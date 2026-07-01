ЗЕМСКИЙ СОЮЗ
ЗЕМСКИЙ СОЮЗ - одна из крупнейших общественных организаций, занимавшихся оказанием медицинской помощи, устройством беженцев и снабжавших армию медикаментами, в I мировую войну.
Образован 30.07(12.08).1914 года губернскими земствами на Всероссийском съезде их представителей в Москве. Действовал под патронажем великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Распорядительным органом Земского союза являлось Собрание уполномоченных губернских земств, на котором избирались Главный комитет Земского союза (входили Н. И. Гучков, И. А. Коншин, Н. С. Лопухин, С. Н. Маслов, В. А. Мусин-Пушкин и др.) и его председатель. Главный комитет исполнял постановления Собрания уполномоченных, принимал оперативные решения, его члены возглавляли отделы Земского союза (39 отделов к январю 1917 года: эвакуации раненых, медико-санитарный, по сбору пожертвований и др., а также медицинский совет). Местными органами Земского союза были губернские и уездные земские комитеты, а также фронтовые комитеты (Северного, Западного, Юго-Западного, Румынского фронтов). Бюджет Земского союза формировался за счёт отчислений земств; государственных кредитов и субсидий (около 265,5 млн. рублей к середине 1916 года); пожертвований учреждений и частных лиц (14 млн. рублей). Земский союз входил в состав Российского общества Красного Креста, сохраняя при этом самостоятельность в финансовых и внутренних делах.
Первоначально работа Земского союза велась в тылу, он занимался эвакуацией раненых, формированием санитарных поездов (в 1914-1917 годах на 75 таких поездах Земским союзом перевезено 2,5 млн. человек), созданием госпиталей и др. медицинских учреждений, обучением и наймом медицинского персонала, закупкой медикаментов, в основном за границей (на сумму 18,5 млн. рублей к апрелю 1917 года), и перевязочных материалов, устройством центрального инвентарного и аптечного складов, приобретением белья и тёплой одежды для раненых. В 1915 году получил доступ в район военных действий и стал открывать там полевые госпитали, лазареты, питательные пункты, бани, прачечные, организовывать санитарно-транспортные и дезинфекционные отряды, а также оказывать помощь беженцам, закупать продовольствие для армии, заготовлять и перерабатывать кожевенное сырьё, обеспечивать армию палатками, противогазными масками, полушубками, валенками, обозным снаряжением. В июле 1915 года Земский союз совместно с Союзом городов создал Земгор. К выполнению заказов Земский союз привлекал предприятия мелкой и кустарной промышленности, а также открывал собственные промышленные предприятия (наиболее крупные - палаточная мастерская, завод санитарной техники и автомобильно-ремонтный завод в Москве).
К концу1916 года в ведении Земского союза находилось 7728 различных учреждений, 4,1 тысяч из них действовали на фронте. К августу 1917 года Земский союз располагал 2824 тыловыми и полевыми госпиталями, при его посредничестве или на его собственных предприятиях изготовлено 202 млн. различных предметов интендантского снабжения. Специальная комиссия при Земском союзе приобрела в США 3 млн.пар сапог и около 1,7 тыс. пар ботинок. В 1914-1917 годах Земский союз издавал журнал «Известия Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам».
В области политики руководство Земского союза критиковало правительство, поддерживало программу «Прогрессивного блока», участвовало в земских съездах, которые выступили с требованиями создать «правительство доверия» (сентябрь 1915 года), а затем - правительство, ответственное перед Государственной думой (декабрь 1916 года). После Февральской революции 1917 года видные деятели Земского союза вошли в состав Временного правительства. В июне 1917 года Земский союз получил право создавать фабрично-заводские, кредитные и торговые предприятия, открывать учебные и просветительные учреждения.
Декретом СНК РСФСР от 23.12.1917 года (05.01.1918 года) предприятия и учреждения Земского союза национализированы, прежний состав Главного комитета Земского союза распущен, в него вошли представители ВЦИК, фронтовых организаций Земского союза, ряда государственных ведомств и организаций рабочих и служащих. В 1918 году декретами СНК РСФСР от 13 апреля, 18 и 20 июля химические и химико-фармацевтические предприятия Земского союза подчинены Наркомату финансов, прочие производственные предприятия и склады - ВСНХ, лечебные и медико-санитарные учреждения - Наркомату здравоохранения. Земский союз прекратил свою деятельность в начале 1919 года.