ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - в Российской им­пе­рии ли­бе­раль­но-оп­по­зи­ци­он­ная об­щественная и по­ли­тическая дея­тель­ность глас­ных (чле­нов) зем­ских со­бра­ний и чле­нов зем­ских уп­рав, на­прав­лен­ная на рас­ши­ре­ние прав земств и де­мо­кра­тическое пре­об­ра­зо­ва­ние государственного уст­рой­ст­ва.

Боль­шин­ст­во ли­де­ров земского движения со­став­ля­ли дво­ря­не, вла­дев­шие круп­ны­ми и круп­ней­ши­ми по­ме­сть­я­ми. Уча­ст­ни­ки земского движения вы­сту­па­ли за урав­не­ние в из­би­рательных пра­вах всех групп на­се­ле­ния при вы­бо­рах глас­ных земств, соз­да­ние мел­кой (во­ло­ст­ной) зем­ской еди­ни­цы (свя­зую­ще­го зве­на ме­ж­ду кре­сть­ян­ской об­щи­ной, с од­ной сто­ро­ны, и уезд­ным и гу­берн­ским зем­ст­ва­ми - с дру­гой); за ос­во­бо­ж­де­ние земств от пра­ви­тельственной рег­ла­мен­та­ции, вве­де­ние все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния, пе­ре­да­чу зем­ст­вам пра­ва за­ве­до­ва­ния не толь­ко хо­зяй­ст­вен­ны­ми, но и учеб­но-вос­пи­тательными во­про­са­ми в сфе­ре народного об­ра­зо­ва­ния; вы­сту­па­ли в под­держ­ку об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния как сред­ст­ва про­тив обез­зе­ме­ли­ва­ния кре­сть­ян, за от­ме­ну кру­го­вой по­ру­ки в об­щи­нах, за­ме­ну по­душ­ной по­да­ти про­грес­сив­ным на­ло­го­об­ло­же­ни­ем, раз­ви­тие по­зе­мель­но­го кре­ди­та, ор­га­ни­за­цию ши­ро­ко­го пе­ре­се­ле­ния кре­сть­ян из внутренних гу­бер­ний на «ок­раи­ны» стра­ны, сво­бо­ду пе­ча­ти, рас­ши­ре­ние ком­пе­тен­ции су­да при­сяж­ных. В сфе­ре государственного управ­ле­ния боль­шин­ст­во зем­цев [Д. Н. Ши­пов, В. А. Боб­рин­ский (1867-1927 годы), П. А. Гей­ден, Д. А. Ол­суфь­ев, А. А. Ста­хо­вич] от­стаи­ва­ло идею ор­га­ни­за­ции по­сто­ян­но­го со­ве­щательного ор­га­на при им­пе­ра­то­ре из пред­ста­ви­телей земств (Зем­ско­го со­бо­ра, или Со­ве­та), бо­лее ра­ди­каль­ное мень­шин­ст­во (И. И. Пет­рун­ке­вич, В. И. Вер­над­ский, Па­вел Д. Дол­го­ру­ков, Пётр Д. Дол­го­ру­ков, Ф. И. Ро­ди­чев, Д. И. Ша­хов­ской) вы­сту­па­ло за соз­да­ние за­ко­но­дательного пред­ста­вительного ор­га­на, вве­де­ние основных де­мо­кра­тических прав и сво­бод.

Земское движение на­ча­лось с по­да­чи ад­ре­сов и хо­да­тайств с прось­ба­ми, вы­хо­див­ши­ми за пре­де­лы ком­пе­тен­ции ор­га­нов са­мо­уп­рав­ле­ния. В 1878-1879 годах Пол­тав­ское, Са­мар­ское, Твер­ское, Харь­ков­ское и Чер­ни­гов­ское гу­берн­ские зем­ские со­б­ра­ния на­пра­ви­ли императору Алек­сан­д­ру II ад­ре­са с прось­бой со­звать Зем­ский со­бор , пре­до­с­та­вить сво­бо­ду пе­ча­ти, обес­пе­чить не­при­кос­но­вен­ность прав лич­но­сти и не­за­ви­си­мость су­да. В ад­ре­сах, по­дан­ных в 1894-1895 годах Кур­ским, Ор­лов­ским, Са­ра­тов­ским, Пол­тав­ским, Там­бов­ским, Туль­ским, Уфим­ским и Чер­ни­гов­ским гу­берн­ски­ми зем­ски­ми со­б­ра­ния­ми по слу­чаю всту­п­ле­ния на пре­стол императора Ни­ко­лая II , вы­ра­жа­лись по­же­ла­ния «при­зы­ва об­ще­ст­вен­ных сил к со­вме­ст­ной ра­бо­те с пра­ви­тель­ст­вом», пре­дос­тав­ле­ния «дос­ту­па го­ло­са земств к пре­сто­лу» (на­зва­ны им­пе­ра­то­ром «бес­смыс­лен­ны­ми меч­та­ния­ми»).

