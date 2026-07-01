ЗЕМСКИЙ СОЮЗ

ЗЕМСКИЙ СОЮЗ - од­на из круп­ней­ших об­щественных ор­га­ни­за­ций, за­ни­мав­ших­ся ока­за­ни­ем медицинской по­мо­щи, уст­рой­ст­вом бе­жен­цев и снаб­жав­ших ар­мию ме­ди­ка­мен­та­ми, в I ми­ро­вую войну.

Об­ра­зо­ван 30.07(12.08).1914 года гу­берн­ски­ми зем­ст­ва­ми на Все­российском съез­де их пред­ста­ви­те­лей в Мо­ск­ве. Дей­ст­во­вал под па­тро­на­жем великой княгини Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны. Рас­по­ря­дительным ор­га­ном Земского союза яв­ля­лось Со­б­ра­ние упол­но­мо­чен­ных гу­берн­ских земств, на ко­то­ром из­би­рались Главный комитет Земского союза (вхо­ди­ли Н. И. Гуч­ков, И. А. Кон­шин, Н. С. Ло­пу­хин, С. Н. Мас­лов, В. А. Му­син-Пуш­кин и др.) и его пред­се­да­тель. Главный комитет ис­пол­нял по­ста­нов­ле­ния Со­б­ра­ния упол­но­мо­чен­ных, при­ни­мал опе­ра­тив­ные ре­ше­ния, его чле­ны воз­глав­ля­ли от­де­лы Земского союза (39 от­де­лов к январю 1917 года: эва­куа­ции ра­не­ных, ме­ди­ко-са­ни­тар­ный, по сбо­ру по­жерт­во­ва­ний и др., а так­же медицинский со­вет). Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми Земского союза бы­ли гу­берн­ские и уезд­ные зем­ские ко­ми­те­ты, а так­же фрон­то­вые ко­ми­те­ты (Северного, Западного, Юго-Западного, Ру­мын­ско­го фрон­тов). Бюд­жет Земского союза фор­ми­ро­вал­ся за счёт от­чис­ле­ний земств ; государственных кре­ди­тов и суб­си­дий (около 265,5 млн. рублей к середине 1916 года); по­жерт­во­ва­ний уч­ре­ж­де­ний и ча­ст­ных лиц (14 млн. рублей). Земский союз вхо­дил в со­став Российского общества Крас­но­го Кре­ста, со­хра­няя при этом са­мо­стоя­тель­ность в фи­нан­со­вых и внутренних де­лах.

Пер­во­на­чаль­но ра­бо­та Земского союза ве­лась в ты­лу, он за­ни­мал­ся эва­куа­ци­ей ра­не­ных, фор­ми­ро­ва­ни­ем са­ни­тар­ных по­ез­дов (в 1914-1917 годах на 75 та­ких по­ез­дах Земским союзом пе­ре­ве­зе­но 2,5 млн. человек), соз­да­ни­ем гос­пи­та­лей и др. медицинских уч­ре­ж­де­ний, обу­че­ни­ем и най­мом медицинского пер­со­на­ла, за­куп­кой ме­ди­ка­мен­тов, в основном за гра­ни­цей (на сум­му 18,5 млн. рублей к апрелю 1917 года), и пе­ре­вя­зоч­ных ма­те­риа­лов, уст­рой­ст­вом центрального ин­вен­тар­но­го и ап­теч­но­го скла­дов, при­об­ре­те­ни­ем бе­лья и тё­п­лой оде­ж­ды для ра­не­ных. В 1915 году по­лу­чил дос­туп в рай­он во­енных дей­ст­вий и стал от­кры­вать там по­ле­вые гос­пи­та­ли, ла­за­ре­ты, пи­та­тель­ные пунк­ты, ба­ни, пра­чеч­ные, ор­га­ни­зо­вы­вать са­ни­тар­но-транс­порт­ные и де­зин­фекционные от­ря­ды, а так­же ока­зы­вать по­мощь бе­жен­цам, за­ку­пать про­до­воль­ст­вие для ар­мии, за­го­тов­лять и пе­ре­ра­ба­ты­вать ко­же­вен­ное сы­рьё, обес­пе­чи­вать ар­мию па­лат­ка­ми, про­ти­во­газ­ны­ми мас­ка­ми, по­лу­шуб­ка­ми, ва­лен­ка­ми, обоз­ным сна­ря­же­ни­ем. В ию­ле 1915 года Земский союз совместно с Сою­зом го­ро­дов соз­дал Зем­гор. К вы­пол­не­нию за­ка­зов Земский союз при­вле­кал пред­при­ятия мел­кой и кус­тар­ной промышленности, а так­же от­кры­вал собственные промышленные пред­при­ятия (наи­бо­лее круп­ные - па­ла­точ­ная мас­тер­ская, за­вод са­ни­тар­ной тех­ни­ки и ав­то­мо­биль­но-ре­монт­ный за­вод в Мо­ск­ве).

