелкая земская единица» (выпуск 1-2, 1903 год), «Нужды деревни по работам Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (т. 1-2, 1904 год), «Аграрный вопрос» (т. 1-2, 1905 год), «Крестьянский строй» (1905 год). С 1902 года группа деятелей земского движения во главе с И. И. Петрункевичем и Петром Д. Долгоруковым выпускала в Штутгарте журнал «Освобождение» (под редакцией П. Б. Струве). Развитие земского движения привело к созданию в 1903 году нелегальных политических организаций Союз земцев-конституционалистов и Союз освобождения, в которых представители земского движения играли ведущую роль. Деятели земского движения оказывали поддержку профессиональным организациям, в которые входили земские служащие (врачи, учителя и др.), а в ряде случаев были инициаторами их создания.
В начале 1900-х годов произошла радикализация настроений участников земского движения. Впервые большинство земцев выступило за создание законодательного представительного органа, введение демократических свобод, равноправие сословий на первом легальном и наиболее представительном (присутствовали делегаты от 33 губерний) земском съезде в ноябре 1904 года в Санкт-Петербурге. Съезд получил широкий общественный резонанс, выдвинутая им программа послужила основой для подачи земствами многочисленных адресов и петиций. В Революцию 1905-1907 годов земское движение пошло на убыль и фактически прекратилось с изданием Манифеста 17 октября 1905 года; умеренные земцы с удовлетворением встретили этот акт и вошли в состав партии «Союз 17 октября», большинство представителей земского движения примкнуло к Конституционно-демократической партии.
Зземское движение вновь проявило себя после военных неудач российской армии в Первой мировой войне. Земские съезды поддержали «Прогрессивный блок», выдвинув требование создать «правительство доверия» (сентябрь 1915 года), а затем - правительство, ответственное перед Государственной думой (декабрь 1916 года).
Программа земского движения, касавшаяся расширения прав земств, освобождения их от правительственной регламентации и создания мелкой земской единицы, реализована Временным правительством в 1917 году.