ЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ
ЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве, России в XVI - начале XVIII веков.
Упоминается с 1564 года (должность земского дьяка известна с 1500 года). Ведал управлением Москвы (сменил «третников» - наместников городских третей и городовых приказчиков), сбором налогов с тяглого населения, судом над ним, городским хозяйством и благоустройством, а также охраной порядка, предотвращением и тушением пожаров, боролся с корчемством, распутством и азартными играми. Под контролем Земского приказа находились московские чёрные слободы и сотни. Земский приказ подчинялись назначавшиеся из дворян объезжие головы, сотские и десятники из посада (на 18-20 участках), в распоряжении которых находились уличные сторожа из стрельцов, пушкарей или посадских людей, а также т. н. решёточные приказчики (лица, контролировавшие решётки, перекрывавшие улицы) и ярыги, убиравшие мусор и помогавшие соблюдать порядок во время различных празднеств и церемониалов. В 1588-1611 годах Земский приказ был разделён на два Земских двора: Старый (находился на Красной площади, на месте Исторического музея) и Новый (на месте Манежа), ведавшие разными частями города. Во главе Земского приказа часто стояли видные государственные деятели, например бояре Б. М. Хитрово и князь М. Н. Львов, дьяк Л. С. Плещеев.
Указом царя Петра I от 23.06(04.07).1701 в состав Земского приказа вошёл Стрелецкий приказ. Земский приказ подчинялся в 1700-е годы Ближней канцелярии, в 1710-е годы - губернаторам Московской губернии, с 1719 года - Юстиц-коллегии. Ему частично подчинялась Московская ратуша. Возглавлялся несколькими судьями, с 1719 года - членом Юстиц-коллегии, состоявшим в должности обер-ландрихтера. Руководители Земского приказа имели в своём распоряжении дьяков (с 1719 года - асессоров) и подьячих. Делопроизводство Земского прикааз распределялось между «судным» и «денежным» столами. В особых записных книгах фиксировались явочные и исковые челобитные, а также дела, решавшиеся при участии «губернатора с товарищи».
В начале XVIII века Земский приказ стал осуществлять ведение судебных дел различных категорий населения, подведомственных ранее Владимирскому судному приказу, Судному дворцовому приказу, Казанского дворца приказу, Московскому судному приказу, Разбойному приказу, Приказу княжества Смоленского и Новгородской четверти. Руководил выборными сотскими, старостами и десятскими, действовавшими в качестве исполнит. полиции (причём компетенция Земского приказа по организации борьбы с пожарами, сыска беглых и т. п. ограничивалась пределами Москвы, а в отношении поимки «воров и разбойников» - распространялась и на др. города). Управлял оброчными землями в Москве. В начале 1700-х годов устанавливал права владения и оформлял крепостные акты на дворовые места в Москве (при постепенной передаче этих функций Приказу крепостных дел). До 1710 года осуществлял контроль за строительством и содержанием мостов и др. сооружений в Москве. Прекратил существование не позднее зимы 1721/1722 года.