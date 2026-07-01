ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ
ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ - губернские и уездные исполнительные органы земского самоуправления.
Введены земской реформой 1864 года, реформированы Земским положением 1890 года. Председатель и члены управ (2 человека в уездных, 6 - в губернских) избирались земскими собраниями путём тайного голосования на 3 года, первоначально из числа земских гласных; по усмотрению уездного земского собрания число членов уездной управы могло быть увеличено до 6 человек. С 1890 года и уездная, и губернская управы состояли из председателя и 2 членов, их число могло быть увеличено до 4 (уездные земские управы) или 6 (губернские земские управы) членов; с этого года в состав управ могли избираться не только гласные, но и все лица, пользовавшиеся правом выбора земских гласных; председателем управы могло стать только лицо, пользовавшееся по закону правом поступления на государственной службу.
Председателей губернских управ утверждал в должности министр внутренних дел, а председателей уездных управ и (с 1890 года) членов уездных и губернских земских управ - губернатор. Первоначально председатель и члены земских управ находились на общественной службе, в 1890 году получили права государственных служащих (однако, как и ранее, получали жалованье из земских средств). В составе земских управ преобладали дворяне; их доля возросла с введением в действие Земского положения 1890 года управляла под его руководством земским хозяйством в пределах уезда или губернии, составляла сметы, раскладки повинностей, доклады, собирала и предоставляла земскому собранию все нужные сведения и заключения для обсуждения различных вопросов, ежегодно отчитывалась перед земским собранием о своей деятельности и состоянии учреждений, содержавшихся на средства земств. При возникновении вопросов, не предусмотренных инструкциями и постановлениями земского собрания, решения в земских управах принимались большинством голосов. В экстренных случаях председатель земской управы мог сам принять меры, которые обычно подлежали коллегиальному обсуждению управы.
Земские управы с разрешения земских собраний нанимали на службу различных специалистов - медиков, учителей, статистиков, агрономов, которые вели основную работу во всех отраслях земского хозяйства. Для обсуждения вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности земств, управы создавали специальные комиссии (при некоторых земских управах их число доходило до 20), в которые входили как гласные земских собраний, так и наёмные служащие.
В городах органами, аналогичными земским управам, были городские управы.