Дру­гие фор­мы земского движения - про­ве­де­ние съез­дов (1879, 1893, 1894, 1901, 1902, 1903 годы и др.) и со­б­ра­ний дея­те­лей земского движения, вы­сту­п­ле­ния в пе­ча­ти, из­да­ние и рас­про­стра­не­ние литературы, в т. ч. не­ле­галь­ной. В конце 1880-х - начале1900-х годов в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге про­хо­ди­ли «зем­ские бе­се­ды» - со­б­ра­ния зем­ских глас­ных и пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции, на ко­то­рых об­су­ж­да­лись во­про­сы ре­ор­га­ни­за­ции зем­ской из­би­рательной сис­те­мы, зем­ско­го на­ло­го­об­ло­же­ния, зем­ских учи­лищ и ме­ди­ци­ны, а так­же пра­во­вое по­ло­же­ние кре­сть­ян, ме­ры по­мо­щи по­стра­дав­шим от го­ло­да 1891-1892 годов. Со­дер­жа­ние «бе­сед» ре­гу­ляр­но от­ра­жа­лось в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы».

В 1899-1905 годах в Мо­ск­ве су­ще­ст­во­вал кру­жок дея­те­лей земского движения «Бе­се­да». Его чле­ны (П. А. Гей­ден, бр. Дол­го­ру­ко­вы, Ф. Ф. Ко­кош­кин, Н. Н. Львов, Ю. А. Но­во­силь­цев, Д. А. Ол­суфь­ев, Д. И. Ша­хов­ской, П. С. Ше­ре­ме­тев, Д. Н. Ши­пов и др.) дей­ст­во­ва­ли под ло­зун­гом «со­чув­ст­вие зем­ст­ву и борь­ба с про­из­во­лом бю­ро­кра­тии», ор­га­ни­зо­ва­ли издательство «Беседа», вы­пус­тив­шее сборники «Мел­кая зем­ская еди­ни­ца» (выпуск 1-2, 1903 год), «Ну­ж­ды де­рев­ни по ра­бо­там Ко­ми­те­тов о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти» (т. 1-2, 1904 год), «Аг­рар­ный во­прос» (т. 1-2, 1905 год), «Кре­сть­ян­ский строй» (1905 год). С 1902 года груп­па дея­те­лей земского движения во гла­ве с И. И. Пет­рун­ке­ви­чем и Пет­ром Д. Дол­го­ру­ко­вым вы­пус­ка­ла в Штут­гар­те журнал «Ос­во­бо­ж­де­ние» (под редакцией П. Б. Стру­ве). Раз­ви­тие земского движения при­ве­ло к соз­да­нию в 1903 году не­ле­галь­ных по­ли­тических ор­га­ни­за­ций Со­юз зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов и Со­юз ос­во­бо­ж­де­ния, в ко­то­рых пред­ста­ви­те­ли земского движения иг­ра­ли ве­ду­щую роль. Дея­те­ли земского движения ока­зы­ва­ли под­держ­ку профессиональным ор­га­ни­за­ци­ям, в ко­то­рые вхо­ди­ли зем­ские слу­жа­щие (вра­чи, учи­те­ля и др.), а в ря­де слу­ча­ев бы­ли ини­циа­то­ра­ми их соз­да­ния.

В начале 1900-х годов про­изош­ла ра­ди­ка­ли­за­ция на­строе­ний уча­ст­ни­ков земского движения. Впер­вые боль­шин­ст­во зем­цев вы­сту­пи­ло за соз­да­ние за­ко­но­дательного пред­ста­вительного ор­га­на, вве­де­ние де­мо­кра­тических сво­бод, рав­но­пра­вие со­сло­вий на пер­вом ле­галь­ном и наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ном (при­сут­ст­во­ва­ли де­ле­га­ты от 33 гу­бер­ний) зем­ском съез­де в но­ябре 1904 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Съезд по­лу­чил ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс, вы­дви­ну­тая им про­грам­ма по­слу­жи­ла ос­но­вой для по­да­чи зем­ст­ва­ми мно­го­численных ад­ре­сов и пе­ти­ций. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов земское движение по­шло на убыль и фак­ти­че­ски пре­кра­ти­лось с из­да­ни­ем Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года; уме­рен­ные зем­цы с удов­ле­тво­ре­ни­ем встре­ти­ли этот акт и во­шли в со­став пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря», боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей земского движения примк­ну­ло к Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии.

Зземское движение вновь про­яви­ло се­бя по­сле во­енных не­удач российской ар­мии в Первой ми­ро­вой вой­не. Зем­ские съез­ды под­дер­жа­ли «Про­грес­сив­ный блок», вы­дви­нув тре­бо­ва­ние соз­дать «пра­ви­тель­ст­во до­ве­рия» (сентябрь 1915 года), а за­тем - пра­ви­тель­ст­во, от­вет­ст­вен­ное пе­ред Государственной ду­мой (декабрь 1916 года).

Про­грам­ма земского движения, ка­сав­шая­ся рас­ши­ре­ния прав земств, ос­во­бо­ж­де­ния их от пра­ви­тельственной рег­ла­мен­та­ции и соз­да­ния мел­кой зем­ской еди­ни­цы, реа­ли­зо­ва­на Временным пра­ви­тель­ст­вом в 1917 году.

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