К концу1916 года в ве­де­нии Земского союза на­хо­ди­лось 7728 различных уч­ре­ж­де­ний, 4,1 тысяч из них дей­ст­во­ва­ли на фрон­те. К августу 1917 года Земский союз рас­по­ла­гал 2824 ты­ло­вы­ми и по­ле­вы­ми гос­пи­та­ля­ми, при его по­сред­ни­че­ст­ве или на его собственных пред­при­яти­ях из­го­тов­ле­но 202 млн. различных пред­ме­тов ин­тен­дант­ско­го снаб­же­ния. Специальная ко­мис­сия при Земском союзе при­об­ре­ла в США 3 млн.пар са­пог и около 1,7 тыс. пар бо­ти­нок. В 1914-1917 годах Земский союз из­да­вал журнал «Из­вес­тия Глав­но­го ко­ми­те­та Все­рос­сий­ско­го зем­ско­го сою­за по­мо­щи боль­ным и ра­не­ным вои­нам».

В об­лас­ти по­ли­ти­ки ру­ко­во­дство Земского союза кри­ти­ко­ва­ло пра­ви­тель­ст­во, под­дер­жи­ва­ло про­грам­му «Про­грес­сив­но­го бло­ка», уча­ст­во­ва­ло в зем­ских съез­дах, ко­то­рые вы­сту­пи­ли с тре­бо­ва­ния­ми соз­дать «пра­ви­тель­ст­во до­ве­рия» (сентябрь 1915 года), а за­тем - пра­ви­тель­ст­во, от­вет­ст­вен­ное пе­ред Государственной ду­мой (декабрь 1916 года). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вид­ные дея­те­ли Земского союза во­шли в со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва . В ию­не 1917 года Земский союз по­лу­чил пра­во соз­да­вать фаб­рич­но-за­во­дские, кре­дит­ные и тор­го­вые пред­при­ятия, от­кры­вать учеб­ные и про­све­ти­тель­ные уч­ре­ж­де­ния.

Дек­ре­том СНК РСФСР от 23.12.1917 года (05.01.1918 года) пред­при­ятия и уч­ре­ж­де­ния Земского союза на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, преж­ний со­став Главного комитета Земского союза рас­пу­щен, в не­го во­шли пред­ста­ви­те­ли ВЦИК, фрон­то­вых ор­га­ни­за­ций Земского союза, ря­да государственных ве­домств и ор­га­ни­за­ций ра­бо­чих и слу­жа­щих. В 1918 году дек­ре­та­ми СНК РСФСР от 13 ап­ре­ля, 18 и 20 ию­ля хи­мические и хи­ми­ко-фар­ма­цев­тические пред­при­ятия Земского союза под­чи­не­ны Нар­ко­ма­ту фи­нан­сов, про­чие про­из­водственные пред­при­ятия и скла­ды - ВСНХ, ле­чеб­ные и ме­ди­ко-са­ни­тар­ные уч­ре­ж­де­ния - Нар­ко­ма­ту здра­во­охра­не­ния. Земский союз пре­кра­тил свою дея­тель­ность в начале 1919 года.

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