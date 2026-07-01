ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ
ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ - губернские и уездные распорядительные органы земского самоуправления.
Введены земской реформой 1864 года, реформированы Земским положением 1890 года. Принимали постановления по всем вопросам, относившимся к компетенции земств и предложенным губернаторами, земскими управами, председателями и гласными (членами) земского собрания, а также земскими избирателями; выбирали председателя и членов земских управ и др. должностных лиц земского самоуправления, контролировали их работу, утверждали земский бюджет, ведали раскладкой земских повинностей, проверяли правильность проведения выборов гласных, ходатайствовали перед высшим начальством о «местных пользах и нуждах». Губернские земские собрания заведовали делами, относившимися ко всей губернии или нескольким уездам, разбирали жалобы на действия земских управ. Уездные земские собрания распоряжались по делам, касавшимся отдельных уездов.
Председателями уездных и губернских земских собраний были соответственно уездные и губернские предводители дворянства. В местностях, где отсутствовало дворянское самоуправление, председатели назначались Министерством внутренних дел или императором. Гласные земские собрания избирались на 3 года. Гласные уездных земских собраний первоначально избирались на трёх съездах: уездных землевладельцев, городских избирателей, выборных от сельских обществ. С 1890 года выборы проходили от двух собраний - дворян и городских избирателей, часть гласных - от крестьян - назначалась губернатором из числа избранных волостными сходами кандидатов. Указом императора Николая II от 05(18).10.1906 года выборным от волостных сходов вновь предоставлено право самостоятельно избирать гласных из своей среды, что повысило интерес крестьян к земским выборам. Гласные губернских земских собраний избирались на уездных земских собраниях. Среди гласных земских собраний преобладали дворяне (табл.).
В 1864-1890 годах уездные земские собрания состояли из 10-96 гласных, губернские земские собрания - из 15-100 гласных, с 1890 года соответственно из 15-40 и 15-62 гласных. В состав земских собраний запрещалось избирать высших представителей губернской администрации и чинов местной полиции, что увеличивало степень независимости собраний от местной администрации. В уездные земские собрания входили по должности городские головы уездных городов и (с 1890 года) депутаты от православного духовенства (до 1890 годы могли быть избраны в состав земских собраний как держатели церковных земель), назначавшиеся епархиальными архиереями.
В заседаниях губернских земских собраний участвовали председатели уездных земских собраний и (с 1899 года) председатели уездных земских управ. В состав и уездных, и губернских земских собраний входили представители ведомств государственных имуществ и уделов. Сессии губернских земских собраний открывались и закрывались губернатором или вице-губернатором. В 1867 году установлена обязанность председателя земских собраний следить за тем, чтобы прения не выходили за пределы компетенции земств; для нарушителей этого правила предусматривалась административная и уголовная ответственность, однако на практике эти меры не нашли широкого применения. Участие в работе земских собраний гласных было безвозмездным. При избрании гласные принимали присягу. С 1890 года гласные земских собраний подвергались административным взысканиям за уклонение от участия в собраниях без уважительных причин.
Очередные земские собрания собирались 1 раз в год, сессии уездных земских собраний предшествовали губернским земским собраниям. Их продолжительность составляла 10 дней для уездных и 20 дней для губернских земских собраний. Перенос или продление срока сессий допускались с разрешения губернатора или министра внутренних дел. Рассмотрение неотложных дел могло быть произведено на чрезвычайных земских собраниях; они назначались с разрешения министра внутренних дел, а с 1890 года - губернатора, утверждавшего перечень вопросов, вынесенных на обсуждение. Постановления принимались открытым голосованием, за исключением выборов и привлечения к ответственности членов и председателей земских управ или установления размера их вознаграждения. На земских собраниях могли присутствовать все желающие. Ход собраний широко освещался в прессе, протоколы и постановления земских собраний издавались для всеобщего ознакомления.
В городах органами, аналогичными земским собраниям, были городские думы.
Земские собрания перестали созываться в конце 1917 - середине 1918 годов.