ЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ

ЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Русском государстве, Рос­сии в XVI - начале XVIII веков.

Упо­ми­на­ет­ся с 1564 года (долж­ность зем­ско­го дья­ка из­вест­на с 1500 года). Ве­дал управ­ле­ни­ем Мо­ск­вы (сме­нил «трет­ни­ков» - на­ме­ст­ни­ков го­род­ских тре­тей и го­ро­до­вых при­каз­чи­ков), сбо­ром на­ло­гов с тяг­ло­го на­се­ле­ния, су­дом над ним, городским хо­зяй­ст­вом и бла­го­ус­т­рой­ст­вом, а так­же ох­ра­ной по­ряд­ка, пре­д­от­вра­ще­ни­ем и ту­ше­ни­ем по­жа­ров, бо­рол­ся с кор­чем­ст­вом, рас­пут­ст­вом и азарт­ны­ми иг­ра­ми. Под кон­тро­лем Земского приказа на­хо­ди­лись московские чёр­ные сло­бо­ды и сот­ни. Земский приказ под­чи­ня­лись на­зна­чав­шие­ся из дво­рян объ­ез­жие го­ло­вы, сот­ские и де­сят­ни­ки из по­са­да (на 18-20 уча­ст­ках), в рас­по­ря­же­нии ко­то­рых на­хо­ди­лись улич­ные сто­ро­жа из стрель­цов, пуш­ка­рей или по­сад­ских лю­дей, а так­же т. н. ре­шё­точ­ные при­каз­чи­ки (ли­ца, кон­тро­ли­ро­вав­шие ре­шёт­ки, пе­ре­кры­вав­шие ули­цы) и яры­ги, уби­рав­шие му­сор и по­мо­гав­шие со­блю­дать по­ря­док во вре­мя различных празд­неств и це­ре­мо­ниа­лов. В 1588-1611 годах Земский приказ был раз­де­лён на два Зем­ских дво­ра: Ста­рый (на­хо­дил­ся на Крас­ной площади, на мес­те Ис­то­рического му­зея) и Но­вый (на мес­те Ма­не­жа), ве­дав­шие раз­ны­ми час­тя­ми го­ро­да. Во гла­ве Земского приказа час­то стоя­ли вид­ные государственные дея­те­ли, например боя­ре Б. М. Хит­ро­во и князь М. Н. Львов, дьяк Л. С. Пле­ще­ев.

Ука­зом ца­ря Пет­ра I от 23.06(04.07).1701 в со­став Земского приказа во­шёл Стре­лец­кий при­каз. Земский приказ под­чи­нял­ся в 1700-е годы Ближ­ней кан­це­ля­рии, в 1710-е годы - гу­бер­на­то­рам Московской губернии, с 1719 года - Юс­тиц-кол­ле­гии. Ему час­тич­но под­чи­ня­лась Московская ра­ту­ша. Воз­глав­лял­ся не­сколь­ки­ми судь­я­ми, с 1719 года - чле­ном Юс­тиц-кол­ле­гии, со­сто­яв­шим в долж­но­сти обер-ланд­рих­те­ра. Ру­ко­во­ди­те­ли Земского приказа име­ли в сво­ём рас­по­ря­же­нии дья­ков (с 1719 года - асес­со­ров) и по­дья­чих. Де­ло­про­из­вод­ст­во Земского прикааз рас­пре­де­ля­лось ме­ж­ду «суд­ным» и «де­неж­ным» сто­ла­ми. В осо­бых за­пис­ных кни­гах фик­си­ро­ва­лись явоч­ные и ис­ковые че­ло­бит­ные, а так­же де­ла, ре­шав­шие­ся при уча­стии «гу­бер­на­то­ра с то­ва­ри­щи».

В начале XVIII века Земский приказ стал осу­ще­ст­в­лять ве­де­ние су­деб­ных дел различных ка­те­го­рий на­се­ле­ния, под­ве­дом­ст­вен­ных ра­нее Вла­ди­мир­ско­му суд­но­му при­ка­зу, Суд­но­му двор­цо­во­му при­ка­зу, Ка­зан­ско­го двор­ца при­ка­зу, Мо­с­ков­ско­му суд­но­му при­ка­зу, Раз­бой­но­му при­ка­зу, При­ка­зу кня­же­ст­ва Смо­лен­ско­го и Нов­го­род­ской чет­вер­ти. Ру­ко­во­дил вы­бор­ны­ми сот­ски­ми, ста­рос­та­ми и де­сят­ски­ми, дей­ст­во­вав­ши­ми в ка­че­ст­ве ис­пол­нит. по­ли­ции (при­чём ком­пе­тен­ция Земского приказа по ор­га­ни­за­ции борь­бы с по­жа­ра­ми, сыс­ка бег­лых и т. п. ог­ра­ни­чи­ва­лась пре­де­ла­ми Мо­ск­вы, а в от­но­ше­нии по­им­ки «во­ров и раз­бой­ни­ков» - рас­про­стра­ня­лась и на др. го­ро­да). Управ­лял об­роч­ны­ми зем­ля­ми в Мо­ск­ве. В начале 1700-х годов ус­та­нав­ли­вал пра­ва вла­де­ния и оформ­лял кре­по­ст­ные ак­ты на дво­ро­вые мес­та в Мо­ск­ве (при по­сте­пен­ной пе­ре­да­че этих функ­ций При­ка­зу кре­по­ст­ных дел). До 1710 года осу­ще­ст­в­лял кон­троль за строи­тель­ст­вом и со­дер­жа­ни­ем мос­тов и др. со­ору­же­ний в Мо­ск­ве. Пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние не позд­нее зи­мы 1721/1722 года.

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