ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ

ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ - гу­берн­ские и уезд­ные ис­пол­нительные ор­га­ны зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния.

Вве­де­ны зем­ской ре­фор­мой 1864 года, ре­фор­ми­ро­ва­ны Зем­ским по­ло­же­ни­ем 1890 года. Пред­се­да­тель и чле­ны уп­рав (2 человека в уезд­ных, 6 - в гу­берн­ских) из­би­ра­лись зем­ски­ми со­б­ра­ния­ми пу­тём тай­но­го го­ло­со­ва­ния на 3 го­да, пер­во­на­чаль­но из чис­ла зем­ских глас­ных; по ус­мот­ре­нию уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния чис­ло чле­нов уезд­ной упра­вы мог­ло быть уве­ли­че­но до 6 человек. С 1890 года и уезд­ная, и гу­берн­ская упра­вы со­стоя­ли из пред­се­да­те­ля и 2 чле­нов, их чис­ло мог­ло быть уве­ли­че­но до 4 (уезд­ные земские управы) или 6 (гу­берн­ские земские управы) чле­нов; с это­го го­да в со­став управ мог­ли из­би­рать­ся не толь­ко глас­ные, но и все ли­ца, поль­зо­вав­шие­ся пра­вом вы­бо­ра зем­ских глас­ных; пред­се­да­те­лем упра­вы мог­ло стать толь­ко ли­цо, поль­зо­вав­шее­ся по за­ко­ну пра­вом по­сту­п­ле­ния на государственной служ­бу.

Пред­се­да­те­лей гу­берн­ских управ ут­вер­ждал в долж­но­сти ми­нистр внутренних дел, а пред­се­да­те­лей уезд­ных управ и (с 1890 года) чле­нов уезд­ных и гу­берн­ских земских управ - гу­берна­тор. Пер­во­на­чаль­но пред­се­да­тель и чле­ны земских управ на­хо­ди­лись на об­щественной служ­бе, в 1890 году по­лу­чи­ли пра­ва государственных слу­жа­щих (од­на­ко, как и ра­нее, по­лу­ча­ли жа­ло­ва­нье из зем­ских средств). В со­ста­ве земских управ пре­об­ла­да­ли дво­ря­не ; их до­ля во­зрос­ла с вве­де­ни­ем в дей­ст­вие Зем­ско­го по­ло­же­ния 1890 года управ­ля­ла под его ру­ко­во­дством зем­ским хо­зяй­ст­вом в пре­де­лах уез­да или гу­бер­нии, со­став­ля­ла сме­ты, рас­клад­ки по­вин­но­стей, док­ла­ды, со­би­ра­ла и пре­дос­тав­ля­ла зем­ско­му со­б­ра­нию все нуж­ные све­де­ния и за­клю­че­ния для об­су­ж­де­ния различных во­про­сов, еже­год­но от­чи­ты­ва­лась пе­ред зем­ским со­б­ра­ни­ем о сво­ей дея­тель­но­сти и со­стоя­нии уч­ре­ж­де­ний, со­дер­жав­ших­ся на сред­ст­ва земств. При воз­ник­но­ве­нии во­про­сов, не пре­ду­смот­рен­ных ин­ст­рук­ция­ми и по­ста­нов­ле­ния­ми зем­ско­го со­б­ра­ния, ре­ше­ния в земских управах при­ни­ма­лись боль­шин­ст­вом го­ло­сов. В экс­трен­ных слу­ча­ях пред­се­да­тель земской управы мог сам при­нять ме­ры, ко­то­рые обыч­но под­ле­жа­ли кол­ле­ги­аль­но­му об­су­ж­де­нию упра­вы.

Земские управы с раз­ре­ше­ния зем­ских со­б­ра­ний на­ни­ма­ли на служ­бу различных спе­циа­ли­стов - ме­ди­ков, учи­те­лей, ста­ти­сти­ков, аг­ро­но­мов, ко­то­рые ве­ли основную ра­бо­ту во всех от­рас­лях зем­ско­го хо­зяй­ст­ва. Для об­су­ж­де­ния во­про­сов, свя­зан­ных с при­ори­тет­ны­ми на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти земств, упра­вы соз­да­ва­ли специальные ко­мис­сии (при не­ко­то­рых земских управах их чис­ло до­хо­ди­ло до 20), в ко­то­рые вхо­ди­ли как глас­ные зем­ских со­б­ра­ний, так и на­ём­ные слу­жа­щие.

В го­ро­дах ор­га­на­ми, ана­ло­гич­ны­ми земским управам, бы­ли го­род­ские уп­ра­вы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)