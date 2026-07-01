ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ

ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ - гу­берн­ские и уезд­ные рас­по­ря­дительные ор­га­ны зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния.

Вве­де­ны зем­ской ре­фор­мой 1864 года, ре­фор­ми­ро­ва­ны Зем­ским по­ло­же­ни­ем 1890 года. При­ни­ма­ли по­ста­нов­ле­ния по всем во­про­сам, от­но­сив­шим­ся к ком­пе­тен­ции земств и пред­ло­жен­ным гу­бер­на­то­ра­ми, зем­ски­ми упра­ва­ми, пред­се­да­те­ля­ми и глас­ны­ми (чле­на­ми) земского собрания, а так­же зем­ски­ми из­би­ра­те­ля­ми; вы­би­ра­ли пред­се­да­те­ля и чле­нов зем­ских уп­рав и др. долж­но­ст­ных лиц зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, кон­тро­ли­ро­ва­ли их ра­бо­ту, ут­вер­жда­ли зем­ский бюд­жет, ве­да­ли рас­клад­кой зем­ских по­вин­но­стей, про­ве­ря­ли пра­виль­ность про­ве­де­ния вы­бо­ров глас­ных, хо­да­тай­ст­во­ва­ли пе­ред выс­шим на­чаль­ст­вом о «ме­ст­ных поль­зах и ну­ж­дах». Гу­берн­ские земские собрания за­ве­до­ва­ли де­ла­ми, от­но­сив­ши­ми­ся ко всей гу­бер­нии или не­сколь­ким уез­дам, раз­би­ра­ли жа­ло­бы на дей­ст­вия зем­ских управ. Уезд­ные земские собрания рас­по­ря­жа­лись по де­лам, ка­сав­шим­ся отдельных уез­дов.

Пред­се­да­те­ля­ми уезд­ных и гу­берн­ских земских собраний бы­ли со­от­вет­ст­вен­но уезд­ные и гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва. В мест­но­стях, где от­сут­ст­во­ва­ло дво­рян­ское са­мо­управ­ле­ние, пред­се­да­те­ли на­зна­ча­лись Министерством внутренних дел или им­пе­ра­то­ром. Глас­ные земские собрания из­би­ра­лись на 3 го­да. Глас­ные уезд­ных земских собраний пер­во­на­чаль­но из­би­ра­лись на трёх съез­дах: уезд­ных зем­ле­вла­дель­цев, городских из­би­ра­те­лей, вы­бор­ных от сель­ских об­ществ. С 1890 года вы­бо­ры про­хо­ди­ли от двух со­б­ра­ний - дво­рян и городских из­би­ра­те­лей, часть глас­ных - от кре­сть­ян - на­зна­ча­лась гу­бер­на­то­ром из чис­ла из­бран­ных во­ло­ст­ны­ми схо­да­ми кан­ди­да­тов. Ука­зом императора Ни­ко­лая II от 05(18).10.1906 года вы­бор­ным от во­ло­ст­ных схо­дов вновь пре­дос­тав­ле­но пра­во са­мо­стоя­тель­но из­би­рать глас­ных из сво­ей сре­ды, что по­вы­си­ло ин­те­рес кре­сть­ян к зем­ским вы­бо­рам. Глас­ные гу­берн­ских земских собраний из­би­ра­лись на уезд­ных земских собраниях. Сре­ди глас­ных земских собраний пре­об­ла­да­ли дво­ря­не (табл.).

