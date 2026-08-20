ЗEМСКИЙ НАЧAЛЬНИК

Земский начальник (земский участковый начальник) — в Российской империи в 1889—1917 должностное лицо, объединявшее в своих руках судебные и административные функции в отношении крестьянского и податного населения волости.

Учреждено Положением о земских участковых начальниках от 12 июля 1889, ставшим наиболее последовательно осуществленной контрреформой императора Александра III . Консерваторы в правительственных кругах (министр внутренних дел Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев ) и в прессе (М.Н. Катков, В.П. Мещерский) ратовали за введение подобной должности, ссылаясь на «безначалие» — анархию и хаос, якобы возникшие в общинном крестьянском самоуправлении после отмены крепостного права и вредно отзывавшиеся на интересах как помещиков, так и самих крестьян. З. н. назначался министром внутренних дел из местных потомственных дворян, ему передавались полномочия упраздняемых мировых судей и уездных по крестьянским делам присутствий. З. н. имел право отменять любое постановление волостного суда и сельского или волостного мирского схода, подвергать крестьян телесному наказанию, штрафу до 6 рублей и аресту до 3 дней, причем решения З. н. являлись окончательными и не подлежали обжалованию. В 1906 право З. н. без суда подвергать крестьян штрафу и аресту отменено (телесные наказания для крестьян отменены Высочайшим манифестом в 1904). Должность З. н. упразднена Временным правительством 1 октября 1917.

Лит.: Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х — начала 90-х годов). М., 1970; Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861—1904 гг. Состав, численность, корпоративная организация. М., 1979.