В 1864-1890 годах уезд­ные земские собрания со­стоя­ли из 10-96 глас­ных, гу­берн­ские земские собрания - из 15-100 глас­ных, с 1890 года со­ответ­ст­вен­но из 15-40 и 15-62 глас­ных. В со­став земских собраний за­пре­ща­лось из­би­рать выс­ших пред­ста­ви­те­лей гу­берн­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции и чи­нов ме­ст­ной по­ли­ции, что уве­ли­чи­ва­ло сте­пень не­за­ви­си­мо­сти со­б­ра­ний от ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В уезд­ные земские собрания вхо­ди­ли по долж­но­сти го­род­ские го­ло­вы уезд­ных го­ро­дов и (с 1890 года) де­пу­та­ты от пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва (до 1890 годы мо­гли быть из­бра­ны в со­став земских собраний как дер­жа­те­ли цер­ков­ных зе­мель), на­зна­чав­шие­ся епар­хи­аль­ны­ми ар­хие­рея­ми.

В за­се­да­ни­ях гу­берн­ских земских собраний уча­ст­во­ва­ли пред­се­да­те­ли уезд­ных земских собраний и (с 1899 года) пред­се­да­те­ли уезд­ных зем­ских управ. В со­став и уезд­ных, и гу­берн­ских земских собраний вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли ве­домств государственных иму­ществ и уде­лов. Сес­сии гу­берн­ских земских собраний от­кры­ва­лись и за­кры­ва­лись гу­бер­на­то­ром или ви­це-гу­бер­на­то­ром. В 1867 году ус­та­нов­ле­на обя­зан­ность пред­се­да­те­ля земских собраний сле­дить за тем, что­бы пре­ния не вы­хо­ди­ли за пре­де­лы ком­пе­тен­ции земств; для на­ру­ши­те­лей это­го пра­ви­ла пре­ду­смат­ри­ва­лась административная и уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность, од­на­ко на прак­ти­ке эти ме­ры не на­шли ши­ро­ко­го при­ме­не­ния. Уча­стие в ра­бо­те земских собраний глас­ных бы­ло без­воз­мезд­ным. При из­бра­нии глас­ные при­ни­ма­ли при­ся­гу. С 1890 года глас­ные земских собраний под­вер­га­лись административным взы­ска­ни­ям за ук­ло­не­ние от уча­стия в со­б­ра­ни­ях без ува­жительных при­чин.

Оче­ред­ные земские собрания со­би­ра­лись 1 раз в год, сес­сии уезд­ных земских собраний пред­ше­ст­во­ва­ли гу­берн­ским земским собраниям. Их про­дол­жи­тель­ность со­став­ля­ла 10 дней для уезд­ных и 20 дней для гу­берн­ских земских собраний. Пе­ре­нос или про­дле­ние сро­ка сес­сий до­пус­ка­лись с раз­ре­ше­ния гу­бер­на­то­ра или ми­ни­ст­ра внутренних дел. Рас­смот­ре­ние не­от­лож­ных дел мог­ло быть про­из­ве­де­но на чрез­вы­чай­ных земских собраниях; они на­зна­ча­лись с раз­ре­ше­ния ми­ни­ст­ра внутренних дел, а с 1890 года - гу­бер­на­то­ра, ут­вер­ждав­ше­го пе­ре­чень во­про­сов, вы­не­сен­ных на об­су­ж­де­ние. По­ста­нов­ле­ния при­ни­ма­лись от­кры­тым го­ло­со­ва­ни­ем, за ис­клю­че­ни­ем вы­бо­ров и при­вле­че­ния к от­вет­ст­вен­но­сти чле­нов и пред­се­да­те­лей зем­ских управ или ус­та­нов­ле­ния раз­ме­ра их воз­на­гра­ж­де­ния. На земских собраниях мог­ли при­сут­ст­во­вать все же­лаю­щие. Ход со­б­ра­ний ши­ро­ко ос­ве­щал­ся в прес­се, про­то­ко­лы и по­ста­нов­ле­ния земских собраний из­да­ва­лись для все­об­ще­го оз­на­ком­ле­ния.

В го­ро­дах ор­га­на­ми, ана­ло­гич­ны­ми земским собраниям, бы­ли го­род­ские ду­мы.

Земские собрания пе­ре­ста­ли со­зы­вать­ся в конце 1917 - середине 1918 годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)